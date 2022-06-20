Україна заслуговує на допомогу, доля демократій всього світу висить на волосині – сенаторка Джин Шагін 

Світ має продовжувати підтримувати українців, які несуть основний тягар боротьби з російською агресією. Не можна опускати руки, попри те, що західний світ також потерпає від протистояння з російською навалою. Про це говорили американські сенатори Джин Шагін та Роб Портман під час конференції "Оборона України" , яку провів у п’ятницю ввечері, 17 червня, Дартмутский колледж, США.

«Якщо ми не зупинемо Путіна зараз в Україні, це матиме серйозні негативні наслідки для світового устрою, що базується на правилах і законах. І за тим, що відбувається, дуже уважно стежать і наші союзники, і наші супротивники, такі як Іран та Китай. Якщо Путін отримає «зелене світло», вони вирішать, що їм тепер все можна», – сказала сенаторка-демократка від штату Нью-Гемпшир Джин Шагін.

«Ми повинні зустріти цей момент із непохитною рішучістю. Україна заслуговує на нашу допомогу, і доля демократій у всьому світі висить на волосині», – написала сенаторка на своєму твіттер-акаунті.

Сенатор Роб Портман, випускник Дартмута, що у штаті Нью-Гемпшир, наголосив, що підтримка України – це частина зобов’язань США за Будапештським меморандумом 1994 року, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї. Підтримка України, додав законодавець, має глобальний характер.

«США не роблять цього самотужки. До захисту України підключилися 42 країни світу, деякі надають військову допомогу, інші - економічну, але це зусилля справді цілого демократичного світу», – наголосив сенатор-республіканець Портман з м.Цинциннаті, що в Огайо.

Сенатори Джин Шагін та Роберт Портман входять до двопартійної групи підтримки України у Сенаті. Напередодні російського широкомасштабного вторгнення в Україну, у січні 2022 року, вони у складі двопартійної делегації Конгресу США відвідували Київ, щоб висловити підтримку українському президенту Володимиру Зеленському та народу України.

У листопаді 2021 року вони закликали збільшити постачання зброї до Києва на тлі повідомлень про накопичення російських військ біля кордону України.

У червні 2021 року сенатори Шагін та Портман також побували з візитом у Києві, намагаючись «заохотити продовження реформ» в Україні та висловити солідарність із нею.

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