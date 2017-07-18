Перед енергетичним ринком України відкриваються великі можливості

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Український енергетичний ринок має величезний потенціал для іноземних інвестицій, і американські компанії серйозно приглядаються до проектів зі збільшення видобутку газу, енергетичної інфраструктури та розвитку відновлювальної енергетики. Про це американські інвестори розповіли Ярині Матвійчук.
Український ринок видобутку газу зупинився наприкінці 70-х, і лишався практично нерухомим понад 30 років. Лише в останні роки стало помітним стрімке зростання видобутку, що не лишає байдужими іноземних інвесторів.
Говорить засновник та президент Frontera Resources Corporation Стів Нікандрос:
«У 70-х роках Україна видобувала 70 мільярдів кубометрів газу в рік, видобуток нафти складав 60 тисяч барелів у день. Сьогодні річний видобуток газу – 20 мільярдів кубів, і денний видобуток нафти 30 тисяч барелів у день. Ця різниця демонструє, що ми можемо повернутися до колишнього потенціалу, але для цього необхідні інвестиції».
Компанія Фронтера займається розвідкою газових та нафтових родовищ. За словами очільника компанії, український енергоринок потребує інвестицій в технології, покращення інфраструктури, і запровадження нових успішних практик. Нафта і газ в Україні є, переконаний бізнесмен:
«Деякі багаті на копалини території були втрачені під час нинішньої окупації, але український найбільший газовий і нафтовий басейн – не на сході, а на південному заході, вздовж північного узбережжя Чорного моря. І ці території дуже давно добре не досліджувались».
Фронтера – одна з небагатьох американських компаній, що лишилась в Україні попри російську окупацію. Стів Нікандрос каже, що залучити більше інвесторів допомогло б створення прозорої процедури отримання ліцензій на видобуток, зменшення вартості мита та політична стабільність.
З ним погоджується Крис Сингх, президент компанії Голтек, яка здебільшого працює в українському ядерному секторі. Сингх називає український атомний ринок одним з найбільших у світі з великим потенціалом для співпраці.
Крис Сингх, засновник та президент компанії Holtec International, каже:
«Я думаю, українські старі атомні станції мають йти на відпочинок. Країна має будувати маленькі ядерні реактори. Вони відносно не дорогі, їх можна побудувати швидко, за 2-3 роки. Вони безапеляційно безпечні. Їх не можна прирівняти з ризиками Чорнобиля. Вони також маленькі, їх можна зводити в будь-якій частині країни, щоб вони виробляли енергію. І, на нашу думку, Україна – правильне місце для цих технологій. Саме тому ми плануємо лишатися в Україні у довготерміновій перспективі».
При нинішньому темпі реформ, каже бізнесмен, Україна може досягти успіху у перспективі наступного десятиліття. А корупцію, каже, допоможе подолати Захід: політично і економічно.
Крис Сингх, засновник та президент компанії Holtec International:
«З корупцією найефективніше боротися, коли є демократія. Україна позбудеться корупції під тиском Заходу. І знаєте, що я вам скажу: моя компанія перебуває в Україні вже 14 років, і ніхто, ніхто не попросив нас про хабар. Бо вони знають, що ми не даємо. Ми краще не будемо займатись бізнесом, ніж дамо хабар. Якщо йдеш в країну з чіткою постановою не давати, ти можеш в цій країні працювати, не йдучи на компроміси з собою».
Бізнесмен оптимістичний щодо війни на українському сході. Каже, цей конфлікт стає невигідним економічно, то ж він незабаром стихне.
Крис Сингх так це пояснює:
«На нашу думку, війна не буде посилюватись. Вона звужуватиметься. Російська агресія в Україні сталася, бо росіяни на продажах енергоресурсів зробили надзвичайне багатство. Це дало пану Путіну ідею довготривалої агресії в Україні. Але тепер, коли ціни на нафту впали, і вони навряд чи набагато підвищуватись, думаю, бажання знущатись над Україною послабшає».
На потенціал для майбутніх інвестицій звертає увагу у представник Європейського банку реконструкції та розвитку Мішель Смолл, який уже фінансує чимало проектів в Україні.
«Ми готові підтримувати великі проекти інфраструктури навколо газових сховищ, ми також готові підтримувати оновлювальну енергетику (ми зокрема бачимо інтерес у сонячній та вітровій енергетиці), ми також бачимо можливості у підтримці діяльності з видобутку газу. І ми також повинні будемо продовжувати підтримку реформ, які вже запроваджені і які в процесі. І це пріоритет для ЄБРР».
Більшість співрозмовників сходяться на тому, що продовження ринкових механізмів зробить Україну економічно привабливою. Кажуть, гроші люблять прозорість в економіці та стабільність у політиці.
Дивіться також: Часто санкції стають неефективними через брак координації між ЄС та США - звіт
Facebook Forum