Україна закликала кінотеатри США усунути з прокату російську стрічку

Фільм "Т-34" популяризує "сучасну агресію Російської Федерації ... використовуючи для цього історичну пам'ять про героїв Другої світової війни", - наголошують в українському посольстві у США. Посольство закликало американські кінотеатри відмовитись від показу фільму.

Покази стрічки мали відбутись в щонайменше одинадцяти американських містах, серед яких Нью-Йорк, Вашингтон та Лос-Анджелес.

Посольство України в США подякувало "представникам української громади в США, яким вже вдалось зупинити покази фільму "Т-34" у їхніх містах" і закликало активістів приєднатись до цієї ініціативи.

Дивіться також: ​Час-Тайм. У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні