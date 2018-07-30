Українці презентували віртуальну хроніку Євромайдану в Нью-Йорку

Чи можна достовірно і у найдрібніших деталях відтворити один день 2014 року? А якщо йдеться про 20 лютого, яке стало вирішальним для Революції гідності?

Молоді українські ентузіасти новітніх технологій віртуальної реальності стверджувально відповіли на це питання. Під час дводенної конференції вони презентували у Вищій школі журналістики Міського університету Нью-Йорку (CUNY) масштабний віртуально-документальний проект «Наслідки.VR» (Aftermath VR).

У гарній компанії

За словами директорки програми Journalism 360 Асоціації онлайн новин (ONA) Лори Херцфелд, у конференції брали участь команди, що отримали грант на реалізацію високотехнологічних проектів в сфері медіа.

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Херцфелд наголошує, що конференція – спільна ініціатива ONA з Фондом Джона та Джеймса Найта (John S. and James L. Knight Foundation) і Google News Initiative.

"Зустріч в Нью-Йорку The Journalism 360 Unconference в стінах Вищої школи журналістики CUNY, - розповідає Херцфелд, - це унікальна можливість поєднати творців креативу, продюсерів, лідерів новинних програм і експертів з технологій для продуктивного обміну досвідом та ідеями. Це єдина конференція такого роду для людей, захоплених інноваціями в сфері VR". Минулого року фінансування отримало 11 проектів, цього року – 10.

Цими грантами заохочуються найцікавіші, незвичайні і перспективні проекти в сфері нових медійних технології - наголошує Херцфелд​

Українські творці Aftermath VR представляють компанію New Cave Media зі штаб-квартирою в Києві. Вони отримали грант і змогли презентувати свій проект поряд із такими авторитетними американськими медіа-ресурсами і науково-дослідницькими центрами, як USA Today, The Washington Post, Північнозахідний Університет та Массачусетський технологічний інститут.

"Цими грантами заохочуються найцікавіші, незвичайні і перспективні проекти в сфері нових медійних технологій", - наголошує Херцфелд.

Маршрутом демонстрантів

Творці проекту Aftermath VR - молоді українці Олексій Фурман, Сергій Полежака і Кирило Жилінський. За словами Олексія Фурмана, робота над проектом розпочалась навесні 2017 року. Сам Фурман - фотожурналіст-фрілансер, один із засновників New Cave Media та випускник Школи журналістики Міссурі. Він висвітлював події Євромайдану, анексію Криму Росією та війну на сході України як фоторепортер для різних українських та іноземних видань.

Можна сказати, це перша спроба відтворити революційні події київського Євромайдану у форматі VR з використанням фотограмметрії і комп'ютерної графіки computer-generated imagery, - розповідає Голосу Америки Олексій Фурман​

Його колега, співзасновник New Cave Media Сергій Полежака раніше працював фотожурналістом і відеографом для агентства Reuters, журналу Der Spiegel і інших медіа. Третій партнер, також співзасновник New Cave Media, Кирило Жилінський - графік-дизайнер з більш ніж з десятирічним досвідом міжнародної роботи.

«Можна сказати, це перша спроба відтворити революційні події київського Євромайдану у форматі VR з використанням фотограмметрії і комп'ютерної графіки CGI, - розповідає Голосу Америки Олексій Фурман. – Ми вирішили реконструювати крок за кроком те, як розвивались події того трагічного дня 20 лютого 2014 року. Глядачі зможуть пройти маршрутом демонстрантів по Інститутській вулиці в той момент, коли їм вдалося потіснити з неї поліцію. Ми багато в чому спиралися на архівну документальну зйомку і на записані на відео свідчення учасників Майдану. Також, ми підтримуємо тісні контакти з сім'ями героїв "небесної сотні".

Розвінчуючи міфи

У перший день конференції учасники зустрічі переглянули демонстраційні відео Aftermath VR у форматі 360 в новому видовищному центрі VR World, який лише рік тому відкрився в Нью-Йорку на Іст стріт, 34. Протягом місяця відвідувачі центру зможуть побачити короткий демо-фрагмент відео.

Глядачеві видається спеціальний шолом з окулярами і два "контролера" для обох рук. Керуючи ними, він віртуально рухається по Інститутській вулиці, тим же маршрутом, яким ішли учасники Майдану, витісняючи поліцейських-спецназівців. Під час поїздки можна зупинятися, оглядати все навколо і активізувати відеосвідоцтва очевидців і коментаторів, епізоди архівних документальних зйомок, а також окремі тривимірні артефакти Майдану, наприклад, каски демонстрантів і фрагменти бруківки.

Наша команда зробила величезну роботу. Було важливо показати, що в реальності відбувалось на Майдані, щоб протистояти міфам, що посилено поширюються російською пропагандою – розповідає Олексій Фурман​

"Наша команда зробила величезну роботу. Було важливо показати, що в реальності відбувалось на Майдані, щоб протистояти міфам, що посилено поширюються російською пропагандою. Для мене особисто це було важливо ще й тому, що я був там, на Майдані, в той ранок 20 лютого, і побачене стало для мене тяжкою травмою, яку я ніс в душі всі ці роки", – розповідає Олексій Фурман.

На сайті New Cave Media йдеться про те, що Олексій і його колеги раніше працювали над проектами в форматі відео 360 спільно з Радіо Свобода, «Українською правдою» і The New York Times.

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