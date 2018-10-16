Europol: впливового українця, який інсценував свою загибель, заарештували у Франції

"Відомого втікача" з України, який вів "розкішне життя" у Франції заарештовано. Про це повідомило європейське правоохоронне агентство Європол.

Cеред активів вилучених у підозрюваного - замок, ретро автомобіль Rolls Royce Phantom і три твори Сальвадора Далі. Підозрюваний, за свідченнями, стоїть за складною справою міжнародного шахрайства та відмивання коштів.

Ще в січні жандармерія Франції розпочала слідство стосовно підозрілої угоди купівлі замку. Задля проведення оплати, було переведено 3 мільйони Євро з люксембурзької компанії, кінцевим власником якої був громадян України, підозрюваний в корупції, йдеться в повідомлення Європолу.

Три джерела підтвердили Радіо "Свобода", що особа, яку було заарештовано у Франції - це Дмитро Малиновський, бізнесмен з Одеси, який, за повідомленнями, перебував у розшуку поліції в Україні

Українець зміг уникнути правосуддя, бо було надано сертифікати про його смерть. Однак, згодом було встановлено, що він не лише живий, але і веде розкішний спосіб життя у Франції, повідомляє установа.

Три джерела підтвердили Радіо "Свобода", що особа, яку було заарештовано у Франції - це Дмитро Малиновський, бізнесмен з Одеси, який, за повідомленнями, перебував у розшуку поліції в Україні з 2015 року за підозрами у масштабному шахрайстві з власністю Міністерства оборони в Чорноморському порту.

Серед трьох джерел – український посадовець, український дипломат в ЄС та високий посадовець ЄС, повідомляє видання.

Згідно до інформації про виборців, Малиновський брав участь у виборах до міськради Одеси від Партії регіонів

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