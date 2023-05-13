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Україна закликала 17 Індо-Тихоокеанських держав реалізовувати формулу миру – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністрами закордонних справ і представникам 17 Індо-Тихоокеанських держав.
“Я запросив їх долучитися до реалізації української формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським”, - написав Кулеба на своїй сторінці у Твіттері.
Міністр також озвучив своє головне послання міністрам: нападом на Україну Росія порушила принципи Статуту ООН.
Кулеба також прозвітував про перемовини з окремим міністрами, наприклад, поінформувавши про першу в історію зустріч міністрів закордонних справ України та Коморських островів. Йшлося про зміцнення зв’язків з Африканським Союзом.
Також Дмитро Кулеба обговорив з очільниками МЗС країн Євросоюзу, що збиралися у Стокгольмі, постачання боєприпасів Україні. Йшлося і про перспективу вступу до ЄС.
“Я підняв два ключових питання: артилерійські боєприпаси великої дальності та прискорене відкриття переговорів про вступ до ЄС. Ми досягаємо прогресу в обох", – написав Кулеба у Твіттері.
У п'ятницю, 12 травня, під час зустрічі у Гватемалі з Асоціацією Карибських держав, що об’єднує 25 країн регіону, Кулеба говорив про нові можливості відносин України з країнами Карибського басейну. Зокрема, він закликав держави виступити на захист Чорноморської зернової ініціативи та підтримати відновлення свободи судноплавства у Чорному морі, а також приєднатися до коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
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- Голос Америки
Німеччина оголосила про пакет військової допомоги на 3 мійльярди доларів, найбільший за час війни
Німеччина надасть Україні найбільший досі пакет військової допомоги. Додаткова допомога на суму близько 3-х мільярдів доларів, включатиме танки, зенітні системи, розвідувальні безпілотники та боєприпаси, заявив уряд Німеччини у суботу.
«Ми всі сподіваємося на швидке припинення цієї жахливої війни Росії проти українського народу, але, на жаль, цього не видно. Тому Німеччина надаватиме всю допомогу, яку зможе, стільки, скільки буде потрібно», – йдеться у заяві міністра оборони Бориса Пісторіуса.
Першим про допомогу повідомив німецький журнал Spiegel, який уточнив, що Німеччина відправить в Україну 15 зенітних танків Gepard, 200 розвідувальних безпілотників, зенітні боєприпаси, додаткові артилерійські боєприпаси та понад 200 бойових броньованих машин і машин матеріально-технічного забезпечення.
Керівник президентської адміністрації Андрій Єрмак у суботу підтвердив оголошення Німеччини у своєму Telegram-каналі і подякував за допомогу.
Як повідомляв Голос Америки, у вівторок США оголосили про надання Україні пакету допомоги в розмірі 1,2 мільярда доларів, спрямованого на «посилення її протиповітряної оборони» та «задовольнення потреб у артилерійських боєприпасах» для підтримки очікуваного контрнаступу України проти російських військ.
Візит Зеленського може свідчити про потепління стосунків з Німеччиною
Оголошення пролунало в той момент, коли в Берліні очікують першого візиту до Німеччини президента України Володимира Зеленського після початку російського вторглася минулого року.
Західні ЗМІ пишуть, що хоча візит Зеленського ще не був офіційно підтверджений, він був би б ознакою того, що відносини між Україною та Німеччиною помітно покращилися після періоду непорозумінь, коли Київ критикував німецьке керівництво за надмірну залежність Німеччини від російських енергоносіїв і підтримку газопроводів Nord Stream в обхід України, які захищала тодішня канцлерка Ангела Меркель. За словами керівництва України, ці газогони були підготовчим етапом для нападу Росії на Україну.
Нинішній канцлер Олаф Шольц виступив з промовою на підтримку України у перші дні повномасштабної війни, він погодився поступово припинити імпорт російських енергоносіїв після вторгнення минулого року. Але впродовж багатьох місяців Німеччина вагалася щодо надання Україні летальної зброї.
На тлі підтримки з боку США, Британії та країн Сходу Європи, які вимагали від партнерів зробити все для підтримки звільнення української території, позиція Німеччини виглядала дедалі більш ізольованою, зазначають оглядачі.
Вони нагадують, що минулого року Київ показав, що візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра був небажаним, що викликало роздратування в Німеччині. Берлін нагадав Києву, що він надав значну фінансову допомогу Україні та понад мільйон українських біженців знайшли прихисток та фінансову підтримку в Німеччині. Зрештою, у червні 2022 року Шольц відвідав Київ разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та іншими лідерами.
З тих пір Німеччина стала одним із найбільших постачальників зброї в Україну, надавши дозвіл на відправку техніки, про яку особливо просив Київ – сучасні німецькі бойові танки, Leopard 1 і 2, а також складних зенітних систем, необхідних для захисту від ударів безпілотників і ракет.
У підготовці матеріалу використано інформацію AP, CNN, DW.
- Голос Америки
Україна відвойовує територію у Бахмуті, Росія відступає через нестачу зброї – британська розвідка
Україна повернула щонайменше кілометр захопленої росіянами території у Бахмуті - повідомляє Міноборони Великої Британії. Йдеться про бої у південній частині міста, яка має тактичне значення, оскільки саме тут базувалися російські сили, позначаючи лінію фронту.
“Протягом останніх чотирьох днів підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади Росії, ймовірно, хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутської операції”, – повідомляє розвідка Великої Британії.
Росія: гостра нестача бойових підрозділівЗа даними розвідки, вказана бригада створена восени минулого року та “славиться” низьким моральним духом та обмеженою боєздатністю.
Те, що у оперативно важливому секторі фронту розгорнуто саме цю бригаду, свідчить про гостру нестачу надійних бойових підрозділів у Росії – наголошують британські аналітики.
Раніше Голос Америки також повідомляв висновки дослідників, що Росія відчуває суттєвий брак зброї, хоча роками накопичувала боєприпаси.
Західні ЗМІ відзначають, що Росія також визнає успіхи українських сил. Міністерство оборони Росії називає свій відступ відходом "на більш вигідні оборонні позиції", пише видання Guardian.
Російська служба Голосу Америки з посиланням на Радіо Свобода повідомляє, що Міністерство оборони РФ визнало відступ з позицій на північ від Бахмута.
Так, представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російська армія "зайняла новий рубіж" біля Берхівського водосховища "з урахуванням його вигідних умов". Практично це означає відступ російських військ у районі Богданівки.
Раніше про це та про прорив ЗСУ повідомляли голова ПВК Вагнер Євген Пригожин, російські військові блогери та українська армія.
Контрнаступ чи підготовка до нього
У Guardian цитують припущення аналітиків про те, що Україна вже розпочала очікуваний контрнаступ, у результаті якої Київ уже прорвав частину лінії фронту.
Натомість Інститут вивчення війни (ISW) цитує українських та американських посадовців, які заявляють, що українські сили ще не почали запланований контрнаступ.
Також фахівці ISW повідомляють, що українські війська досягли успіхів на північний захід від Бахмута під час локалізованих контратак. На геолокаційних кадрах, пише ISW, видно, як російські війська тікають від вогню української артилерії на південному березі водосховища, приблизно за 4 км на північний захід від Бахмута.
З посиланням на високопосадовця військового чиновника США ISW припускає, що українські сили почали проводити підготовчі операції перед контрнаступом. Західний аналіз на цю тему суперечать російським джерелам, багато з яких стверджували, що контрнаступ офіційно триває.
Як повідомляв Голос Америки, частина експертів вважає, що контрнаступ вже розпочався з підготовчого обстрілу російських центрів командування, складів боєприпасів та палива, інші вказують, що українське керівництво відкладає контрнаступ в очікуванні надходження західної збої.
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Хто переможе на виборах у Туреччині? Що це означатиме для України?
Президентські та парламентські вибори у Туреччині в неділю визначать шлях, яким рухатиметься Туреччина найближчими роками. Оглядачі називають результат ивиборів непередбачуваними, адже президент Реджеп Таїп Ердоган зіткнеться з безпрецедентними викликами, які можуть покласти край його двадцятирічному правлінню.
Аналітики прогнозують напружену боротьбу між Ердоганом і головним опозиційним кандидатом Кемалем Киличдароглу, лідером Республіканської народної партії (CHP) і кандидатом у президенти від шестипартійного блоку «Національний альянс».
Виборці, які обіцяють прийти на виборчі дільниці у рекордній кількості – до 90%, вирішуватимуть долю турецької демократії у складний час – менш ніж через три місяці після землетрусу 6 лютого, в результаті якого загинуло понад 50 000 людей і майже 6 мільйонів були змушені залишити свої домівки на півдні Туреччини та в північній Сирії.
Також Туреччина переживиає економічну кризу, а численні критики Еддогана додають, що і кризу демократії.
Аналітики називають ці вибори «найважливішими у Європі у 2023 році». Для України вони важливі тим, що Анкара з часу початку російського вторгнення стала важливим партнером для Києва і посередником у спілкуванні з Москвою. Зокрема, завдяки зусиллям президента Ердогана вдалося звільнити з полону сотні українських військовополонених та заручників, включно зі захисниками Маріуполя. Туреччина відіграла ключову роль в укладенні угоди про експорт зерна з українських портів.
Несподіваний конкурент Ердогана
На початку року президент країни Реджеп Таїп Ердоган був безперечним фаворитом, адже головні опозиційні кандидати відмовилися брати участь у перегонах. Але у березні шість партій різного ідеологічного спрямування висунули єдиного компромісного кандидата - Кемаля Киличдароглу.
Спочатку він вважався слабким супротивником Ердогану, але раптом почав набирати популярність. Оглядачі припускають, що на підтримку чинного президента Туреччини негативно вплинули наслідки землетрусу, адже від нього особливо постраждали регіони, де мешкають його виборці. Опозиція одразу ж поставила питання про порушення технологій при будівництві, звинувативши представників влади у корупції, яка призвела до втрати життів. Тут Ердогану згадали й інфляцію у 40 відсотків, й падіння вартості національної валюти, й здорожчання вартості життя.
«Економіка – питання номер один. Усі соціальні прошарки постраждали. Всі відчувають укус економічної кризи» - каже Сезін Оні, оглядачка видання Politikyol.
Ердоган намагається перетворити Туреччину на лідера регіону
Оглядачі говорять, що Ердоган, який залишатиметься при владі, означатиме, що країна ставатиме дедалі більш ісламською, відходячи від політики відокремлення держави від релігії, закладеної на початку 20 століття за правління Кемаля Ататюрка. Він показує себе харизматичним лідером, який сам все вирішує. Його козирі – підйом економіки за останні роки і зростаюча вага у Туреччини у міжнародній політиці.
«Що стосується оборонної промисловості, щодо економіки, щодо відбудови регіону, який постраждав від землетрусу, щодо сильної зовнішньої політики, Ердоган намагається показати, що я та людина, яка може керувати країною в часи кризи і міжнародної нестабільності» - аналізує Осман Серт, представник дослідницької організації PanoramaTR.
Експерти зауважують, що Ердоган прагне зробити країну лідером в регіоні. Він демонструє, що при ньому Туреччина почала на рівних говорити з Європою та США. Гальмуючи вступ Швеції в НАТО, він показує своїм виборцям, що саме від нього залежить доля альянсу. Також при Ердогані загострилися відносини зі США. Після того як Туреччина закупила російські зенітні комплекси С -400, Вашингтон виключив країну з програми новітнього винищувача F-35.
«Це був месидж Захожу, у нас є ще один партнер – Росія. Ердоган є непростим партнером, це визнають всі країни Заходу. Важко вибудовувати відносини з країною, яка чітко заявляє про те, що «стратегічна автономія» це – наша основна мета і ми є незалежним гравцем, і ця незалежність проявляється не лише в тому, щоб не втручалися у внутрішні справи, але й що ми йдемо своїм шляхом», – Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council і Центру досліджень сучасної Туреччини Карлтонського університету.
Експертка додає, що «особливий турецький шлях», який існував за часів пізнього Ердогана, може посилитися у майбутньому. Тому на Заході є очікування, що якщо до влади прийде опозиція, то Туреччина більше відповідатиме очікуванням членства в НАТО і кола західних сил, вважає Габер.
Поміркованість проти авторитарності – альтернативний курс
Головний опонент Кемаль Киличдароглу обіцяє відновити відносини зі США та Заходом. Він протиставляє власну поміркованість авторитарності Ердогана. І виступає за консенсус, а не протистояння та поляризацію, часто звертаючись до нації за кухонним столом – в мережі YouTube.
«Важливою є сама політична позиція пана Киличдароглу, принаймні протягом останніх п’яти років він намагається побудувати міст між різними сегментами країни», - підсумовує Осман Серт, представник дослідницької організації PanoramaTR.
Допомога Україні, дружні стосунки з Росією
Щодо війни в Україні, Ердоган зайняв позицію посередника, підтримуючи тісні відносини як з Москвою, так і Києвом, каже Євгенія Габер, аналізуючи політику Ердогана протягом останнього року.
«Зараз у Туреччини чітка позиція - ми підтримуємо Україну військовим шляхом, дипломатично. Рішення про перекриття проток Босфору та Дарданели на початку війни для російських військових кораблів, але й і натівських суден, дозволило, як вважають в Туреччини, уникнути ескалації і гарячого конфлікту саме в Чорному морі, а також, з іншого боку, підкреслило особливу роль Туреччини», – каже дослідниця.
Водночас вона зауважує, що Анкара Туреччина мала якщо не дружні, то достатньо тісні відносини з Росією.
«Це відносини взаємозалежності з багатьох питаннь. Все, що стосується енергетики, газу, економіки, російських туристів, російського капіталу, релокації російського бізнесу, і торгівлі – в обхід санкцій, або не в обхід санкцій, це залишається, бо відповідає інтересам Туреччини. Фактор Ердогана, який є дійсно сильним лідером, в певних моментах, там де європейська, дуже ліберальна, демократична бюрократія не спрацьовує, оця умовна лідерська дипломатія, тобто, діалог Ердогана з Путіним дозволив вирішити багато питань, зокрема, і щодо обміну полоненими і щодо зернової угоди», – каже Грабер.
З іншого боку, Ердоган не приєднався до санкцій ЄС. І фактично через Туреччину зростає експорт товарів до Росії, що за словами експертів, дозволяє гарно заробити турецькій економіці.
«Туреччина ніколи не визнавала, що через країну йдуть паралельні канали експорту до Росії. Хоча, звичайно, є багато доказів, що це відбувається. Офіційна позиція Туреччини полягає в тому, що країна не приєднується до санкцій Євросоюзу, бо Анкара не є членом ЄС. Водночас за словами офіційних посадовців, Туреччина бореться з таким експортом. В мене є враження, що в разі зміни влади і президента, цієї боротьби ми побачимо значно більше» – каже Евгенія Габер.
У разі перемоги опозиційного кандидата, експертка вважає, що ситуація щодо кардинально не зміниться, бо такі національні інтереси Туреччини.
«Ключова позиція Туреччини щодо підтримки територіальної цілісності України, включно з Кримом не зміниться. Про це заявляла опозиція. Ми буде мати, очевидно, більш прозахідну Туреччину. Очевидно, будуть відновлюватися контакти з Заходом і для України це плюс. Водночас залишаються моменти, в яких Туреччина залежить від Росії, зокрема, це імпорт газу. І це традиційна політика балансування, коли Туреччина позиціонує себе як партнера і для України, і для Росії, і для НАТО. Тому кардинальних змін я не очікую. Більше дистанціювання від Росії політично при збереженні економічних контактів».
Голосування на парламентських і президентських виборах відбудуться в неділю. Другий тур президентських виборів, якщо він буде потрібниий, відбудеться 28 травня.
"Це премія усім Маріупольцям". Ексклюзив із лауреатом Пулітцера, Мстиславом Черновим
"Це премія усім Маріупольцям, теж. Це премія усім хто вистояв, вижив і премія усім, хто втратив своє життя і зараз лежить в могилах без імен".
Мстислав Чернов – український відео та фото журналіст, режисер, військовий кореспондент та письменник. У понеділок, 8-го травня стало відомо, що Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Євгеном Малолєткою, Лорі Гіннант, а також фіксеркою Василісою Степаненко стали лауреатами однієї із найпрестижніших журналістських нагород – Пулітцерівської премії. Відзнаку вручили в категорії “Public Service” (громадське служіння, – ред.) за висвітлення злочинів Росії у Маріуполі.
У лютому-березні 2022-го вони знімали руйнування міста, спричинені російськими обстрілами, та роботу лікарів у місцевих шпиталях. Журналісти залишили Маріуполь 15-го березня в складі колони, яка виїхала з міста після відкриття гуманітарного коридору. Вони були одними із останніх медійників, які покидали захоплене російськими військами місто. Завдяки їхнім фото та відео світ побачив жахи війни у блокадному місті.
З відеоматеріалів зібраних в Маріуполі Чернов разом з командою “Frontline” (ред. програма документальних фільмів на каналі PBS, США) створив документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Прем'єра в США відбулась 21 січня 2023 року на фестивалі незалежного кіно «Санденс». Європейська прем'єра проходила на фестивалі документального кіно “CPH: DOX”, в Копенгагені. Як в США так і в Європі стрічка отримала нагороди.
Окрім повномасштабного російського вторгнення в Україну, Мстислав також висвітлював Революцію гідності, російську війну на сході України починаючи із 2014-го року, збиття Boeing MH-17, Сирійську громадянську війну, битву при Мосулі в Іраку та інші події в гарячих точках.
Про те, що означає Пулітцерівська премія для нього та для України загалом Мстислав розповів журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.
Катерина Лісунова, журналістка Голосу Америки: Що Пулітцерівська премія означає для тебе, для України та для цієї війнв загалом?
Мстислав Чернов, лауреат Пулітцерівської премії: Для мене це честь. Честь, що я можу розповідати світу про Україну, що я можу розповідати світу про страждання українців.
І це означає, що нам довіряють, - довіряють тому, що ми розповідаємо. Це важливо не тільки для мене, це важливо для усіх українських журналістів. Рік тому, всі українські журналісти, хто розповідав про вторгнення РФ в Україну, отримали спеціальну нагороду Пулітцерівської премії. Отримуючи премію цьогоріч, ми розуміємо, що це про всіх українських журналістів, тому що усі ми ризикуємо однаково - працюючи, як на передовій так і в ньюзрумах. І всі ми пишемо історію своєї країни. І на нашу роботу дивіться увесь світ. І нашими очима він бачить та розуміє жорстокість Російської Федерації, злочини вчинені ними в Україні, проти українського народу.
Це наша місія і ми будемо її нести і будемо робити усе, що від нас залежить, щоб світ не забув про Україну, тому що завжди є небезпека, що світ втомиться, що світ перестане співчувати і підтримувати Україну.
К.Л.: В одному із своїх інтерв’ю ти розповідав, що українські поліцейські допомагали тобі та твоїм колегам вийти із Маріуполя. Поліцейські, зокрема казали, що ваші фото та відео можуть змінити хід війни. На той момент, ти сказав, що сумніваєшся у цьому. Яка твоя позиція зараз?
Усе, що роблять українські журналісти включно із нашою роботою в Маріуполі, залишаться в історії. Ніхто з цих вбивць не зможе втекти від правди, ніхто не зможе втекти від покарання
М.Ч.: Я й досі сумніваюсь, що одна фотографія чи один репортаж або стаття, можуть змінити хід війни. Але якщо те, що ми робили допомогло, хоча б трохи, - відкрити зелений коридор, врятувати кілька життів - 10, 100, 1000...якщо це допомогло українським дипломатам знайти підтримку міжнародної спільноти, - то це вже багато. Тут треба також додати - усе, що роблять українські журналісти включно із нашою роботою в Маріуполі, залишаться в історії. Ніхто з цих вбивць не зможе втекти від правди, ніхто не зможе втекти від покарання. Злочинці повинні знати, що усі їхні злочини сфотографовані та зняті на відео і про них знатиме увесь світ. І ця премія, вона допоможе донести до вбивць цей меседж.
К.Л.: Коли ваші роботи були оприлюднені постпред Росії в ООН назвав їх фейком. Що би ти відповів йому сьогодні?
М.Ч.: Цікаво, що він став фактично першим представником Росії, хто публічно сказав, що російське вторгненя в Україну це не спеціальна операція, а війна. Він тоді сказв - “хто переможе у війні інформаційній, переможе у війні загалом”. Таким чином він назвав це війною. Але я не хочу думати про журналістів, як про солдатів, які б’ються десь в інформаційній війні.
Професійні журналісти не повинні битися з машиною пропаганди, не повинні сперечатися із кимось. Усе що ми можемо робити, - це продовжувати свою роботу, і робити усе можливе, щоб інформація дійшла до людей, була прочитана, побачена, якомога більшою кількістю глядачів. Саме тому, Пулітцерівська премія настільки важлива. Тому що ми знову можемо нагадати світові про Маріуполь, про Україну, про злочини, які РФ вчиняє в Україні кожного дня, - тоді в Маріуполі, зараз в Бахмуті, Авдіївці чи Мар’їнці.
К.Л.: Що ці фото та відео, які ти зробив, а також їхнє визнання, означають для тебе?
М.Ч.: Фотографії Євгена Малолєтки, а також відео та фото, які я знімав у Маріуполі і фільм який я зробив після того як ми виїхали, «20 днів у Маріуполі», для мене це все символ вторгнення Росії в Україну. Символ жорстокості росіян проти українців. Але це також і символ надії і того, як увесь світ був здивований силою українців, які зупинили навалу, - це по-перше.
А по-друге, коли через 10, 50 років хтось з РФ чи з Європи, або будь-хто інший, хто захоче побачити, що насправді сталося в Маріуполі напочатку повномасштабного вторгнення і на 8-й рік війни, яку РФ веде проти України, - то вони можуть знайти цей фільм і дізнатись.
Ми формуємо своє розуміння світу, послуговуючись новинами, але розуміння своєї істрорії, історії країни та історії світу формується великими репортажами, фільмами, книгами. І те, що ми отримали Пулітцерівську премію, це допоможе таким роботам залишитись в цій історії.
К.Л.: Ще раз вітаю із цим визнанням тебе та твоїх колег. Чи хотів би ти додати щось до цього інтерв’ю?
М.Ч.: Це премія усім маріупольцям, теж. Це премія усім хто вистояв, вижив і премія усім, хто втратив своє життя і зараз лежить в могилах без імен. Для усіх тих, хто був вбитий у своїх будинках і потім перетертий на пил і забутий…але не забутий, ніколи! Це нагорода для них, для маріупольців.
Дивіться також: Повне відео інтерв’ю Катерини Лісунової із Мстиславом Черновим.
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