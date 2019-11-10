Північна Дакота: 120 років історії від нащадків українських поселенців

У середині 19 сторіччя, щоб заохотити поселенців до суворого за кліматом штату Північна Дакота, уряд США, за певних умов, виділяв безкоштовні земельні ділянки. Українці прибули сюди 1896 року, одними з останніх, тож їм дісталися найскладніші для фермерства клаптики землі. Однак, вони подолали усі труднощі та зуміли передати нащадкам свою культуру та традиції. Понад 120 років потому українці Північної Дакоти, практично, не говорять українською, але не забувають свого коріння. Ми відвідали українську родину, яка досі живе та хазяйнує на тій самій землі, на якій для них прокладали нелегкий шлях до американської мрії їх пращури.

Кам’яний грот із фігурою Ісуса Христа на старому цвинтарі Св.Йосафата – данина першим українським емігрантам у Північній Дакоті. Його збудував батько Дона Басараби, Рой, у пам’ять про важке життя переселенців.

«Мій батько збудував цей грот, в пам’ять про українців, які приїхали сюди без нічого, пережили страждання у пошуках землі.».

Дональд Басараба показує надгробки: тут похована його прабабуся, яка іммігрувала до США із Тульчина Вінницької області, однак не пережила першої ж суворої зими у Північній Дакоті, залишивши на чоловіка сімох дітей.

На цьому ж цвинтарі - понад десяток могил дітей із українськими прізвищами. «На початку 1900 років загинули всі ці діти через епідемію іспанського грипу», каже Дон.

Північна Дакота із вкрай несприятливими для життя умовами мало чим приваблювала поселенців. То ж американський уряд у 1862 році видав закон, який передбачав виділення безкоштовних земель для охочих сюди переїхати.

«Homestead act, він передбачав, що уряд видавав громадянам 160 соток землі. Впродовж 5 років люди мали прожити на цій землі, створити сім’ю, посадити дерево, завести корову, почати займатись землеробством, посіяти пшеницю, тоді через 5 років ти отримував право власності на цю землю».

Дон досі живе на земельній ділянці, яку отримали його предки понад 100 років тому. В цьому домі він створив сім’ю. Дружину шукав серед українців. «Я зустрів справжню українську дівчину, на 100% українку, і це було дуже важко знайти, особливо в цьому краї, я щасливий. Для мене головна річ була, що вона – українка».

«Від нас до найближчого продовольчого магазину 80 кілометрів», каже дружина Керол Басараба, «але ми навчились закуповувати продукти наперед. Я б ні за що не поміняла місце, де ми живемо. Тут тихо, спокійно».