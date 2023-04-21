Українська нобелівська лауреатка звернулась до "нейтральної" Південної Африки  

Цього тижня українка, одна з керівників організації Український центр громадянських свобод, що отримала Нобелівську премію, перебуває в Преторії у складі групи, яка закликає уряд Південної Африки переглянути свої дружні відносини з Росією, яка веде війну проти Києва. Українці закликали ПАР виконати ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) і заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він поїде туди на саміт у серпні.

Олександра Романцова, яка очолює Український центр громадянських свобод, неурядову організацію, яка минулого року отримала Нобелівську премію миру, перебуває в Південній Африці разом із представником Торгово-промислової палати України, щоб спробувати підтримати позицію Києва.

Преторія зайняла офіційно нейтральну позицію щодо конфлікту та утрималася від критики вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Уряд є близьким союзником Москви і навіть проводив двосторонні переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на початку цього року і приймав російські військові кораблі в лютому для спільних військових навчань.

Романцова розповіла Голосу Америки, що група зустрілася з представниками Департаменту міжнародних зв’язків і співробітництва, і відбулася хороша та «продуктивна» дискусія.

Проте, її засмутило, що як регіональний лідер Південна Африка не зайняла більш рішучої позиції щодо незаконного вторгнення Росії.

«Для українців, які знають Нельсона Манделу та боротьбу південноафриканського населення за гідність, рівність і права людини, це справді велике розчарування», – сказала вона.

Вона сказала, що як країна, яка має добрі стосунки з Москвою, Південна Африка повинна використовувати цю платформу, щоб попередити Росію про порушення нею прав людини в Україні, такі як викрадення тисяч українських дітей. Вона припустила, що Південна Африка могла б відігравати більшу посередницьку роль.

Водночас вона зазначила, що було «дуже боляче» бачити запрошення Путіна на саміт країн БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки — запланований на серпень у Йоганнесбурзі.

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд звинуватив Путіна у воєнних злочинах, заявивши, що він відповідальний за незаконну депортацію українських дітей до Росії.

Південна Африка є підписантом МКС і технічно зобов’язана діяти згідно з ордером, якщо Путін відвідає захід — чого він ще не підтвердив.

Якщо він таки приїде, Романцова сподівається, що влада ПАР діятиме.

«Південно-Африканська Республіка повинна дотримуватися правил МКС і заарештувати Путіна, якщо він відвідає БРІКС», — сказала вона.

Вагання Південної Африки в осуді Росії часто пояснюють відносинами часів холодної війни, коли Москва залицялася до активістів проти апартеїду, які зараз домінують у правлячій партії Африканського національного конгресу (АНК).

Але професор київського університету, який подорожував з делегацією, Олексій Гарань, сказав Голосу Америки, що сама Україна, як частина колишнього Радянського Союзу, так само підтримувала АНК.

«У часи апартеїду Україна надавала велику підтримку південноафриканській визвольній боротьбі… Тож безумовно, ми підтримували вас і сподівалися, що ви підтримаєте нас у нашій боротьбі за свободу», — сказав Гарань.

Делегація повідомила, що просила про зустріч з АНК, але не отримала відповідь.

Прес-секретар АНК Махленгі Бхенгу-Моцірі сказала Голосу Америки, що партія ніколи не отримувала прохання про зустріч.

На запитання, чи планують вони зустріч, вона сказала, що має проконсультуватися з керівництвом АНК, перш ніж відповісти.