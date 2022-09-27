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Українців в окупації змушують до участі в "пародії на виборчий процес" - посол США в ОБСЄ
Фіктивні "референдуми", скликані Росією на окупованих територіях України - це ніщо інше як "пропагандистські трюки для легітимізації насильницького захоплення українських територій Росією". Про це під час спеціального брифінгу Державного департаменту США у Брюсселі заявив постійний представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер.
"Повідомлення свідчать про те, що збройні сили змушують людей голосувати у власних домівках, і що багатьом працівникам погрожують втратою роботи, якщо вони не проголосують", - наголосив Карпентер, говорячи, зокрема, про Маріуполь.
"Це ті ж самі громадяни, які постраждали від війни, які піддалися жорстокому процесу фільтрації, іноді під тортурами, і тепер змушені в повній пародії на виборчий процес дати свою згоду на неоколоніальні претензії Росії. Якби це не була така трагедія, це цілком можна було б кваліфікувати як пародію", - сказав представник США в ОБСЄ.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що президент США Джо Байден назвав ці "референдуми" - "хибним приводом для спроби силової анексії частин України шляхом зухвалого порушення міжнародного права, включаючи Статут ООН". Американський глава держави запевнив, що США не визнають "результати" і пообіцяв швидкі та суворі економічні заходи щодо Росії у відповідь.
Напередодні про запровадження нових санкцій через псевдореферендуми проти 92 осіб та організацій в Росії оголосила Велика Британія. Відповідні санкції анонсує і ЄС.
27 вересня Палата громад Парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів та декларувала, що Оттава ніколи не визнає їхню легітимність, повідомила посолка України у Канаді Юлія Ковалів.
Країни НАТО також заявили, що не визнають "незаконну і неправову" анексію Криму, а також окупованих Росією територій України.
Українська влада також наголошує, що це "голосування" не матиме реальних наслідків.
Минулого тижня у Кремлі заявляли, що після проведення "референдумів" в окупованих районах України, для захисту новостворених так званих "російськи територій" можуть бути використані всі наявні засоби, включно із ядерною зброєю.
Російські ЗМІ вже оприлюднили попередні результати так званих "референдумів" на окупованих територіях. За їхніми даними, 96% "голосів" на окупованих територіях висловились за приєдання до Росії, повідомляє Reuters.
У вівторок у Нью-Йорку о 15:00 за місцевим часом відбудеться скликане Україною засідання Ради безпеки ООН щодо так званих "референдумів".
Тим часом британська розвідка повідомляє, що президент РФ Володимир Путін 30 вересня під час виступу перед обома палатами російського парламенту може оголосити про анексію окупованих українських територій, повідомляє "Радіо Свобода".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters.
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Всі новини дня
- Голос Америки
Міністерка енергетики США: Ми закликаємо Росію негайно припинити військові дії на ядерних об’єктах в Україні. Відео
Виступаючи на конференції МАГАТЕ, міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм вкотре підкреслила "непохитну підтримку уряду та народу України" з боку Вашингтона та його "відданості безпеці та захисту українських ядерних об'єктів під час варварського вторгнення Росії".
"Не бачимо причин коригувати нашу власну ядерну позицію" - Білий дім про ядерні погрози Росії
США не бачать готовності Росії застосовувати ядерну зброю, але погрози з Кремля сприймають дуже серйозно. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у понеділок 26 вересня.
"Що стосується будь-яких доказів чи шансів – наразі ми цього не бачимо. Але ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно. Наразі ми не бачимо жодних причин коригувати нашу власну ядерну позицію", – так речниця Білого дому відповіла на запитання, чи вважають США, що шанси застосування Росією ядерної зброї зараз вищі, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення до України.
Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю одному з американських каналів заявив, що США закликають Кремль припинити розмови про можливе використання ядерної зброї.
Блінкен також запевнив, що у США вже є план реагування на випадок, якщо Москва вирішить використати ядерну зброю.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дадуть рішучу відповідь на будь-яке застосування Росією ядерної зброї проти України і що Вашингтон вже повідомив Москву про "катастрофічні наслідки", з якими вона зіткнеться. Він не уточнив, якою саме буде відповідь США, але наголосив, що Сполучені Штати приватно "докладно пояснили Москві, що саме це означатиме".
Володимир Путін 21 вересня сказав, що Росія готова використовувати "всі наявні засоби" для захисту "своїх територій". Після так званих "референдумів" Росія може вважати українські території "своїми землями".
Українців у полоні РФ систематично страчують, гвалтують, обмежують у їжі, воді й медичній допомозі - ООН
Російські сили та проросійські збройні угруповання піддавали українських в’язнів позасудовим стратам, сексуальному насильству та іншим зловживанням. Про це йдеться у доповіді офісу ООН з прав людини, яку оприлюднили у вівторок, повідомляє Reuters.
У звіті, опублікованому Управлінням Верховного комісара з прав людини, виявлено певні порушення прав обома сторонами конфлікту, але висловлюється особливе занепокоєння з приводу жорстокого поводження з цивільними та військовополоненими з боку російських військ і афілійованих збройних груп.
Звіт охоплює період з 1 лютого по 31 липня та заснований на роботі Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Росія та Україна заперечують звинувачення в порушеннях прав людини.
"Триваючий збройний напад Російської Федерації на Україну і пов’язані з ним бойові дії призвели до жахливої ситуації з правами людини по всій країні. Збройний конфлікт призвів до широкого спектру порушень прав людини, які стосуються як цивільних осіб, так і учасників бойових дій", – йдеться у звіті.
Голова місії Матильда Богнер заявила, що українські військовополонені "піддавалися жорстокому та такому, що принижує гідність, поводженню з боку російських сил безпеки та афілійованих збройних груп, яке, як видається, було систематичним", - сказала вона, представляючи звіт на прес-конференції в Києві.
Днями голова слідчого органу, уповноваженого ООН, заявив, що Росія вчинила воєнні злочини, включаючи позасудові страти, зґвалтування, тортури, відсутність їжі, води та медичної допомоги та ув’язнення дітей на окупованих нею територіях в Україні, що "можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини".
Слідчі ООН заявили, що продовжують документувати та перевіряти твердження про незаконні вбивства сотень мирних жителів російськими збройними силами у звільнених після російської окупації Київській, Сумській та Харківській областях.
Слідство також задокументувало щонайменше шість вбивств цивільних осіб в Україні, яких вважають зрадниками за ймовірну співпрацю з Росією на окупованих територіях.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Росія може готуватись до примусової мобілізації українських військовополонених для того, щоб вони воювали на боці РФ, що порушить Женевську конвенцію про поводження із військовополоненими.
У статті використано матеріали Reuters.
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Трубопроводи Північний потік 1 і 2 не дають газу Європі, але витікають
Данія і Швеція повідомили про витікання газу з непрацюючих трубопроводів Північний потік 1 і 2, що пролягають по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини.
Інциденти ставлять під ще більший сумнів можливість швидкого відновлення постачання російського газу до Європи в обсягах необхідних для зимового періоду.
Причини витікання газу на трьох, як вважають зараз, нитках трубопроводів біля данського острова Борнгольм не відомі, але офіційні представники називають ситуацію дуже незвичайною.
Північний потік 1 був найбільшим маршрутом постачання російського природного газу у Європу, але на тлі активізації війни Росії з Україною контрольована російською державою компанія Газпром спочатку скоротила транспортування ним газу, а в серпні повністю припинила, пославшись на технічні проблеми ускладнені, як заявили у Москві, західними санкціями.
Північний потік 2 споруджений, але так і не запрацював після того, як уряд Німеччини закрив проект на тлі лютневого російського вторгнення в Україну.
Транзит російського газу до Європи триває через газотранспортну систему України, але у скорочених обсягах, і українці закрили один з маршрутів, вказавши на втручання російських окупаційних військ на українській території.
Впродовж весни і літа Росія відмовилася продавати газ Болгарії, Данії, Польщі, Фінляндії, а також нідерландській компанії Gasterra і частково компанії Shell після того, як вони відкинули вимоги Москви платити за газ у російських рублях.
Найбільша країна ЄС - Німеччина заявляє, що на понад 80% заповнила запаси газу у сховищах і Європа активізувала пошуки альтернативних джерел палива, але проблеми з постачанням спричинили різкі зростання цін на енергію.
Шведська мореплавна служба повідомила про два місця витоку газу з трубопроводу Північний потік 1 після того, як Данія оголосила обмеження руху суден довкола витоку виявленого на Північному потоку 2.
Данська служба, яку цитує служба новин Reuters, вказує, що у зоні витоку газу судна можуть втратити здатність триматися на воді, а крім того є загроза вогню.
Також витік газу в повітря збільшує в атмосфері парникові гази, що впливають на клімат.
Газопровід Північний Потік 1 сягає 1 224 кілометри від Виборга в Росії до Любміна в Німеччині.
Пропускна спроможні кожної нитки 27,5 мільярдів кубометрів газу на рік.
В Німеччині той газ подавали в трубопроводи до інших країн Європи.
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