Українська піаністка Надія Шпаченко отримала «Греммі»

У Лос-Анджелесі пройшла 62-га щорічна церемонія вручення музичних премій «Греммі». Українська піаністка Надія Шпаченко з альбомом The Poetry of Place перемогла у категорії «найкраща класична збірка».

Надія Шпаченко викладає музику в Політехнічному університеті Помона у Каліфорнії. Піаністка народилась в Харкові, музикою почала займатися у віці п’яти років. У 1991 році родина переїхала до Ізраїлю, а відтак у 1994-му до Сполучених Штатів. Надія отримала диплом бакалавра у престижному Кембріджському університеті, а відтак ступінь доктора музичних мистецтв при Університеті Північної Каліфорнії.

У Сполучених Штатах Надія відома як виконавиця сучасної класичної музики. Серед її улюблених композиторів – американці Елліотт Картер та Джордж Крамб, а також українець Юрій Іщенко та грецький композитор Іанніс Зенакіс. Свої концерти Надія грає за роялем, але часто використовує іграшкове піаніно, перкусію, клавесин та синтезатор.

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