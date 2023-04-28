Українські класичні композитори звучать у Лос-Анджелесі

В університеті південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі грали українську класичну музику аби зібрати кошти для допомоги українським дітям. Захід організував випускник відділу композиції, щоб познайомити слухачів у США із українською сучасною музикою.

Виконували “Молитву за Україну” 85-річного українського композитора Валентина Сільвестрова. Її знаменитий маестро написав 2014 під час Євромайдану і як своєрідну відповідь на окупацію Росією Криму. Композиція звучала у багатьох країнах світу і тепер вперше у стінах університету Південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі.

Також тут виконували твори Івана Карабиця. Відомого українського композитора родом з Донеччини.

Звучить в університеті і композиція Адама Кареліна, молодого композитора, який творить у Лос-Анджелесі. Та його прабабуся і прадідусь жили в Україні. Саме Адам, який є випускником університету, став куратором події.

“Українське мистецтво та культура – це те, що потрібно святкувати постійно, а не лише тому, що йде війна. Але той факт, що йде війна, дав нам можливість поєднати святкування мистецтва та культури із збором коштів” – Адам Карелін, композитор, організатор концерту.

Диригент ансамблю Thornton Edge, який виконував композиції каже, грати музику українських композиторів - велика честь.

“Композитори дуже хороші, Сильвестров дуже відомий, а ця конкретна композиція “Молитва за Україну” дуже ефектна, дуже емоційна”, – розповідає Дональд Крокет, диригент ансамблю.

Метою концерту також був і фандрайзинг. Волонтери організації StandwithUkrainefoundation розповідали аудиторії про те, що зараз відбувається в Україні і кому допомагатимуть зібраними у США грошима.

“Ми збираємо кошти для дітей війни та вдів і також ми відправляємо нашу допомогу на відбудову дитячого кардіологічного госпіталю у місті Львів, будемо його переоснащувати і це все відбувається за ініціативою Art is Open Heart – “Мистецтво з відкритим серцем” – розповідає Ірина Василькова, співзасновниця StandwithUkraineFoundation.

Окрім класичної музики, відвідувачам показали аудіовізуальну інсталяцію Mother/Land, яка містить фрагменти українського гімну, сирени та спів птахів.

Дивіться також: У Лос-Анджелесі влаштували концерт української музики та збирали кошти для лікування дітей в Україні. Відео