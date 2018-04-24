"Бутерброд" назвали ключем до успішних реформ в Україні

Уряд України не піде на запровадження складних, але необхідних структурних реформ без одночасного тиску з боку українського громадянського супільства та західних донорів. Про це в інтерв'ю Hromadske International заявила Мелінда Гарінг із аналітичного центру Atlantic Council (США), експерт Foreign Policy Research Institute.

"Єдине, що зараз спрацьовує в Україні, це підхід за формулою бутерброда (sandwich approach - прим. ГА). Необхідно, щоб на уряд України з різних боків тиснули українське громадянське суспільство та західні донори, щоб отримати реформи. Не думаю, що цей уряд хоче докладати більших зусиль щодо запровадження складних структурних реформ, тому без тиску він цього не зробить", - заявила Гарінг.

Гарінг також наголосила на значному потенціалі України, який не може розкритись через корупцію.

Незадовільний темп реформ в Україні перебуває у центрі уваги міжнародних інститутів та аналітичних центрів.

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