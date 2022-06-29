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89% українців - проти того, щоб поступитись Росії територією заради миру - опитування
Близько 89% українців вважають неприйнятною потенційну угоду з Росією, яка б передбачала територіальні поступки України заради досягнення миру. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного на замовлення видання Wall Street Journal та дослідницького інституту NORC при Чиказькому університеті.
66% опитаних висловили переконання, що ЗСУ зможуть повернути під український контроль ті території, які Росія окупувала з часу повномасштабного вторгнення у лютому цього року. Лише 10% респондентів висловили в цьому сумнів.
Трохи більше половини - 53% опитаних українців переконані, що ЗСУ зможуть витіснити російські сили з усієї України, включно з Кримом та Донбасом.
Переважна більшість опитаних (81%) - проти переговорів про те, щоб залишити Росії території, які російська війська захопили до повтомасштабного вторгнення - Крим і окремі частини Донецької та Луганської областей.
Опитування також засвідчило єднання українців перед зовнішньою загрозою. Більше половини опитаних українців сказали, що втратили на війні знайомих або родичів.
Дві третини респондентів зізнались, що через війну втратили роботу або можливості заробити на прожиття.
78% респондентів підтримують те, як президент Володимир Зеленський реагує на російське вторгнення. 7% опитаних вважають дії українського президента слабкими.
Щодо військової та фінансової допомоги Україні в час повномасштабного вторгнення, 89% опитаних українців висловили задоволення підтримкою Польщі, яка прийняла 3 мільйона біженців з України на надає Києву озброєння.
Три чверті респондентів задоволені допомогою США. 27% опитаних висловили задоволення допомогою Франції, 22% задоволені підтримкою Німеччини.
Єдине, в чому респонденти не зійшлися в думці - ставлення до мови.
77% серед україномовних респондентів виступають проти вивчення російської мови в українських школах та університетах.
Серед російськомовного населення менше половини, 47% опитаних - проти вивчення російської мови в освітніх закладах. Схожі цифри - щодо підтримки використання російської мови в українських судах, органах державної влади.
При цьому серед російськомовних громадян 79% сказали, що їхня думка про росіян від лютого цього року погіршилась.
Опитування проводилось з 9 по 13 червня у телефонному режимі серед дорослих на території, підконтрольній українському уряду, та серед переселенців.
Лінас Лінкявічук: Прийшов час для НАТО показати свої м'язи
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- Голос Америки
Мінʼюст США застерігає російські сили від скоєння воєнних злочинів в Україні. Відео
НАТО запрошує Фінляндію та Швецію. Байден говорить про "натоїзацію" Європи, замість бажаної для Путіна "фінляндизації"
НАТО офіційно запросило Фінляндію та Швецію до членства в Альянсі. "Членство Фінляндії та Швеції посилить безпеку в цих країнах, зміцнить НАТО і безпеку Євроатлантичного регіону, - йдеться в заяві. - Безпека Фінляндії та Швеції безпосередньо важливі для Альянсу, включаючу під час процедури вступу".
Для того, щоб вступити в дію, рішення про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу має бути ратифіковане парламентами країн- учасниць НАТО. Запрошення до членства в НАТО стало можливим після того, як країни досягнули компромісу з Туреччиною. Швеція та Фінляндія погодились поважати застереження країни щодо діяльності низки мереж, які Туреччина вважає терористичними.
Президент США Джо Байден привітав рішення Туреччини. "Я хочу подякувати вам за вирішення ситуації стосовно Фінляндії та Швеції і всю неймовірну роботу, яку ви робите із виведення зена з України", - сказав Байдер президенту Туреччини Таїпу Ердогану на зустрічі під час саміту НАТО в Мадриді у середу.
Путін отримав "натоїзацію" Європи замість бажаної для нього "фінляндизації", заявив президент США Джо Байден, коментуючи посилення ролі НАТО. "Це (поширення НАТО - ред) саме те, чого він не хотів, - сказав Байден про Путіна, - і саме те, що потрібно, щоб гарантувати безпеку Європи".
В Мадриді триває саміт країн НАТО. Президент США Джо Байден в середу оголосив низку заходів, які США вживають, щоб зміцнити безпеку Європи, зокрема створення постійного штабу 5-го корпусу Сухопутних військ в Польщі, збільшення кількість військових, які на ротаційній основі розміщуються в країнах Балтії а також утримувати контингент в Румунії, тощо.
Норвегія звинувачує проросійські групи в кібернападі
Осло (Reuters) – За минулу добу низка установ у Норвегії зазнали так званої кібератаки з відмовою в обслуговуванні (DDoS), заявив у середу норвезький орган безпеки NSM, звинувачуючи «злочинне проросійське угруповання».
Атаки, які почалися вночі, були спрямовані на приватні та державні установи, які надають важливі послуги, повідомляє агентство. Воно, однак, не називає постраждалих.
"Ми працюємо над тим, щоб з'ясувати, чи пов’язано це із спонсорованими державою діячами", - повідомила пізніше в ефірі TV2 керівник NSM Софі Ністром.
"Ми цілком впевнені, що конфіденційна інформація не була отримана", - додала вона.
Веб-сайт Норвезької інспекції праці був недоступний у середу, і норвезькі ЗМІ повідомляли, що він був серед тих, хто зазнав нападу.
"Нещодавно ми спостерігали подібні атаки в інших країнах, хоча жодна з них не повідомила про якісь тривалі наслідки", - заявив NSM.
- Голос Америки
Блінкен: зацікавленості Путіна у дипломатії не видно
Росія не виявляє зацікавленості в дипломатичному вирішенні конфлікту з Україною, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у відповідь на питання про те, чи ведуться перемовини для завершення війни Росії проти України.
"Ми не бачили з боку Путіна зацікавленості в будь-якій суттєвій дипломатичній ініціативі", - вказав Блінкен під час спільної події з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом на полях саміту НАТО 29 червня, що відбувається в Мадриді.
Альбарес погодився з Блінкеном. Він зазначив, що напад на троговельний центр в Кременчуці означає, що "Путін дуже далекий від перемовин і навіть від припинення вогню". Альбарес нагадав, що багато місяців велись перемовини з Росією в рамках Ради "Росія-НАТО", ОБСЄ, Нормандського формату та двостороннього діалогу, "щоб намагатись вирішити будь-які застереження Росії щодо безпеки".
Поки Путін не відмовиться від своєї фіксації на позбавленні України суверенітету та незалежності, буде важко досягнути поступуЕнтоні Блінкен
Блінкен зауважив, що питання розширення НАТО не стало першопричиною війни, натомість "йдеться про переконання Путіна, що Україна не достойна бути суверенною незалежною країною. Не йдеться про загрозу розширення НАТО
"Поки Путін не відмовиться від своєї фіксації на позбавленні України суверенітету та незалежності, буде важко досягнути поступу", - додав головний дипломат США.
Він додав, що, коли можливість для перемовин завершиться, самі українці мають визначати умови потенційних переговорів.
В Мадриді триває саміт країн НАТО. Президент США Джо Байден в середу оголосив низку заходів, які США вживають, щоб зміцнити безпеку Європи, зокрема створення постійного штабу 5-го корпусу Сухопутних військ в Польщі, збільшення кількість військових, які на ротаційній основі розміщуються в країнах Балтії а також утримувати контингент в Румунії, тощо.
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