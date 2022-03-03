Працівники ЗМІ в Україні потребують бронежилетів та шоломів - Національна спілка журналістів України 

Працівникам ЗМІ в Україні критично бракує захисного спорядження, зокрема бронежилетів та шоломів. Про це повідомив голова "Національної спілки журналістів України" Сергій Томіленко.

“На сьогодні ми визначаємо, що найгостріша безпекова проблема українських журналістів - це тотальний дефіцит бронежилетів “Преса” і шоломів “Преса”, тобто захисного спорядження”, - повідомив він в інтерв'ю “Голосу Америки”.

Він також повідомив, що до НСЖУ звертається багато працівників іноземних ЗМІ з проханнями про захисне спорядження, і їхні запити неможливо задовольнити.

Значним викликом для журналістів, за словами Томіленка, залишається також виїзд на безпечну територію, у зв'язку із безперервними обстрілами.

Напередодні міжнародна організація "Комітет із захисту журналістів" закликала захистити працівників ЗМІ в україні і дозволити їм виконувати свою роботу. Відповідну заяву оприлюднили після того, як стало відомо про загибель у Києві оператора каналу “Лайв” Євгена Сакуна.

“Ми глибоко стурбовані смертю українського журналіста Євгена Сакуна, якого вбили під час безрозсудного російського нападу на цивільну інфраструктуру в Києві. Всі сторони конфлікту повинні захищати місцевих та міжнародних журналістів і припинити напади на засоби масової інформації та обладнання”, - йдеться в заяві Гульнози Саїд, координаторки програм у Європі та Центральній Азії "Комітету захисту журналістів".

Раніше у НСЖУ повідомляли про поранення у місті Охтирка двох журналістів з Данії, які працювали для видання Ekstra Bladet. Наразі відомо, що їх прооперували у місті Полтава, стан їхнього здоров'я покращується.