Україна вимагає офіційних вибачень Ірану за збиття літака МАУ

Україна вимагає офіційних вибаченнях Ірану за збиття літака МАУ, проведення всебічного розслідування та виплати компенсації постраждалим - із такою заявою виступив Президент України Володимир Зеленський після визнання Тегераном відповідальності за катастрофу.

"Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах", – цитує Зеленського Офіс Президента.

Глава держави також висловив сподівання, що розслідування авіакатастрофи в Ірані відбуватиметься без штучних затримок і перепон та наголосив на необхідності отримання українськими експертами повного доступу до матеріалів слідства.

Служба безпеки України також відреагувала на визнання Іраном своєї провини у катастрофі. В СБУ заявили, що версія про збиття пасажирського лайнера ракетою розглядалася слідством серед основних.

В авіакомпанії Міжнародні авіалінії України також прокоментували заяву іранського керівництва. Як зазначив президент МАУ Євген Дихне, вона доводить, що українська компанія та екіпаж літака не могли бути причиною катастрофи.

Україна заборонила польоти цивільної авіації до Ірану та Іраку до повного завершення розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ.