З приводу економічних і міграційних процесів Україні загрожує різке зменшення кількості населення

Недавно уряд Чехії повідомив про збільшення на десять тисяч кількості дозволів на працю українським мігрантам. Це вказує, наскільки важливі українські робітники для чеської економіки.

Як пише Пітер Дикінсон на сторінці Atlantic Council, Чехія не єдина країна Центральної Європи, яка вітає у себе українців як тимчасових робітників, так і потенційних іммігрантів.

Причиною того, серед іншого, є зменшення населення в центральноєвропейських країнах. Це результат зменшення народжуваності, висока смертність і еміграція свого населення до багатших країн Західної Європи. У деяких країнах особи пенсійного віку можуть незабаром перевищувати кількість працюючих.

За даними ООН, всі країни, в яких найшвидшим темпом зменшуується кількість населення – це країни колишнього східного блоку. Серед них Україна займає особливе місце. Згідно з передбаченнями, до 2050 року кількість українців може зменшитись на 18%. Далі у списку подано Болгарію, Хорватію, Сербію, Угорщину, Латвію, Литву, Молдову, Румунію і Польщу. Протягом наступних 30 років ці країни можуть втратити до 15% свого населення. Демографи кажуть, що таке явище характерне для часів воєнного конфлікту.

Виникає запитання – чому Центральна і Східна Європа так зацікавлені українськими робітниками. Перед усім – це дешева робоча сила з професійною підготовкою, і економічна криза, яка сталася після Революції Гідності і в результаті війни з Росією. Українські робітники користуються доброю репутацією, у них освіта і висока етика праці, пише Atlantic Council. Країни-господарі явно віддають перевагу українським робітникам над, скажімо, африканськими, яких багато прибуває до країн Західної Європи. Саме це питання, викликає серйозні конфілкти між країнами так званої «нової Європи», зокрема Польщею та Угорщиною, і західними членами Європейського Союзу.

У той час, як існують дебати про статус української меншини в Польщі, збільшення кількості українців уже змінює польське суспільство, а в Чехії українські робітники уже становлять найбільшу національну меншість в країні.

Влада в Україні свідома наслідків демографічних процесів в Європі, пише Atlantic Council, але її можливості обмежені. Якщо рівень зарплат в Україні не наблизиться до європейського, процес відпливу кваліфікованої робочої сили з України продовжуватиметься. Це також змінить ситуацію в Україні. Зокрема йдеться про децентралізацію і зростання значення невеликих населених пунктів. Це вже відбувається читаємо в статті. Невеликі населені пункти мають більший доступ до державних субсидій, виявляють більшу ініціативу, будують дороги, модернізують школи, думають про збішення кількост дітей у сім’ї.

Проте, якщо Україна не проведе відповідних реформ і змін в економіці, демографічна криза поглиблюватиметься. Протягом одного покоління, зменшення кількості населення стане більшою загрозою, ніж корупція і Кремль.

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