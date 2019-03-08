Чому українські вибори важливі для світу, розмірковують експерти на сторінках Західних видань

Захід інвестує у підтримку України і тому не може залишатись байдужим до березневих президентських виборів. Про це пише журналіст Ендрю Ленглі в колонці для The Washington Post.

Захід має звертати увагу на вибори в Україні, адже крім підтримки МВФ, мільярди доларів надходять зі Світового банку та ЄС, а США надали кредитні гарантії та військову допомогу, йдеться в статті.

Ленглі також вказує на геополітичну важливість цих виборів, відзначаючи, що будь-який дестабілізуючий результат виборів надасть Путіну привід говорити, що повстання призводять лише до хаосу.

Спадщина української революції триває в березневих виборах, вважає Ленглі, адже агресія Росії триває, а подолання корупції йде надто повільно.

На геополітичну вагу українських виборів звернули увагу і журналісти CNBC.

Теперішній уряд України чітко притримується проєвропейського та прозахідного курсу, але українські політики можуть мати глибокі зв'язки з Росією, що надає голосуванню більш глибокої геополітичної важливості, йдеться в статті "Українські вибори: що відбувається і чому це важливо".

Ці вибори стануть "забігом трьох коней" між Порошенко, Тимошенко і Зеленським, йдеться в статті. Хоча Порошенко вважається прозахідним політиком, він не має сприймати підтримку Заходу як належне, цитує видання коментар стратега фінансової компанії Bluebay Asset Management Тімоті Еша.

"Порошенко не має приймати підтримку Заходу як належну, і про його провали на антикорупційному фронті будуть говорити як і про провали у проведення вільних та чесних виборів", - говорить Еш.

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