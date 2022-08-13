Українська артилерія практично відрізала російське військо в районі Херсона від ланцюгів постачання – британська розвідка 

Британська розвідка повідомляє, що в результаті обстрілів української артилерії два основні автомобільні мости через Дніпро в районі Херсона, стали непридатні для руху російського військового транспорту, який постачає російські війська, розташовані на правому березі річки.

«10 серпня 2022 року українські високоточні удари, ймовірно, призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки», – мовиться у повідомленні британського Міністерства оборони.

Як мовиться у повідомленні, останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який, ймовірно, залишається структурно нестійким.

Тобто навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ключовим вразливим місцем для Росії, вважають британські військові експерти.

Наземне постачання для кількох тисяч російських військ на західному березі майже повністю залежить лише від двох понтонних пунктів переправи.

Тож, з огляду на проблеми з постачанням, витривалість російського війська, на думку британської розвідки, залежитиме від того, чи вдалося Росії створити на правому березі достатній обсяг будь-яких запасів.

Колишній командувач збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес висловив захоплення винахідливістю українських військових, яким вдалося вдосконалити використання американських протлокаційних радарів.

«Українські солдати є найбільш інновативними та технічно підкованими солдатами з усіх країн, яких я коли-небудь зустрічав. Наші солдати вчилися у них. Вони показали мені, що наш протилокаційний радар навіть кращий, ніж я думав. Вони продовжуватимуть випереджати росіян до остаточної перемоги», – написав генерал у відставці у своєму твіті.

Мобільна радіо-локаційна система виявляє артилерійські снаряди, випущені гарматами, ракетною установкою, або іншими видами артилерійської зброї, та за їх траекторією обчислює місце знаходження зброї.

Цим коментарем американський генерал відреагував на твіт радника Міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, який опублікував відео українських військових.

«Українські військові демонструють зброю, яку виготовили із захопленої російської військової техніки. Усі проектні та будівельні роботи піхотинці виконали власними силами. Система вже випробувана і зараз використовується в зоні бойових дій», – написав Геращенко у твіті.