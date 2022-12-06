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Вісім українок потрапили до рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу за версією BBC
Восьмеро українок потрапили до числа 100 найвпливовіших жінок світу в 2022 році. Про це повідомив британський мовник BBC.
Серед тих, кого відзначили укладачі списку, є:
- журналістка Крістіна Бердинських (за роботу в зонах російських обстрілів)
- лікарка Ірина Кондратова (за надання перинатальної допомоги в обстрілюваному російськими військовими Харкові)
- правозахисниця Олександра Матвійчук (за документування воєнних злочинів Росії)
- парамедикиня Юлія Паєвська (за порятунок військових і цивільних у Маріуполі)
- лідерка людей із обмеженими можливостями Юлія Сачук (за координацію евакуації та порятунок життів українців з обмеженими можливостями)
- професорка математики Марина Вʼязовська (вона стала лише другою в історії жінкою, яка отримала престижну премію Філдса)
- дружина президента України Олена Зеленська (за роль у висвітленні страждань українського народу у війні проти Росії)
- депутатка парламенту і фронтова волонтерка Яна Зінкевич (за порятунок поранених і організацію волонтерської групи «Госпітальєри»).
«Ми шукали кандидаток, які потрапили в заголовки або вплинули на важливі події за останні 12 місяців, а також тих, чий приклад може стати натхненною історією, або тих, хто досяг чогось значного або вплинув на своє суспільство засобами, які не обовʼязково потраплять у новини», — пояснили відбір героїнь списку його укладачі.
До списку також увійшли актриса з Індії Прянка Чопра Джонас, музинтка з Великобританії Біллі Айліш, іранська альпіністка Елназ Рекабі, письменниця з Гани Нана Даркоа Секіама, а також російська співачка Алла Пугачова.
"Цей список відображає роль жінок у центрі конфліктів в усьому світі в 2022 році – від протестувальниць, які сміливо вимагають змін в Ірані, до жіночих облич конфлікту та опору в Україні та Росії. Вперше цього року ми також попросили 100 попередніх жінок призначити інших, які, на їхню думку, заслуговують на місце в списку 2022 року", - мовиться у повідомленні BBC.
Корпорація BBC щорічно складає список 100 найвпливовіших жінок у світі з 2012 року.
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До Східної Африки прибуло 25 тисяч тонн українського зерна
Перша партія зерна в рамках української ініціативи постачання потребуючим країнам прибула в понеділок до Джибуті, звідки його відправлять до сусідньої Ефіопії, в регіон, де триває найсильніша посуха за десятиліття.
Посольство України в Ефіопії підтвердило, що “зерно з України” обсягом у 25 тисяч тонн надійшло окремо від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка фінансує гуманітарні поставки українського зерна.
Друге судно, що містить 30 тисяч тонн пшениці, вирушить до Ефіопії наступного тижня.
Третій корабель, якого наразі завантажують, міститиме 25 тисяч тонн зерна і призначений для Сомалі, - повідомляє посольство.
Президент України Володимир Зеленський минулого місяця оголосив про ініціативу, спрямовану на допомогу «країнам, які найбільше постраждали від продовольчої кризи». Україна повідомила, що планує відправити понад 60 кораблів до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену та інших країн.
Мільйони людей в Ефіопії, Сомалі та Кенії можуть голодувати через засуху, що настала після п’ятого поспіль сезону без дощів, а конфлікти в Ефіопії та Сомалі погіршують кризу.
Ефіопія поки не прокоментувала нову партію зерна з України. Однак у серпні прем’єр-міністр країни Абій Ахмед критикував повідомлення про наміри ООН доправити зерно з України до Ефіопії як спробу зобразити «ситуацію, що ми голодуємо».
- Голос Америки
Блінкен: Росіяни шукають «фальшивий вихід» із війни з Україною
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна в Україні має завершитись шляхом дипломатії та переговорів, потрібен «справедливий і міцний мир». Про це він сказав в інтервʼю виданню Wall Street Journal в понеділок, 5 грудня, в рамках саміту Ради керівників (CEO Council Summit). Блінкен попередив, що Росія шукає «фальшивий вихід» з конфлікту та не демонструє серйозності своїх намірів.
Вихід є завжди і він дуже простий. Президент Путін почав цю війну і він може її завершити завтраДержсекретар США Ентоні Блінкен
«Росіяни намагаються знайти фальшивий вихід. Маю на увазі ось це: давайте припинимо вогонь, заморозимо все, як є, заморозимо конфлікт, ніколи не будемо вести переговори про територію, яку вони захопили та продовжують утримувати. Відпочинуть, перепідготуються і знов атакують», - застерігає глава зовнішньополітичного відомства США.
За словами Блінкена, поки Росія не продемонструє, що вона зацікавлена в серйозній дипломатії, процес нікуди не рушить.
«Вихід є завжди і він дуже простий. Президент Путін почав цю війну і він може її завершити завтра», - говорить Блінкен.
За словами Блінкена, Сполучені Штати віддані підтримці України: «Ми зосереджені на тому, щоб і далі робити те, що ми робили, все можливе, щоб в Україні було все необхідне для самооборони; все, що потрібно для протистояння російській агресії, повернення територій, захоплених після 24 лютого; і також вживати заходів, щоб вона отримувала економічну і гуманітарну підтримку, аби впоратися з тим, що відбувається в країні кожен день».
Також державний секретар США повторив, що Сполучені Штати не прийматимуть будь-яких рішень, які стосуються України, без участі України.
Раніше Блінкен вже наголошував, що США не спостерігають інтересу Росії до змістовної дипломатії, щоб закінчити війну в Україні.
«Дипломатія завжди має вартість, якщо задіяні сторони, у даному випадку це Росія, дійсно зацікавлені у змістовній дипломатії. І те, що ми бачили, принаймні нещодавно, є рівно протилежним», - заявляв напередодні, 4 грудня, головний американський дипломат в програмі "Обличчям до нації" на каналі CBS.
Він зазначав, що у той час як президент Зеленський звернувся до країн G-20, провідних економік світу, і висунув пропозицію щодо того, як рухатися вперед до миру, «Володимир Путін подвоїв і потроїв усе, що робив, а тепер намагається зробити зиму зброєю».
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