Невдачі в Афганістані викликали вагання адміністрації Байдена щодо України – оглядачі

Публікація урядового звіту про виведення американських військ з Афганістану викликала критику адміністрації Байдена та вказала на причину вагань США щодо підтримки України на початку російської агресії.

Документ, опублікований наприкінці цього тижня, описує на 12-ти сторінках причини невдалої евакуації американських військових з Афганістану. Як зазначають оглядачі, він відкрито не визнає жодних помилок, але він говорить про певні уроки, які були винесені з того часу, коли таліби захопили контроль над країною, попри багатолітні зусилля США з підготовкою та озброєнням афганської армії.

І звіті цитуються дані розвідки, які надто оптимістично оцінювали ситуацію з безпекою, і зазначається, що Байден дотримувався рекомендацій своїх військових командувань, здійснюючи виведення.

Деякі американські аналітики вважають, що хаотичне виведення американських військ з Афганістану, створило враження у президента Росії Володимира Путіна про слабкість американського командування. Про це у своїх численних публічних виступах говорила колишня високопосадовиця Державного департаменту Фіона Гілл.

Деякі члени американського Конгресу також переконані, що невдача в Афганістані «додала сміливості» Кремлю для широкомасштабного нападу на Україну.

«На мою думку, виведення американських військ з Афганістану і саме те, як це було зроблено адміністрацією Байдена, - це надихнуло Путіна. Дало йому помилкове відчуття безпеки, що американський уряд не втрутиться в цей конфлікт. Я думаю, що Афганістан додав їм сміливості, і я вважаю, що це було помилкою. Також помилкою було не діяти раніше, у сфері постачання зброї та підтримки України, коли Путін накопичував сили на кордоні», – сказав Майкл Лоєр, конгресмен-республіканець від штату Нью-Йорк у розмові з кореспонденткою української служби Голосу Америки Катериною Лісуновою.

Український політолог, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик каже, що афганський досвід призвів до помилки і західних стратегів, які «мали перед очима приклад Аганістану, влітку 2021 року». На його думку, їх стримував страх повторити ту саму помилку – дати зброю тим6 хто не збирається оборонятися.

«Вони не помітили, що Україна – зовсім інший випадок. Україна виявилася не державою-невдахою, а имось діаметрально протилежним, міцною, стійкою державою з діючим урядом, дієздатною та героїчною армією, активним громадянським суспільством», –каже Дубовик у розмові з кореспонденткою Української служби Голосу Америки Тетяною Ворожко.

На думку багатьох вашингтонських оглядачів, було помилкою адміністрації не надавати Україні максимальну кількість зброї, щоб вона могла краще протистояти переважаючим російським силам. Афганський досвід грав у цей момент проти України, каже у розмові з Голосом Америки Адам Кінзінґер, колишній республіканський конгресмен зі штату Іллінойс.

«Ми трохи обпіклися з афганською армією під час падіння Афганістану, через неготовність наших партнерів воювати. З Україною все не так. Україна чітко дала зрозуміти: «Ми будемо воювати, але ви повинні надати нам зброю», – говорить політик.

Посолка України у США Оксана Маркарова каже, що дії українського керівництва швидко переконали Вашингтон, що ні про яке падіння столиці «за три дні» не йдеться. Президент і уряд залишилися у Києві, на відміну від афганського керівництва, і очолили збройну боротьбу проти агресора.

«Треба розуміти, що це на тлі того, коли дуже широко в пресі обговорювалась ситуація в Афганістані, коли лідери країни залишили країну, тут була зовсім інша реакція лідера, який сказав, що він залишається, і він залишився в ситуації, яка багатьом здавалась безнадійною», – наголошує українська дипломатка у розмові з Голосом Америки.

Також вона зазначає, що точно таку рішучість боронити країну продемонстрували і прості українці, незважаючи на прогнози росіян, і багатолітню роботу, спрямовану на розкол країни. У вирішальний момент українці проявили єдність і рішучість, каже дпломатка.

«Не знайшлось у нас більшості українців - ну ми-то про це знали - але всупереч пропаганді, яку полюбляли Росію, чи мали б зустрічати ці війська якимись там квітами. Ну нонсенс, але такий наратив був присутній, такий наратив точно просувався Росією», – каже Маркарова.

За її словами, «раптом всі побачили, що всі 40 мільйонів навіть тих, які були змушені в перші місяці виїжджати, рятувати дітей, виїжджаючи в Польщу, Німеччину чи в Америку», поверталися, чи навіть перебуваючи в інших країнах, підключалися у допомогу своїй країні. За її словами, дії самих українців «як мінімум зменшили негативні очікування».

Американські законодавці кажуть, що США потрібен був час для того, щоб зрозуміти різницю між українськими та афганськими військовими.

«Один із головних уроків полягає в тому, що ми не можемо дати людям те, чого вони НЕ хочуть, за що НЕ хочуть боротися. Саме це сталося в Афганістані. Ми витратили багато грошей, щоб зміцнити їхнє військо, але коли почалась битва, вони розвернулися і втекли. У той період я багато спілкувався з афганцями. Не порівнюйте їхніх військових з українськими воїнами. Українці мають відвагу. Вони б'ються до смерті. Зараз багато з них втрачають життя. Вони не кидають усе та тікають», – каже у розмові з Голосом Америки Джим Ріш, сенатор-республіканець зі штату Айдахо.

Нині провідна група республіканців у Конгресі обстоює надання Україні більшої допомоги для того, щоб вона могла швидше звільнити свою територію. Як повідомляв Голос Америки, під час нещодавніх слухань у Конгресі обговорювалося питання, як Україна використовує американську допомогу. Усі три керівники контролюючи органів повідомили законодавцям, що жодних серйозних порушень вони не знайшли, і вся фінансова та військова допомога використовується за призначенням.

Конгрес схвалив останній раунд допомоги в грудні минулого року. І хоча пакет був розрахований до кінця фінансового року у вересні, деякі військові аналітики кажуть, що він може бути вичерпаний уже до літа. Для схвалення нових асигнувань буде потрібна підтримка республіканців, які тепер мають більшість у Палаті представників. Деякі провідні республіканці діють на випередження, проводячи публічні слухання та відвідуючи Україну, щоб заручитися достатньою підтримккою, коли потрібно буде схвалити виділення нової допомоги.

Цього тижня Пентагон огололсив про два нові пакетів з уже схваленого фінансування, на суму 2,6 мільярда доларів. З 24 лютого 2022 року США пообіцяли надати Україні безпекову допомогу на суму понад 35,2 мільярда доларів, загалом США витратили на підтримку України після початку широкомасштабної російської агресії 113 мільярдів доларів.

За даними Пентагону, військові операції США в Афганістані з 2001 року обійшлися в 824,9 мільярда доларів. Дослідники Університету Брауна оцінюють загальну вартість операцій в Афганістані та Пакистані майже в 2,3 трильйона доларів.

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