Урядові прогнози зростання ВВП України це небезпечна "наукова фантастика" - британський економіст

Очікування Кабміну щодо зростання ВВП України на 6.3% у 2021-му році, віддзеркалені у щойно затвердженій бюджетній резолюції, "не варті паперу на якому вони написані", загрожують підірвати довіру до України у світі, і можуть становити небезпеку для неї самої. Про це у Twitter заявив Тімоті Еш, британський економіст, який спеціалізується на питаннях України, Росії та Туреччини.

... Ці очікування не варті паперу на якому вони написані; насправді ж, якщо фіскальні плани ґрунтуються на науковій фантастиці, то це дійсно небезпечно

Як повідомляють українські ЗМІ, Кабінет міністрів України 18-го квітня затвердив бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки. Згідно з документом, в 2019 році очікується зростання ВВП на 3,6% в 2019 році, інфляція на рівні 6,5%, зростання цін виробників на 7,2%, а курс гривні – 30,5 гривень за долар США.

У 2021 році, як повідомляє Censor.net, ВВП очікується на рівні 6,3% за інфляції 4,8% і курсі гривні до долара 31,8 грн.

Тімоті Еш порівняв резолюцію із "науковою фантастикою".

"Україна ризикує втратити довіру у світі через закладені у нову 3-річну фіскальну рамку очікування, що до 2021-го року ВВП зростатиме на 6.3%. М'яко кажучи, ці очікування не варті паперу на якому вони написані; насправді ж, якщо фіскальні плани ґрунтуються на науковій фантастиці, то це дійсно небезпечно", - твітує Еш.

Бюджетна резолюція, як уточнює "Радіо Свобода", це постанова Верховної Ради України, що визначає основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік. Бюджетна резолюція розробляється урядом.

Британський економіст Тімоті Еш також висловив думку, що заявлене зростання ВВП можна пояснити лише у контексті підготовки до виборів.

Думаю, що ми стали свідками позування напередодні виборів

"А мене ще турбували заяви, що зростання ВВП на 2.5% у 2017-му змінить зростання на 3.4% у 2018, тож як взагалі можна дійти до зростання на 6.3% у 2021? Для цього знадобилося би швидко запустити Антикорупційний суд та сейсмічна чистка бізнес середовища. У чому ж правда? Думаю, що ми стали свідками позування напередодні виборів", - також заявив Еш.

При цьому економіст зауважив, що навіть у випадку, якби ВВП України у 2021-му році справді продемонстрував зростання на рівні 6.3%, прибутки були би "вбиті" забов'язаннями перед кредиторами, які закладені у цінні папери під назвою VRI (value recovery instrument - інструмент відновлення вартості), які Україна використала у 2015-му році в рамках реструктуризації багатомільярдного боргу.

Україна взяла на себе забов'язання випустити цінні папери, виплати за якими будуть прив'язані до динаміки ВВП України

Тоді, як пише INTERFAX, Україна взяла на себе забов'язання випустити цінні папери, виплати за якими будуть прив'язані до динаміки ВВП України (або так звані інструменти відновлення вартості - value recovery instruments, VRI). Вони покликані компенсувати втрати кредиторів від списання боргу у тому разі, якщо економіка України відновлюватиметься швидше, ніж прогнозувалося.

"Якщо це станеться (зростання ВВП у 2021 на 6.3%), зростання буде вбите виплатами по VRI, це десь 1.4 мільярда доларів на рік. Структура VRI і без того була досить поганою для України, а тут ще і прогнози зростання ВВП. Дехто має замислитись над тим, як це все виглядає", - відзначив Тімоті Еш.

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