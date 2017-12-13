В Україні існує нагальна потреба створення антикорупційнго суду

Український законодавець закликав президента Петра Порошенка подати на розгляд Верховної Ради проект про встановлення антикорупційного суду ще до того, як наступного тижня закінчиться поточна сесія.

Цей заклик зроблено на хвилі дедалі більших звинувачень, що уряд Порошенка, який у 2015 році обіцяв боротися з корупцією в заміну на допомогу в 17,5 мільярда доларів, тепер відмовляється провести реформи.

Київ обіцяв прийняти закон, який створить суд до червня 2018 року, але законодавці ведуть суперечки з приводу формулювння проекту реформ. Минулого тижня Порошенко обіцяв новий законопроект, який замінить нинішній проект, що застряг у парламенті.

У вівторок міністр Юстиції Павло Петренко заявив, що уряд має на меті створити антикорупційний суд в лютому і запровадити закон в життя протягом від шести до восьми місяців. Однак голова парламентського комітету із закордонних справ Ганна Гопко заявила, що це, можливо не досить скоро.

Порошенко заявив «Голосу Америки», що законопроект про створення антикорупційного суду слід розглянути ще останнього тижня пленарної сесії законодавчого органу.

Дивіться також: Перший у світі цілком автономний будинок зроблено в Україні