Вісім українок потрапили до рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу за версією BBC

Восьмеро українок потрапили до числа 100 найвпливовіших жінок світу в 2022 році. Про це повідомив британський мовник BBC.

Серед тих, кого відзначили укладачі списку, є:

журналістка Крістіна Бердинських (за роботу в зонах російських обстрілів)

лікарка Ірина Кондратова (за надання перинатальної допомоги в обстрілюваному російськими військовими Харкові)

правозахисниця Олександра Матвійчук (за документування воєнних злочинів Росії)

парамедикиня Юлія Паєвська (за порятунок військових і цивільних у Маріуполі)

лідерка людей із обмеженими можливостями Юлія Сачук (за координацію евакуації та порятунок життів українців з обмеженими можливостями)

професорка математики Марина Вʼязовська (вона стала лише другою в історії жінкою, яка отримала престижну премію Філдса)

дружина президента України Олена Зеленська (за роль у висвітленні страждань українського народу у війні проти Росії)

депутатка парламенту і фронтова волонтерка Яна Зінкевич (за порятунок поранених і організацію волонтерської групи «Госпітальєри»).

«Ми шукали кандидаток, які потрапили в заголовки або вплинули на важливі події за останні 12 місяців, а також тих, чий приклад може стати натхненною історією, або тих, хто досяг чогось значного або вплинув на своє суспільство засобами, які не обовʼязково потраплять у новини», — пояснили відбір героїнь списку його укладачі.

До списку також увійшли актриса з Індії Прянка Чопра Джонас, музинтка з Великобританії Біллі Айліш, іранська альпіністка Елназ Рекабі, письменниця з Гани Нана Даркоа Секіама, а також російська співачка Алла Пугачова.

"Цей список відображає роль жінок у центрі конфліктів в усьому світі в 2022 році – від протестувальниць, які сміливо вимагають змін в Ірані, до жіночих облич конфлікту та опору в Україні та Росії. Вперше цього року ми також попросили 100 попередніх жінок призначити інших, які, на їхню думку, заслуговують на місце в списку 2022 року", - мовиться у повідомленні BBC.

Корпорація BBC щорічно складає список 100 найвпливовіших жінок у світі з 2012 року.