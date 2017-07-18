Перед енергетичним ринком України відкриваються великі можливості

Український енергетичний ринок має величезний потенціал для іноземних інвестицій, і американські компанії серйозно приглядаються до проектів зі збільшення видобутку газу, енергетичної інфраструктури та розвитку відновлювальної енергетики. Про це американські інвестори розповіли Ярині Матвійчук.

Український ринок видобутку газу зупинився наприкінці 70-х, і лишався практично нерухомим понад 30 років. Лише в останні роки стало помітним стрімке зростання видобутку, що не лишає байдужими іноземних інвесторів.

Говорить засновник та президент Frontera Resources Corporation Стів Нікандрос:

«У 70-х роках Україна видобувала 70 мільярдів кубометрів газу в рік, видобуток нафти складав 60 тисяч барелів у день. Сьогодні річний видобуток газу – 20 мільярдів кубів, і денний видобуток нафти 30 тисяч барелів у день. Ця різниця демонструє, що ми можемо повернутися до колишнього потенціалу, але для цього необхідні інвестиції».

Компанія Фронтера займається розвідкою газових та нафтових родовищ. За словами очільника компанії, український енергоринок потребує інвестицій в технології, покращення інфраструктури, і запровадження нових успішних практик. Нафта і газ в Україні є, переконаний бізнесмен:

«Деякі багаті на копалини території були втрачені під час нинішньої окупації, але український найбільший газовий і нафтовий басейн – не на сході, а на південному заході, вздовж північного узбережжя Чорного моря. І ці території дуже давно добре не досліджувались».

Фронтера – одна з небагатьох американських компаній, що лишилась в Україні попри російську окупацію. Стів Нікандрос каже, що залучити більше інвесторів допомогло б створення прозорої процедури отримання ліцензій на видобуток, зменшення вартості мита та політична стабільність.

З ним погоджується Крис Сингх, президент компанії Голтек, яка здебільшого працює в українському ядерному секторі. Сингх називає український атомний ринок одним з найбільших у світі з великим потенціалом для співпраці.

Крис Сингх, засновник та президент компанії Holtec International, каже:

«Я думаю, українські старі атомні станції мають йти на відпочинок. Країна має будувати маленькі ядерні реактори. Вони відносно не дорогі, їх можна побудувати швидко, за 2-3 роки. Вони безапеляційно безпечні. Їх не можна прирівняти з ризиками Чорнобиля. Вони також маленькі, їх можна зводити в будь-якій частині країни, щоб вони виробляли енергію. І, на нашу думку, Україна – правильне місце для цих технологій. Саме тому ми плануємо лишатися в Україні у довготерміновій перспективі».

При нинішньому темпі реформ, каже бізнесмен, Україна може досягти успіху у перспективі наступного десятиліття. А корупцію, каже, допоможе подолати Захід: політично і економічно.

Крис Сингх, засновник та президент компанії Holtec International:

«З корупцією найефективніше боротися, коли є демократія. Україна позбудеться корупції під тиском Заходу. І знаєте, що я вам скажу: моя компанія перебуває в Україні вже 14 років, і ніхто, ніхто не попросив нас про хабар. Бо вони знають, що ми не даємо. Ми краще не будемо займатись бізнесом, ніж дамо хабар. Якщо йдеш в країну з чіткою постановою не давати, ти можеш в цій країні працювати, не йдучи на компроміси з собою».

Бізнесмен оптимістичний щодо війни на українському сході. Каже, цей конфлікт стає невигідним економічно, то ж він незабаром стихне.

Крис Сингх так це пояснює:

«На нашу думку, війна не буде посилюватись. Вона звужуватиметься. Російська агресія в Україні сталася, бо росіяни на продажах енергоресурсів зробили надзвичайне багатство. Це дало пану Путіну ідею довготривалої агресії в Україні. Але тепер, коли ціни на нафту впали, і вони навряд чи набагато підвищуватись, думаю, бажання знущатись над Україною послабшає».

На потенціал для майбутніх інвестицій звертає увагу у представник Європейського банку реконструкції та розвитку Мішель Смолл, який уже фінансує чимало проектів в Україні.

«Ми готові підтримувати великі проекти інфраструктури навколо газових сховищ, ми також готові підтримувати оновлювальну енергетику (ми зокрема бачимо інтерес у сонячній та вітровій енергетиці), ми також бачимо можливості у підтримці діяльності з видобутку газу. І ми також повинні будемо продовжувати підтримку реформ, які вже запроваджені і які в процесі. І це пріоритет для ЄБРР».

Більшість співрозмовників сходяться на тому, що продовження ринкових механізмів зробить Україну економічно привабливою. Кажуть, гроші люблять прозорість в економіці та стабільність у політиці.

Дивіться також: Часто санкції стають неефективними через брак координації між ЄС та США - звіт