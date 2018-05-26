Українська громада Угорщини вимагає від свого депутата скласти мандат за візит до окупованого Криму

Представники української громади в Угорщині закликали депутата Державного самоврядування українців Угорщини Анатолія Бурого, який торік їздив в окупований Росією український Крим в обхід українського законодавства, скласти мандат. Відповідна заява за підписом представниці української меншини в парламенті Угорщини Брігітти Суперак та президента Державного самоврядування українців Угорщини Юрія Кравченка розміщена на сторінці угорських українців у Facebook.

«Ми різко засуджуємо будь-які відвідини депутатами українських самоврядувань окупованих територій України та участь в офіційних заходах, організованих окупаційною владою. Ми вважаємо абсолютно неприйнятними дії депутата Анатолія Бурого, які несумісні зі статусом депутата Державного самоврядування українців Угорщини, закликаємо його скласти повноваження депутата самоврядування та здати мандат», – мовиться у заяві.

5 травня посол України в Угорщині Любов Непоп закликала українську громаду в цій країні дати «належну оцінку» візиту Бурого до анексованого Росією Криму.

Як йшлося в її заяві, депутат Державного самоврядування українців Угорщини, голова самоврядування українців ХХ району Будапешта Анатолій Бурий у травні 2017 року їздив до Алушти, де просував ідею налагодження контактів між Угорщиною й окупаційною владою Криму і давав інтерв’ю місцевим ЗМІ. При цьому, за інформацією посольства, на заходах в анексованому Криму він виступав як «голова» угорської делегації мерії Будапешта.

«Територіальна цілісність держави – це те питання, в якому немає місця для компромісів і напівтонів. Будь-яке виправдання чи намагання зрозуміти російську агресію проти України толеруватися не може і не буде. Коли така неповага до нашої держави виказується з боку людини, що себе ідентифікує як українець – це подвійна зрада, яка заслуговує на адекватні дії і публічне засудження», – написала посол.

Тоді вона надіслала відповідне звернення до державного і столичного самоврядування українців Угорщини, а також до угорських колег.

Українське зовнішньополітичне відомство неодноразово застерігало іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до анексованого Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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