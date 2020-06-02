"Робота звідусіль" - чи є недоліки в нового концепту посткарантинної ери?

Анна Дегтерьова родом з Дніпра, вісім років тому вона заснувала американсько-український бізнес-акселератор Happy Farm. Кілька років вона жила у Сан-Франциско, а півроку тому разом із родиною вирішила пожити у Нью-Йорку. У "великому яблуці" вона почувається безпечніше, там краща транспортна система і порівняно дешевше життя.

Ми працюємо із будь-якої точки світу, нам не важливо, де ми перебуваємо

Дегтерьова має цілковиту гнучкість у виборі місця проживання, адже їхня компанія хоч і має два офіси у Києві й Каліфорнії, проте більшість учасників команди працюють віддалено.

"Ми працюємо із будь-якої точки світу, нам не важливо, де ми перебуваємо. Більше того, якщо в тебе команда у різних часових поясах, ти можеш за добу встигати більше. З іншого боку, ти можеш збирати унікальних людей із різними компетенціями, з різним досвідом, ти нічим не обмежуєшся".

Як роботодавець Анна нагадує: треба розрізняти дистанційну роботу і роботу на карантині. У звичний час діти – у школах чи садках, а працювати можна не лише вдома, а й у кав’ярні чи парку, проводити бізнес-зустрічі поза офісом і, загалом, вільно складати свій графік – працювати зранку, ввечері чи робити перерви.

"Загалом люди зараз достатньо свідомі, їм не треба мікроменеджмент, за ними не треба стежити. В моєму розумінні, якщо у компанії поганий менеджмент, вони думають, що можуть вирішити проблему, посадивши людей в офіс. Насправді просто треба правильно ставити завдання".

..якщо у компанії поганий менеджмент, вони думають, що можуть вирішити проблему, посадивши людей в офіс..

Експертка ринку праці Кейт Лістер, керівниця компанії "Аналітика глобальної праці", прогнозує, що у віртуальну площину перейде значна частина медицини, адміністративної роботи та сфери послуг. І це підходить як працівникам, так і роботодавцям.

"Людям це звільняє час, який вони витрачають на дорогу - в середньому 11 днів на рік люди проводять в дорозі на роботу і назад. Таким чином вони економлять гроші, менше стресують. З точки зору роботодавця, - підвищення продуктивності праці, їм легше залучати і утримувати працівників. Також - скорочення витрат на нерухомість. З точки зору планети – менше навантаження на ресурси. Ми вже побачили, як очищується повітря, навіть за такий короткий проміжок часу".

Пандемія коронавірусу, що змусила мільйони людей в усьому світі залишатись вдома, стала каталізатором змін у трудовому процесі. Дослідження бізнес-школи Гарварда засвідчило - концепт "роботи-з-дому", що дає гнучкість у робочих годинах, успішно замінює "робота-звідусіль", що додає ще й територіальну гнучкість.

Це дозволяє багатьом людям переїздити із мегаполісів у спокійніші й дешевші райони, а ще й піднімає продуктивність на 4%. Також віддалена робота має низку безумовних переваг для батьків і людей із інвалідністю, а роботодавцям дозволяє знизити витрати на утримання великих офісів.

При цьому, як пише The Altantic, у процесі трансформації робочого процесу є як переможці, так і переможені. Якщо для інтровертів, то для харизматичних лідерів чи екстровертів-працівників виникають проблеми, якщо вони не мають особистого доступу до колег. Також не варто забувати, що представники не всіх професій можуть виконувати роботу з дому - передусім, йдеться про робітничий клас, так званих "блакитних комірців".

Зміни у трудовому процесі неминуче призведуть до більшої залежності від програмного забезпечення й засобів комунікації, але при цьому можуть стиратись межі між особистим і робочим часом, - про це йдеться у статті Vox. Чимало людей, які почали працювати віддалено, засвідчили, що тепер вони мають більше онлайн-зустрічей із колегами та перепрацьовують свої години.

Попри всі недоліки, експерти ринку праці США прогнозують, що чимало "білих комірців" і після повного припинення карантину і відновлення звичного життя не захочуть повертатись до своїх офісів, а робота з дому один-два рази на тиждень стане новою нормою.

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