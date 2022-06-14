Українці завершують тренування. HIMARS скоро будуть в Україні - заступник міністра оборони США

Українці завершують тренування із користування реактивними системами залпового вогню HIMARS, і незабаром ці системи вже будуть на полі болю, - про це у вівторок, 14 червня, заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль під час Національної безпекової конференції, яку проводить Центр за нову Американську безпеку у Вашингтоні.

“Щодо ракетних систем високої мобільності HIMARS, “українці у цей час завершують тренінг”. “Ми очікуємо, що ці системи потраплять на поле бою вже незабаром”, - цитує посадовця кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін у Твітері.

Колін Каль додав, що США бачать прогрес росіян на півдні України. За його словами, тривога українців щодо артилерійського двобою у східній Україні "відчувається".

“Це правда, що Росія має значно більше артилерійських можливостей”, - додав він.

Заступник міністра оборони США з питань політики наголосив, що мета США у цій війні - це допомогти Україні себе захистити.

“Наша мета - це не зміна режиму в Росії, - сказав Колін Каль. - Наша мета … зробити все, щоб Україна могла себе захистити. Щоб ми надали Україні можливість посилити їхню позицію за столом переговорів, коли неминуче ці дві сторони сядуть говорити про те, як це все має закінчитись”, - цитує посадовця кореспондент Голосу Америки Джеф Селдін.

Напередодні речниця Білого Дому Карін Жан П’єр заявила, що США поки не бачать готовності Росії сісти за стіл переговорів. Вона запевнила, що Вашингтон продовжуватиме допомагати України захищати себе.

“Ми будемо продовжувати допомагати Україні захищати їхню демократію. Ми вже багато разів казали: це війна Путіна. Це агресія Путіна – неспровокована агресія проти суверенітету іншої країни. Це війна Путіна, і він має її завершити, а не Україна.

Україні потрібно захищати свою країну, і вони це роблять неймовірно вражаючим чином. Ми сподівалися, що це завершиться переговорами. Але станом на зараз, ми не бачимо кроків у цьому напрямку від Кремля. І тому, ми хочемо переконатися, що Україна – у найсильнішій із можливих позицій, і якщо це відбудеться, що вони будуть готові”, - сказала речниця Білого Дому Карін Жан П’єр.

За її словами, американська допомога продовжує надходити в Україну “щоденними траншами”.

“Поки українські військові борються проти росіян за кожен метр, ми продовжуємо збільшувати безпекову допомогу Україні, аби допомогти їм захистити ту частину Донбасу. Це те, що ми робимо щодня. Безпекова допомога надходить до України щоденними траншами. Цього тижня у Європі міністр оборони Остін проведе чергове засідання контактної групи з оборони України, де він прийматиме міністрів оборони та очільників оборонних відомств десятків країн, і проситиме їх продовжувати надавати зброю і устаткування”, - зазначила Карін Жан-П’єр.

У четвер, 15-го червня, у Брюсселі відбудеться засідання представників оборонних відомств 40-ка країн, так звана зустріч "Рамштайн-3", де головуватиме США. Одна з головних тем цієї зустрічі буде присвячена оборонній допомозі Україні.

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