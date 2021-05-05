Країни-члени Ради Безпеки ООН закликали Росію припинити політизувати трагедію, яка трапилися 2 травня 2014 року в Одесі

Низка країн-членів Ради Безпеки ООН, зокрема, Велика Британія, Естонія, Ірландія, Норвегія, США та Франція, а також Німеччина та Бельгія вийшли зі спільною заявою щодо неприпустимості дій Росії у рамках ООН, назвавши їх просуванням неправдивого наративу про Україну. А також закликали Росію припинити політизувати людські трагедії. Заява вийшла за підсумками неформальної зустрічі за формулою Арріа, присвяченої подіям 2 травня в Одесі, яка була організована Постійним представництвом РФ при ООН.

«Ми шкодуємо з приводу цієї навмисної спроби відвернути увагу міжнародного співтовариства від дестабілізуючої діяльності Росії проти України, яка триває протягом останніх семи років. Ми продовжуємо висловлювати глибокий жаль щодо трагічної загибелі людей в Одесі 2 травня 2014 року. Ми закликаємо Росію негайно припинити всю свою агресивну та дестабілізуючу діяльність та здійснити деескалацію шляхом невідкладного припинення нарощування військ у тимчасово окупованому Криму та вздовж кордонів України та негайно припинити тимчасову окупацію території України. Ми також закликаємо Росію повернутися до дотримання взятих на себе зобов'язань щодо припинення вогню на Донбасі та забезпечити прозорість своєї військової діяльності відповідно до зобов'язань згідно з Віденським документом ОБСЄ», - значиться в заяві.

Заяви щодо неприпустимості використання Росією ООН у своїх пропагандистських цілях лунали від країн-членів Ради Безпеки ООН і безпосередньо під час зустрічі. Зокрема, представниця США заявила, що Росія продовжує зловживати своїм місцем у Раді Безпеки, організовуючи події щодо України в рамках ширшої російської кампанії дезінформації, адже Росія має на меті використовувати історію, як зброю: «Її інструменти включають розповсюдження пропаганди та дезінформації, розгортання проксі та озброєних угрупувань, економічні маніпуляції та прямі дії, включаючи вбивство та саботаж. Події в Одесі 2 травня спричинені масовим безладом та пожежею. Продовження агресії Росії на сході України залишається найбільшою загрозою європейській безпеці. Сполучені Штати підтримують наших союзників та партнерів, закликають Росію негайно припинити свої військові, економічні, дипломатичні та дезінформаційні зусилля по дестабілізації ситуації в Україні».

Представниця Естонії заявила: «Ми рішуче засуджуємо надзвичайне лицемірство російської пропаганди, яка продовжує експлуатувати трагедію в Одесі для підбурювання до ворожості, розколу та ненависті. Жертви цієї трагедії сім років тому заплатили надзвичайно високу ціну за провокації Росії та реалізацію її проекту «Новоросія». Ми закликаємо Росію замість того, щоб звинувачувати у нацизмі Україну, звернути увагу на останні події у власній країні щодо масового сплеску націоналістичних рухів, неонацизму та неосталінізму».

Представник Індії також зазначив, що Росія неправильно використовує неформальні зустрічі у форматі Арріа, адже їхня мета – це розгляд питань, які виключно стосуються міжнародного миру та безпеки.

Як зазначив у коментарі «Голосу Америки» Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, останнім часом Росія намагається активно використовувати формат Арріа у своїх пропагандистських цілях. «Україна та наші партнери вже певний час використовують цей формат для обговорення ситуації в Криму та на тимчасово окупованих територіях, що відповідає пріоритетам Ради Безпеки. Росія, у свою чергу, вирішила, що якщо вона не може зупинити цей процес, тоді треба його очолити, і почала зловживати та просто спамити Раду Безпеки та інтернет-простір цими зустрічами та своєї пропагандою», - пояснює він.

За словами Кислиці, раніше країни-члени ООН подібні заходи просто ігнорували, але цього разу тактика була змінена. «Партнери по Раді Безпеці вирішили скористатися можливістю та прямолінійно донести до Російської Федерації те, що вона має зупинити свою пропагандистську кампанію в рамках Ради Безпеки. Цим заходом, по суті, Росія сама собі поцілила у ногу», - фіналізував Кислиця.

Зустріч у форматі Арріа «Одеса 7 років потому: неонацизм та насильницький націоналізм як чинники конфлікту в Україні», яка відбулася 5 травня, ініціювало Представництво РФ при ООН. На неї були запрошені безпосередні, за словами організаторів, учасники подій 2 травня, а також заангажований політичний експерт. Окрім того, до зустрічі приєдналася і низка країн-членів Ради Безпеки. Формат Арріа - неформальний захід Ради безпеки, на якому країни-члени можуть обмінюватися думками про питання міжнародної безпеки, а також долучити до обговорення експертів та спікерів поза ООН.