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Україна заслуговує на допомогу, доля демократій всього світу висить на волосині – сенаторка Джин Шагін
Світ має продовжувати підтримувати українців, які несуть основний тягар боротьби з російською агресією. Не можна опускати руки, попри те, що західний світ також потерпає від протистояння з російською навалою. Про це говорили американські сенатори Джин Шагін та Роб Портман під час конференції "Оборона України" , яку провів у п’ятницю ввечері, 17 червня, Дартмутский колледж, США.
«Якщо ми не зупинемо Путіна зараз в Україні, це матиме серйозні негативні наслідки для світового устрою, що базується на правилах і законах. І за тим, що відбувається, дуже уважно стежать і наші союзники, і наші супротивники, такі як Іран та Китай. Якщо Путін отримає «зелене світло», вони вирішать, що їм тепер все можна», – сказала сенаторка-демократка від штату Нью-Гемпшир Джин Шагін.
«Ми повинні зустріти цей момент із непохитною рішучістю. Україна заслуговує на нашу допомогу, і доля демократій у всьому світі висить на волосині», – написала сенаторка на своєму твіттер-акаунті.
Сенатор Роб Портман, випускник Дартмута, що у штаті Нью-Гемпшир, наголосив, що підтримка України – це частина зобов’язань США за Будапештським меморандумом 1994 року, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї. Підтримка України, додав законодавець, має глобальний характер.
«США не роблять цього самотужки. До захисту України підключилися 42 країни світу, деякі надають військову допомогу, інші - економічну, але це зусилля справді цілого демократичного світу», – наголосив сенатор-республіканець Портман з м.Цинциннаті, що в Огайо.
Сенатори Джин Шагін та Роберт Портман входять до двопартійної групи підтримки України у Сенаті. Напередодні російського широкомасштабного вторгнення в Україну, у січні 2022 року, вони у складі двопартійної делегації Конгресу США відвідували Київ, щоб висловити підтримку українському президенту Володимиру Зеленському та народу України.
У листопаді 2021 року вони закликали збільшити постачання зброї до Києва на тлі повідомлень про накопичення російських військ біля кордону України.
У червні 2021 року сенатори Шагін та Портман також побували з візитом у Києві, намагаючись «заохотити продовження реформ» в Україні та висловити солідарність із нею.
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Найбільша в історії кількість біженців
“У цей Всесвітній день біженців ми визнаємо безпрецедентну гуманітарну кризу в усьому світі, що призвела до найбільшої кількості біженців в історії. Минулого місяця ми досягли трагічної віхи – понад 100 мільйонів людей, вимушено переміщених у всьому світі”, - сказав Блінкен.
"Агресивна війна російського уряду в Україні лише загострила цю кризу, змусивши близько 6 мільйонів людей в Україні втікати в сусідні країни, де уряди та громадяни продемонстрували надзвичайну щедрість", - заявив Держсекретар США у відео-зверненні з нагоди Всесвітнього Дня біженців.
Блінкен згадав про обіцянку президента Байдена прийняти у США близько 100 тисяч українських біженців.
"З них приблизно 30 тисяч вже прибули у США від кінця лютого", - заявив Ентоні Блінкен.
Зусилля американської дипломатії
За словами дипломата, США в цьому питанні допомагають як гуманітарною підтримкою, так і через дипломатію та надання людям притулку.
"Ми збільшили річний ліміт прийому біженців до 125 тисяч людей, порівняно з історично низьким рівнем у 15 тисяч кілька років тому. Ми беремо на роботу більше працівників, які обробляють документи та приймають біженців. З січня 2021 року ми збільшили кількість персоналу у Центрі з підтримки переселення на понад 50% і розширили кількість місцевих партнерів із переселення, з якими ми працюємо. Ми використовуємо нові можливості із відео-конференцій, щоб проводити співбесіди на відстані з тими, хто подає заявку із важкодоступних місць. Ми також використовуємо переваги новітніх технологій, щоб зменшити час безпекової перевірки", - сказав Держсекретар Блінкен.
Головний дипломат США закликав світову спільноту долучитись до підтримки потреб біженців і збільшити допомогу.
Ентоні Блінкен: “Сполучені Штати є найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, надавши за 2021 фінансовий рік гуманітарки на понад 13 мільярдів доларів тим, хто її потребує. Потреби значні, і ми закликаємо донорську спільноту збільшити внески, щоб задовольнити потреби біженців та інших вразливих груп населення по всьому світу”.
Відзначення Всесвітнього дня біженців ініціювало Агентство ООН у справах біженців. Цьогорічна тема Дня біженців: ”Хто б не був. Де б не було. Коли б не було. Кожен має право на безпеку”.
Як повідомляв "Голос Америки", напередодні США виділили додатково на гуманітарні потреби України 225 мільйонів доларів. Ці кошти, серед іншого, спрямують на продовольчу допомогу людям, а також на доставку питної води, предметів санітарії та гігієни, медичних товарів першої необхідності, підтримку з житлом.
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