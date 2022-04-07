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Колишній посол США в Україні порадив Кремлю виводити війська з України після визнання Москвою "значних втрат"
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у четвер, що Росія зазнала значних втрат у війні з Україною.
В інтерв'ю британському телеканалу Sky News Пєсков сказав про значні втрати серед російських військових. Він визнав, що це величезна трагедія.
Коментуючи заяву Пєскова, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що "простим рішенням" для Росії вважає виведення російських військових з території України.
"Нічого собі зізнання", - твітує про слова Пєскова кореспондент каналу CNN Джим Шутто.
Американський військовий експерт Роб Лі сьогодні відзначив, що Росія не називає точних даних щодо втрат.
"Очевидно вони хочуть досягнути якихось успіхів на полі бою перш ніж визнають реальні втрати", - твітує Лі.
"Помітна підтримка війни з боку багатьох, якщо не більшості росіян, переважно залежить від її успішності. Малоймовірно, що ця війна матиме підтримку, якщо Росія може досягнути компромісної угоди лише величезною ціною. Люди ставитимуть питання, чи воно того варте", - пише експерт.
Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом заявив, що Україні потрібен мир. За словами Зеленського, "він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою".
Генштаб Збройних сил України заявив напередодні, що загальні бойові втрати Росії з початку війни до орієнтовно склали близько 18600 осіб. Наприкінці березня у НАТО заявили американському каналу NBC, що Росія втратила вбитими, пораненими, захопленими у полон та зниклими безвісти до 40 000 осіб. У самій Росії називають значно менші власні втрати, і регулярно наголошують на завданні значних втрат ЗСУ.
25 березня міноборони РФ повідомило, що з моменту початку кампанії було вбито 1351 російського військовослужбовця і 3825 військовослужбовців отримали поранення.
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, Sky News, CNN.
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Байдену на підпис надійшов законопроект щодо заборони імпорту нафти з Росії
У четвер Сенат одноголосно схвалив законопроект щодо заборони імпорту російської нафти. У документі також вказується, що Росія, а також її близький союзник Білорусь, за здійснення військового вторгнення в Україну або за допомогу цьому вторгненню, позбавляються статусу країн з режимом найбільшого сприяння в торгівлі.
Прийняття цього закону передбачає потенційне збільшення мит на експорт товарів із зазначених країн до США.
"Цей Сенат зараз проголосував за скасування постійних нормальних торговельних відносин з Росією Путіна. А тепер Сенат проголосував за заборону імпорту нафти з путінської Росії. Американський народ підтримує народ України", - відзначив у соціальній мережі Twitter сенатор-демократ Чарльз Шумер.
Як повідомляється, законопроект вже підтримала Палата представників Конгресу США. Раніше нижня палата Конгресу вже голосувала за ухвалення законопроекту в першому читанні, але тепер зробила це повторно, бо Сенат вніс зміни до тексту документа.
"Палата представників відправляє на підпис президенту додаткові заходи для подальшої ізоляції росії та руйнації її економіки", - заявила з приводу голосування спікерка Палати представників, конгресвуман-демократка Ненсі Пелосі.
Документ буде надіслано на підпис президенту Джо Байдену.
Минулого місяця міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що санкції "завжди лише зміцнювали" Росію.
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters.
Конгрес хоче зобов'язати Білий дім надати доповідь про можливі воєнні злочини Росії в Україні
У середу 6 квітня Палата представників Конгресу схвалила законопроект, який зобов'язує президента США надати законодавцям доповідь про "зусилля уряду Сполучених Штатів зі збору, аналізу та зберігання доказів та інформації щодо воєнних злочинів та будь-яких інших жорстокостей", скоєних під час повномасштабного воєнного вторгнення Росії до Україні.
Крім того, доповідь повинна включати "медійні, інформаційні операції та дії публічної дипломатії, здійснені аби російський народ, включаючи їхніх військових і політичних лідерів, дізнались про спроби ідентифікувати і переслідувати відповідальних у цих звірствах", а також деталі щодо "процесу, за яким внутрішній, закордонний чи міжнародний судовий процес чи трибунал зможуть отримати інформацію від американського уряду про ці звірства".
Доповідь має бути подана не пізніше ніж через 60 днів після набуття чинності законом. Для набуття чинності, ініціатива має бути схвалена також Сенатом.
Законопроект підтримали 418 конгресменів, четверо республіканців утримались, семеро республіканців проголосували проти. Як повідомляє The Hill, одна конгресвумен-республіканка Ліз Чейні пізніше повідомила, що помилково проголосувала "ні", натомість вона хотіла підтримати законопроект.
Newsweek пише, що представник адміністрацїі колишнього президента США Дональда Трампа Майлз Тейлор розкритикував однопартійців за те, що вони виступили проти законопроекту. "Шість республіканців проголосували ПРОТИ законопроекту зі збереження свідчень російських воєнних злочинів в Україні. Це пропутінське крило Республіканської партії. Або як я їх називаю, "команда із прикриття Влада".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що американська влада, зокрема, президент США Джо Байден заявляли про скоєння російськими військовими воєнних злочинів на Київщині. "Тіла, залишені на вулицях після відходу російських військ. Деякі застрелені в потилицю зі зв’язаними за спиною руками. Холоднокровно страчені мирні жителі, тіла в братських могилах [...] Це не менше, ніж серйозні воєнні злочини", - сказав Байден.
У Кремлі свідчення про вбитих російськими солдатами мирних жителів називають "провокацією українських радикалів".
У статті використано матеріали російської служби "Голосу Америки", Newsweek, The Hill.
Після голосування ГА ООН щодо Росії, ЗМІ пишуть про "ляпаса" Москві, у РФ заявили, що "захищатимуть інтереси".
Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. Про це повідомляє офіційна служба новин ООН.
За відповідне рішення проголосували 93 країни, утримались - 58, і проти - 24.
Відповідно до прийнятої резолюції РФ не мала би змоги голосувати та вносити пропозиції, але формально вважалася би членкинею РПЛ, права якої призупинені. Фактично РФ, як всі інші члени ООН, що не є членами РПЛ, просто спостерігала би за роботою ради.
Після голосування представник РФ взяв слово в залі Генасамблеї і повідомив, що вони приймають рішення про дострокове припинення свого членства в РПЛ.
Коментуючи результати голосування міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що воєнним злочинцям не місце в організаціях ООН, які покликані захищати права людини.
"Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генеральної Асамблеї та обрали правильну сторону історії", - заявив Кулеба у соцмережі Twitter.
Як повідомляє інформаційна агенція AFP, у Кремлі, у відповідь на результати голосування, заявили, що Росія буде "захищати свої інтереси".
"Призупинення прав Росії у Раді, яка базується у Женеві, це великий дипломатичний ляпас Росії, яка є однією із країн-засновниць ООН. Резолюція щодо призупинення прав Росії потребувала двох третин відданих голосів - при чому позиція "утримався" не зараховується як голос - і вважається барометром того, наскільки звіт засуджує очевидні звірства в Україні"- пише видання The New York Times, вказуючи, що Росія повністю відкидає будь-які порушення зі свого боку.
"Ми колективно надіслали чіткий сигнал, що Росію буде притягнуто до відповідальності", - прокоментувала рішення ООН посолка США до організації Лінда Томас-Грінфілд.
У статті використано матеріали The New York Times, AFP.
The New York Times: у країн НАТО виникли розбіжності щодо того, як бути з Росією
Країни-члени НАТО розділилися в думках щодо того, як краще вибудовувати відносини з Росією в умовах війни РФ проти Україні, повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставлених західних чиновників. За словами співрозмовників газети, НАТО очікує, що конфлікт буде «довгим і болісним».
Країни Балтії і Польща наполягають на повному розриві відносин із Москвою та вважають, що необхідні заходи, які «поставлять Росію на коліна». Прихильники жорсткого підходу побоюються, що все, що Росія може представити як перемогу, завдасть серйозної шкоди європейській безпеці.
Водночас Франція, Німеччина і Туреччина хочуть продовжувати підтримувати контакти з російським президентом Володимиром Путіним, навіть незважаючи на звинувачення у воєнних злочинах, висунуті проти російської армії.
У Брюсселі триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Голова британського МЗС Ліз Трасс заявила про необхідність повної перебудови відносин Альянсу з Росією, оскільки, на її думку, основоположний акт Росія – НАТО є «мертвим».
Раніше НАТО спрогнозувало підготовку нового наступу російської армії в Україні. Виведення військ з-під Києва є не відступом, а перегрупуванням, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберґ, коментуючи ситуацію в зоні бойових дій. За даними НАТО, Росія готується завоювати Донбас і створити наземний коридор до окупованого Криму.
Наприкінці березня Москва оголосила, що скоротить воєнні дії у районі Києва й Чернігова на півночі України і зосередить основні зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями.
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