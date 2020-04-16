Залишитись не вдома. Історії українців, які вимушено перечікують карантин за кордоном

Вже понад місяць Україна закрита на карантин. Втім, закордоном досі залишились люди, які не змогли повернутись додому. Ми поспілкувались із українцями, що з різних причин вимушено залишились на трьох різних континентах: у Аргентині, Кенії та Індонезії. Всі вони потрапили туди ще задовго до початку пандемії, яка внесла свої корективи в їхні плани. Як вони живуть і які виклики зараз постають перед ними - читайте далі.

Андрій Улін, IT-спеціаліст. Найробі, Кенія.

Я маю звичку проводити зиму десь ближче до екватора. Цього року вперше приїхав у Африку - в Кенію я прибув 13 грудня. Я мав зворотній квиток на 19 березня, але кордони в Кенії вирішили закрити за два дні до цього. В той час нові квитки коштували близько 2,5 тисяч доларів. Крім того, лунали розмиті, але все-таки обіцянки української влади про евакуацію, тому я вирішив почекати на неї. Але на ділі всі літаки згодом летіли або зі Стамбула, або з Каїра.

Зараз у мене дві проблеми - вилетіти з Кенії і потрапити додому. Також трохи переживаю в плані медицини. Вона тут, до речі, набагато дорожча, ніж в Україні - а часом і ніж в Європі. А щодо побуту, як-то харчування і проживання - в мене все гаразд. Я працюю дистанційно, тож маю можливість орендувати тут житло.

Деякі кенійці вважають, що це мандрівники принесли вірус до них в країну. Якщо хтось проїжджає на мотоциклі, може крикнути: “Гей, корона! Куди йдеш?” Одного разу мене погрожували навіть побити.

В лютому я почав помічати вороже ставлення місцевих до себе. В грудні-січні я ніколи не чув нічого дискримінаційного, але з початком спалаху це змінилось. Деякі кенійці вважають, що це мандрівники принесли вірус до них в країну. Коли ти йдеш по вулиці, то хтось вслід тобі може сказати: “А чому це ти не на карантині?” Або якщо хтось проїжджає на мотоциклі, може крикнути: “Гей, корона! Куди йдеш?” Одного разу мене погрожували навіть побити, але це були хлопці напідпитку.

Щодо карантину, то вдень у Найробі абсолютно нормальне життя. Але ввечері після сьомої години все закривається, і на вулиці можна зустріти хіба поодиноких людей. В центрі міста ходить армія, поліція, і доволі агресивно заганяє громадян прутами додому.

Я на зв’язку з українським консулом, але він чесно каже, що українців у Кенії залишилось не так багато - близько трьох або п’яти людей. І ясно, що Найробі не було в списку пріоритетів. Тому якщо бути реалістом, то ніяких евакуаційних літаків звідси не буде.

Поки що я залишаюсь тут, але якщо ситуація з вірусом у Кенії стане критичною, то розглядаю варіант наземним транспортом дістатись до Каїра, а звідти, можливо, добратись хоча б до якоїсь європейської країни.

Ольга Комісарова, художниця-емальєрка. Буенос-Айрес, Аргентина.

Я перебуваю в Аргентині з 6 січня, приїхала сюди повчитись майстерності у відомого художника-емальєра. Мала повертатись до України 2 квітня, але тепер я не знаю, як звідси вибиратися. Коли в Європі почали закривати кордони, я першим ділом поміняла свої квитки на квитки з відкритою датою - тому надіюсь скористатись ними. Але коли це буде, незрозуміло.

З фінансами в мене зараз проблема. Ярмарки всі закриті, майстер-класи проводити неможливо. Я добре пам’ятаю 90-ті роки, і на жаль, я розумію, що може статися будь-що.

З фінансами в мене зараз проблема. Ярмарки всі закриті, майстер-класи проводити неможливо - тому що техніка, в якій я працюю, не дозволяє їх здійснювати онлайн. В людей мають бути спеціальні матеріали та інструменти. Я добре пам’ятаю 90-ті роки, і на жаль, я розумію, що може статися будь-що. Можливо, доведеться шукати будь-якого підробітку, але сподіваюсь, що до цього не дійде.

Посольство України в Аргентині зараз створило сторінку у Фейсбуці, куди додали всіх українців, які перебувають тут. Вони запропонували, щоб люди писали туди про свої проблеми. Я написала - тому що починала розуміти, що ще трошки, і ми просто залишимось без їжі. Просила про щось, що може полежати - крупи чи консерви, в такій ситуації це найбільш логічно. В посольстві вислухали і допомогли продуктами - привезли і овочі, і фрукти, і навіть курятину. Також продуктами допомагає українська діаспора в Аргентині - я дуже їм за це вдячна.

Як тут виглядає карантин? В Аргентині не працюють банки, зовсім. Всі функції можна робити тільки в онлайні, й це теж ускладнює ситуацію. Перед цим влада вирішила відкрити банки на три дні, то старенькі люди, які звикли тримати гроші в касі, стояли в чергах більше, ніж по добі.

Що робити далі, я не знаю. В такій ситуації дуже важко складати якийсь план. Аргентина продовжує карантин далі й далі, і місцеві ЗМІ пишуть про те, що це може затягнутись навіть до серпня. Коли відновляться рейси, також невідомо - тому мені абсолютно незрозуміло, як бути в цій ситуації.

Богдан Логвиненко, журналіст, засновник проекту Ukraїner. Балі, Індонезія

Я колись жив у Індонезії, і тепер через 5 років вирішив повернутись сюди з друзями. З України ми вилетіли в лютому, а потім сталося все, що сталося. Наші квитки додому були на 29 березня - очевидно, що ними скористатись ми не могли. Були думки повернутись евакуаційним рейсом, але ми отримали повідомлення про цей літак ввечері напередодні вильоту. Квитки коштували близько 1100-1200 доларів. Але за ці гроші в Індонезії можна жити декілька місяців, тому ми прийняли рішення залишитись - і повністю беремо відповідальність за цю ситуацію на себе.

Були думки повернутись евакуаційним рейсом... Квитки коштували близько 1100-1200 доларів. Але за ці гроші в Індонезії можна жити декілька місяців, тому ми прийняли рішення залишитись тут.

Трохи тривожно через систему охорони здоров’я тут. Але система охорони здоров’я в Україні теж може бажати кращого, особливо у зв’язку з останніми подіями. Щодо побуту - то тут дуже дешево, насправді. Я можу сказати, що ми витрачаємо тут в місяць стільки ж, скільки ми витрачаємо на життя в Києві. Насправді, наше життя на карантині тут мало чим відрізняється від того, яким би воно було в Києві - хіба клімат інший. А так з ранку до вечора працюємо з дому над своїм проектом.

Я не можу сказати, що ми потребуємо якоїсь консульської допомоги, але їхньої роботи я тут не бачив взагалі. Тут є група в Телеграмі, де українці спілкуються між собою. Консула я там не бачив. Там понад 300 чи 400 людей зараз - за евакуаційний рейс, наскільки мені відомо, домовлялись також вони.

Щодо карантину, то на Балі дуже багато місць закрилося, дуже багато хто переформатував свою роботу - особливо заклади харчування. Але в той самий час ставлення таке досить легке. Тут не потрібні якісь штрафи, щоби пояснити людям, що потрібно зберігати дистанцію.

Наразі ми поміняли свої квитки на квитки з відкритою датою. Вирішили поки що залишитись тут і повернутись до України згодом вже своїм рейсовим літаком.

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