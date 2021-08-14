Які правопорушення найчастіше скоюють українці у США: розповідь українця, який став американським поліцейським

Практично кожну зміну Віталію Кобилянському, патрульному поліцейському передмістя Філадельфії доводиться мати справу з українцями. Адже в цьому районі щільність проживання українців, особливо тих, хто нещодавно прибув до країни, ледь не найбільша у США. Каже, одне з найбільш поширених порушень – керування у нетверезому стані.

Пояснює це тим, що в Україні взагалі заборонено сідати за кермо, якщо водій випив. Законодавство ж Сполучених Штатів дозволяє водію випити келих пива чи бокал вина і після цього сісти за кермо. Допустимий рівень алкоголю в крові 0,4 – 0,8 ‰. «І для наших людей це дуже незвично. Це розфокусовує їхню пильність. Вони думають, що випили і можна без проблем сідати за кермо. Тому доводиться часто бачити подібне правопорушення», – пояснює він.

У той же час, Кобилянський зазначає: в роботі американського поліцейського немає шаблонів, тут головне – індивідуальний підхід, попереджувальна робота та бажання допомогти, а не покарати. Роблячи для «Голосу Америки» екскурсію поліцейським відділком він показує камеру попереднього затримання. Її вигляд та чистота дуже відрізняються від того, що можна побачити в українських відділках.

Розташована камера у спеціальній зоні. Перед входом у стіні вбудовані ящики, куди поліцейський має покласти зброю, якщо у камері є затримані. «В такому випадку поліцейський не може зайти в цю зону зі зброєю», – пояснює він.

Каже, робота в українській громаді йому подобається. В рік Кобилянський отримує близько 100 тис. доларів, що для США є хорошою зарплатою. Наразі йому доводиться працювати в нічні зміни, які тривають по 12 годин. У той же час він переконаний, що легкої роботи немає в принципі.

До Сполучених Штатів тернопільчанин Віталій Кобилянський приїхав на початку 2000-х. Працювати в США почав водієм вантажівки, паралельно вчив мову. Зізнається, сам здивувався, коли заповнив заявку на навчання в поліцейській академії та успішно склав іспит англійською.

Свій вибір у тому числі пояснює тим, що хотів повноцінно адаптуватися на новому місці. «Я хотів вжитися, влитися і жити по стандартам тієї країни, в якій я живу. Окрім того, мені також цікаво спілкування з адвокатами, прокурорами, а також і колегами-поліцейськими», – додає Віталій.

Навчання в академії тривало дев’ять місяців. Перші півтора року Кобилянський працював патрульним поліцейським у Філадельфії. Потім подав заявку на перехід до одного з передмість Філадельфії, де зосереджена велика українська громада. Ірина Мазур, почесна консулка України у Пенсильванії, каже, що громада давно потребувала україномовного поліцейського.

Вона розповідає, що одразу після свого призначення почесним консулом, пішла у місцевий відділ поліції, аби познайомитися з його очільником. Під час зустрічі розповіла йому про українську громаду, яка тут зосереджена. «І сказала, щоб було б гарно мати поліцейського, який би володів українською мовою. Адже є багато новоприбулих, які не завжди знають свої права, не завжди можуть порозумітися з поліцейськими», – додає вона.

У відділку окрім Віталія є ще один представник пострадянського простору. Олександр Сєргєєв сам з Киргизії. З Віталієм вони знайомі вже не один рік. У відділку підтримують один одного. Сергєєв каже, що вони перші поліцейські у цій місцевості, які говорять мовами громад. «Тут багато російськомовних людей, і ми можемо з ними на іншому рівні спілкуватися, тому що менталітет все ж таки відрізняється, деякі речі вони не розуміють, і ми можемо пояснити», – каже він.

Відповідаючи на запитання «Голосу Америки», чи відчуває він повагу серед місцевих до поліцейських, Олександр трохи ніяковіє і каже, що, на жаль, після минулорічних протестів є відчуття, що поліцію не дуже люблять. Але, додає, це відбувається тому, що американцям просто немає з чим порівнювати. «Немає ідеальної системи, але тут вона наближена до цього. В Сполучених Штатах можна займатися цією роботою чесно. І зі спокійним сумлінням приходити додому та лягати спати», – переконаний Сергєєв.

Розповідаючи про роботу, Віталій відмічає, наскільки захищені та забезпечені американські поліцейські. Каже, завжди, коли у формі, повинен носити бронежилет. Окрім того, кожна машина має свою робочу станцію, комп'ютер, а також багато різної зброї, у тому числі армійської, та додатковий захист – спеціальний, посилений, бронежилет та шолом.

Кобилянський переконаний: якщо якісно та професійно служити, в американській поліції немає перешкод для саморозвитку та кар’єрного росту. Саме тому, сподівається, що вже за кілька років він отримає посаду старшого у відділку.

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