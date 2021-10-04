Президент України Зеленський та його соратники згадані в журналістському розслідуванні офшорних компаній

Президент України Володимир Зеленський та керівники інших країн згадані в оприлюднених результатах великого журналістського розслідування з використанням майже 12 мільйонів фінансових документів, що розкривають оборудки політиків, державних посадовців та заможних підприємців.

Серед понад тридцяти чинних і колишніх голів держав і сотень інших посадовців та мільярдерів згадано зокрема президента Азербайджану Ільхама Алієва, чеського прем’єр-міністра Андрея Бабіша, президента Еквадору тощо.

«Це прихований світ, в якому жінка, яку називали коханкою російського президента Володимира Путіна, через офшорну компанію - прокладку може придбати розкішну квартиру в Монако, і де король Йорданії може таємно скуповувати нерухомість в Лондоні і Малібу», - розповідає Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ).

2019 р. близько до часу обрання Зеленський передав Шефіру свої акції в ключовій офшорній компанії, але виглядає, що вони влаштували так, щоб сім’я Зеленського і далі отримувала з офшору гроші.

Понад 600 журналістів з 117 країн упродовж кількох місяців вивчали дані, отримані ICIJ, що має штаб-квартиру у Вашингтоні.

Український партнер ICIJ ​Slidstvo.Info повідомляє через OCCRP, що ті фінансові документи показують, що Володимир Зеленський, який став президентом під гаслами боротьби з корупцією, разом зі своїми партнерами у телевізійній компанії володів мережею офшорних компаній на Кіпрі, на Британських віргінських островах і в Белізі, через які гроші зокрема викладалися у нерухомість в Лондоні.

Також вони кажуть, що до тих офшорних компаній були причетні теперішній керівник Служби безпеки України Іван Баканов та помічник українського президента Сергій Шефір, який нещодавно став жертвою замаху.

«2019 року близько до часу обрання Зеленський передав Шефіру свої акції в ключовій офшорній компанії, але виглядає, що вони влаштували так, щоб сім’я Зеленського і далі отримувала з офшору гроші», - стверджується в результатах розслідування.

Журналісти кажуть, що «документи показують, що Зеленський і його партнери в телекомпанії Квартал-95 створили низку офшорних фірм, починаючи принаймні з 2012 року, коли компанія почала регулярно виготовляти передачі для телеканалу, яким володіє Ігор Коломойський, український олігарх, який перебуває під звинуваченнями у багатомільярдному шахрайстві».

Президент Зеленський неодноразово заявляв, що веде боротьбу проти олігархів і Верховна рада, в якій переважає президентська партія Слуга народу, нещодавно схвалила так званий «закон про деолігархізацію».

Журналісти розслідувачі кажуть, що зверталися за коментарями стосовно цих даних до президентської прес-служби, а також до Сергія Шефіра та Івана Баканова, але не отримали відповіді.

Але в публікації OCCRP цитують брата Сергія Шефіра - Бориса, який підтвердив існування офшорних компаній і наголосив, що вони були потрібні для захисту компанії Квартал-95 від «влади і від бандитів».

Реакція

Ірина Венедиктова, яка очолює Генеральну прокуратуру України, у дописі на особистій сторінці у Facebook написала, що оприлюднений журналістами Slidstvo.Info матеріал «не став і не міг стати сюрпризом» для неї та для її колег і при цьому пише про «знак питання» стосовно достовірності матеріалу.

...Для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом.

Венедиктова у тому дописі не згадує президента Зеленського і не заторкує можливість розслідування даних, що чільні українські посадовці можуть приховувати свої статки від податків.

Але вона розлого пише про розслідування діяльності Приватбанку, яким колись володів мільярдер Ігор Коломойський, і наполягає, що вона «особисто взяла на себе відповідальність зсунути з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень».

Ірина Венедиктова каже, що переглянула фільм Slidstvo.Info про результати журналістського розслідування і зауважує, що її «зачепило» те, що вона називає натяком на те, що генеральна прокуратура може пригальмовувати розслідування справ із орбіти Приватбанку».

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