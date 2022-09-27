Українців в окупації змушують до участі в "пародії на виборчий процес" - посол США в ОБСЄ

Фіктивні "референдуми", скликані Росією на окупованих територіях України - це ніщо інше як "пропагандистські трюки для легітимізації насильницького захоплення українських територій Росією". Про це під час спеціального брифінгу Державного департаменту США у Брюсселі заявив постійний представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

"Повідомлення свідчать про те, що збройні сили змушують людей голосувати у власних домівках, і що багатьом працівникам погрожують втратою роботи, якщо вони не проголосують", - наголосив Карпентер, говорячи, зокрема, про Маріуполь.

"Це ті ж самі громадяни, які постраждали від війни, які піддалися жорстокому процесу фільтрації, іноді під тортурами, і тепер змушені в повній пародії на виборчий процес дати свою згоду на неоколоніальні претензії Росії. Якби це не була така трагедія, це цілком можна було б кваліфікувати як пародію", - сказав представник США в ОБСЄ.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що президент США Джо Байден назвав ці "референдуми" - "хибним приводом для спроби силової анексії частин України шляхом зухвалого порушення міжнародного права, включаючи Статут ООН". Американський глава держави запевнив, що США не визнають "результати" і пообіцяв швидкі та суворі економічні заходи щодо Росії у відповідь.

Напередодні про запровадження нових санкцій через псевдореферендуми проти 92 осіб та організацій в Росії оголосила Велика Британія​. Відповідні санкції анонсує і ЄС.

27 вересня Палата громад Парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів та декларувала, що Оттава ніколи не визнає їхню легітимність, повідомила посолка України у Канаді Юлія Ковалів.

Країни НАТО також заявили, що не визнають "незаконну і неправову" анексію Криму, а також окупованих Росією територій України.

Українська влада також наголошує, що це "голосування" не матиме реальних наслідків.

Минулого тижня у Кремлі заявляли, що після проведення "референдумів" в окупованих районах України, для захисту новостворених так званих "російськи територій" можуть бути використані всі наявні засоби, включно із ядерною зброєю.

Російські ЗМІ вже оприлюднили попередні результати так званих "референдумів" на окупованих територіях. За їхніми даними, 96% "голосів" на окупованих територіях висловились за приєдання до Росії, повідомляє Reuters.

У вівторок у Нью-Йорку о 15:00 за місцевим часом відбудеться скликане Україною засідання Ради безпеки ООН щодо так званих "референдумів".

Тим часом британська розвідка повідомляє, що президент РФ Володимир Путін 30 вересня під час виступу перед обома палатами російського парламенту може оголосити про анексію окупованих українських територій, повідомляє "Радіо Свобода".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters.

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