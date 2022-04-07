Колишній посол США в Україні порадив Кремлю виводити війська з України після визнання Москвою "значних втрат"

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у четвер, що Росія зазнала значних втрат у війні з Україною.

В інтерв'ю британському телеканалу Sky News Пєсков сказав про значні втрати серед російських військових. Він визнав, що це величезна трагедія.

Коментуючи заяву Пєскова, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що "простим рішенням" для Росії вважає виведення російських військових з території України.

"Нічого собі зізнання", - твітує про слова Пєскова кореспондент каналу CNN Джим Шутто.

Американський військовий експерт Роб Лі сьогодні відзначив, що Росія не називає точних даних щодо втрат.

"Очевидно вони хочуть досягнути якихось успіхів на полі бою перш ніж визнають реальні втрати", - твітує Лі.

"Помітна підтримка війни з боку багатьох, якщо не більшості росіян, переважно залежить від її успішності. Малоймовірно, що ця війна матиме підтримку, якщо Росія може досягнути компромісної угоди лише величезною ціною. Люди ставитимуть питання, чи воно того варте", - пише експерт.

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом заявив, що Україні потрібен мир. За словами Зеленського, "він настане лише тоді, коли в нас буде сильна позиція на полі бою".

Генштаб Збройних сил України заявив напередодні, що загальні бойові втрати Росії з початку війни до орієнтовно склали близько 18600 осіб. Наприкінці березня у НАТО заявили американському каналу NBC, що Росія втратила вбитими, пораненими, захопленими у полон та зниклими безвісти до 40 000 осіб. У самій Росії називають значно менші власні втрати, і регулярно наголошують на завданні значних втрат ЗСУ.

25 березня міноборони РФ повідомило, що з моменту початку кампанії було вбито 1351 російського військовослужбовця і 3825 військовослужбовців отримали поранення.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, Sky News, CNN.