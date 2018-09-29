Агресія Путіна не дає проросійським силам перемогти на виборах в Україні - західний дослідник

Агресія Путіна стоїть на заваді тому, щоб виборці східної України контролювали всю Україну за допомогою виборів

Розв'язана Путіним війна на сході України та російська окупація Криму позбавила можливості голосувати майже 4 мільйони українців, які переважно голосували за проросійські політичні сили. Тим самим зведено до мінімуму шанси на прихід до влади проросійських політичних сил. Таку думку висловив позаштатний дослідник Центру трансатлантичних відносин Школи міжнародних відносин університету Джонса Хопкінса, Тарас Кузьо.

Дослідник пише, що окупація Росією Криму та частин Донбасу позбавила 16% (3,75 мільйона осіб) виборців можливості брати участь у виборах в Україні.

"З них 87 відсотків проголосували за Віктора Януковича у 2010-му році; інакше кажучи, чверть виборців Януковича тепер живуть під російською окупацією і не можуть голосувати. Це кардинально змінює ситуацію на виборах 2019-го року. Під час виборів 2012-го року "Партія Регіонів" отримала 185 місць у Парламенті (за неї проголосували майже 6 мільйонів виборців), а за три роки потому, її наступник "Опозиційний блок" отримав лише 29 місць у Верховній Раді завдяки підтримці 1,5 мільйонів виборців", - пише Кузьо, посилаючись на результати дослідження Пола Даньєрі, присвяченого впливу російської агресії на вибори в Україні.

В рейтингу виборів до Ради Київського міжнародного інституту соціології лідирують Політична партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко (19,6%), "Блок Петра Порошенка" (близько 11%) та "Опозиційний блок" (10,1%)

Таким чином, повторює тезу Даньєрі Кузьо, агресія Путіна стоїть на заваді тому, щоб виборці східної України контролювали всю Україну за допомогою виборів.

У березні 2019-го року в Україні мають відбутися президентські вибори, а вже восени 2019-го року мають відбутися парламентські вибори.

Відповідно до результатів опитування громадської думки групи "Рейтинг", найбільшою підтримкою серед кандидатів у президенти користується Юлія Тимошенко, а в рейтингу виборів до Верховної Ради Київського міжнародного інституту соціології лідирують Політична партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко (19,6%) та "Блок Петра Порошенка" (близько 11%). На третьому місці знаходиться "Опозиційний блок" (10,1%).

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