Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Україна закликала кінотеатри США усунути з прокату російську стрічку

  • Голос Америки
Посол України у США Валерій Чалий

Показати коментарі

Фільм "Т-34" популяризує "сучасну агресію Російської Федерації ... використовуючи для цього історичну пам'ять про героїв Другої світової війни", - наголошують в українському посольстві у США. Посольство закликало американські кінотеатри відмовитись від показу фільму.

Покази стрічки мали відбутись в щонайменше одинадцяти американських містах, серед яких Нью-Йорк, Вашингтон та Лос-Анджелес.

Посольство України в США подякувало "представникам української громади в США, яким вже вдалось зупинити покази фільму "Т-34" у їхніх містах" і закликало активістів приєднатись до цієї ініціативи.

Дивіться також: ​Час-Тайм. У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Час-Тайм. У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Embed
Час-Тайм. У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG