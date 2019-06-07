Зеленському дав пораду щодо Трампа екс-посол США в Україні

Чи він сам придумав ідею референдуму? Чи почув він від одного зі своїх радників?

Чому Володимир Зеленський говорить про референдум щодо вступу в НАТО, які ризики бачать в його президенстві у Вашингтоні, як змусити Росію виконувати рішення міжнародних судів та яким чином українському президентові побудувати розмову із Дональдом Трампом так, аби встановити добрі особисті відносини, - про це говорили вашингтонські експерти у студії «Голосу Америки».

Пробною кулею вважає заяву Володимира Зеленського про проведення референдуму щодо вступу в НАТО колишній посол США в Україні Джон Гербст.

«Я знаю, що це суперечливе питання, але я вірю, що це пробна куля. Він подивіться, як це сприйматимуть, і винесе рішення», - говорить Гербст, нині директор Євразійського Центру Атлантичної ради.

«Мені здається, це піднімає глибше питання, а звідки походять його політичні погляди. Чи він сам придумав ідею референдуму? Чи почув він від одного зі своїх радників? Це питання про формування його думок. І звичайно, ідея референдуму щодо НАТО є небезпечною, адже ми всі знаємо, що цей курс закріплений в українській Конституції. Кидати цьому виклик, особливо в інформаційному просторі, на якій має великий вплив Росія, небезпечно», - вважає дослідниця Інституту вивчення війни Наталія Бугайова.

Росії все ще знаходиться в періоді оцінки Зеленського. Вони ще не перейшли до етапу застосування жорстких методів впливу.

Бугайова назвала три основні ризики, пов`язані із приходом до влади Володимира Зеленського.

«Ми визначили кілька вразливих напрямків, включаючи відсутність команди, потенційну відсутність досвіду, що відкриває можливості для противників, перш за все, для Росії, яка, думаю, все ще знаходиться в періоді оцінки Зеленського. Вони ще не перейшли до етапу застосування жорстких методів впливу. По-друге, ми всі побачили повернення діячів епохи Януковича, яких заохотили перспективи президенства Зеленського, не обов’язково він особисто. Нарешті, я вважаю, що парламентські вибори несуть ризик маніпуляцій з боку Росії та проросійських сил, аби до парламенту потрапили більш проросійські налаштовані депутати».

У разі пом’якшення Зеленським позиції щодо Росії, говорять експерти, багато хто на Заході, зокрема політики, з більш м’якою позицією щодо Кремля, відреагують …з полегшенням.

Важливим завданням є також сформувати професійну команду у галузі національної безпеки. Дотепер кадрові рішення викликають в експертів змішані почуття

«Деякі, особливо в певній частині Європи, вітали б такий розвиток подій. Вони тоді могли б сказати, що немає жодних причин допомагати Україні в боротьбі з кремлівською агресією. Це, я думаю, найбільша небезпека. Не думаю, що Сполучені Штати будуть вказувати Зеленському не робити чогось. Але думаю, що вони демонструватимуть йому наслідки. Зеленський має право, як лідер країни приймати самостійні рішення, але його друзі будуть пояснювати, якими можуть бути наслідки того чи іншого рішення, особливо, коли це неправильне рішення», - каже Джон Гербст, директор Євразійського Центру Атлантичної ради.

Для зміцнення відносин України зі США Гербст радить Зеленському налагодити особисті відносини із Дональдом Трампом.

Йому варто сказати, що він, як і президент Трамп, є по суті політичним неофітом, політичним аутсайдером

«Для цього у нього є принаймні дві переваги. По-перше, він явно дуже успішний актор і успішний бізнесмен. І його успіх базувався на його здатності читати людей. Це перша перевага. По-друге, коли він прийде до президента Трампа, йому варто сказати, що він, як і президент Трамп, є по суті політичним неофітом, політичним аутсайдером. У них є щось спільне».

Важливим завданням є також сформувати професійну команду у галузі національної безпеки. Дотепер кадрові рішення викликають в експертів змішані почуття.

«Хоча ми не знаємо, хто стане його міністром оборони і міністром закордонних справ, ми знаємо нового голову Ради національної безпеки і оборони, ми знаємо нового радника із зовнішньої політики на Банковій. Данилюк і Пристайко – першокласні фахівці. На наш погляд, ці призначення є правильними», - говорить Гербст.

Коли він прийде до президента Трампа, йому варто сказати, що він, як і президент Трамп, є по суті політичним неофітом, політичним аутсайдером. У них є щось спільне

«Проте, ми також бачимо призначення багатьох друзів дитинства та колишніх колег з медійної компанії в Адміністрації президента, в СБУ. І, нарешті, є прогалини», - додає Бугайова.

Вашингтонські експерти бачать чимало сфер, де США могли б збільшити свою допомогу Україні. Це військова, енергетична, допомога у проведенні реформ. А також – у тиску на Росію, аби та виконувала рішення міжнародних судів, і зокрема звільнила українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

«Я думаю, що адміністрація Трампа і Конгрес мають визначити 24, за кількістю моряків, дуже близьких до Путіна людей, і сказати, що вони не отримають візу, і що їхнє майно у США та Європі буде конфісковане, поки моряки будуть у в'язниці. І ця цифра має бути необмеженою, аби збільшувати кількість людей під санкціями за кількістю ув’язнених українців», - пропонує дипломат.

«США на міжнародному рівні можуть забезпечити, щоб порушення Росією міжнародного права, включаючи Керченський інцидент, не були нормалізовані, щоб вони не стали новою нормою в міжнародній системі. США мають голосно говорити на міжнародному рівні, що це не прийнятно», - вважає Бугайова.

Також експерти радять українським урядовцям уникати участі в американській внутрішньополітичній боротьбі, аби підтримка України залишалася позапартійним питанням, яке знаходить відгук як серед республіканців, так і демократів.

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