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"Частина спадщини, за яку українці зараз борються". У Мадриді представили картини репресованих в СРСР українських модерністів
В одному з найвідоміших музеїв світу у Мадриді відкрилась виставка евакуйованих під обстрілами з Києва картин українських авангардистів початку ХХ століття.
"Представлено український авангард, який став предтечою модернізму у західній Європі", – сказала в інтерв'ю іспанському виданню El Pais патронка Національного музею Тіссен-Борнеміса баронеса Франческа Тіссен-Борнеміса.
"Подорож під обстрілами півсотні картин українських художників до музею Тіссена в Мадриді", так у статті описує пригоду музейників під час війни культурна оглядачка El Pais.
Іспанське видання розповідає, що в середині листопада, коли картини українських модерністів готували для мадридської виставки, Київ уже зазнавав сильних атак Росії, тому мистецькі роботи супроводжував військовий конвой.
У заяві ініціативи Museums for Ukraine "Музеї для України", групи музеїв, які співпрацюють, щоб допомогти охороняти культурну спадщину України, мовиться, що роботи, позичені Національним художнім музеєм України та іншими музеями країни, "були таємно упаковані" у вантажівки та вивезені з Києва 15 листопада.
Дорогою на захід, що складала 3,5 тисячі кілометрів, шлях по українській землі до польського кордону, був особливо напружений, що "вантажівки мусили проходити через зони неочікуваного потужного ракетного обстрілу" в районі Львова, а потім ще кілька днів простояли на польському кордоні, додається у заяві.
"Ця виставка є найповнішим на сьогодні оглядом українського авангардного мистецтва у великому європейському музеї", – зауважують у "Музеях для України".
Як повідомляє американський телеканал CNN, Тіссен-Борнеміса заснувала ініціативу Museums for Ukraine невдовзі після вторгнення Росії в Україну.
Ми хотіли виступити як захисники цих надзвичайно унікальних і рідкісних творів, а також зробити це, відзначаючи цінність величезної спадщини УкраїниФранческа Тіссен-Борнеміса
Агентство Associated Press пише, що центральна концепція виставки полягала в тому, щоб протистояти наративу Росії про те, що України не існує, а її мистецтво насправді є російським, як його часто представляли на Заході раніше.
"Ми хотіли виступити як захисники цих надзвичайно унікальних і рідкісних творів, а також зробити це, відзначаючи цінність величезної спадщини України, яка була повністю забута та привласнена Росією протягом останніх десятиліть", – сказала Тіссен-Борнеміса.
За словами організаторів виставки "У центрі бурі. Модернізм в Україні 1900–1930-х років", українські музеї та приватні колекціонери віддали на виставку найцінніші картини – відомих на Заході Михайла Бойчука, Казимира Малевича та Еля Лисицького, а також менш знаних в Європі українських художників – Олександра Богомазова, Василя Єрмілова, Бориса Косарева та інших, чия творчість розвивалася "на складному соціально-політичному тлі розпаду імперій, Першої світової війни, революцій 1917 року з подальшим короткочасним здобуттям незалежності Українською Народною Республікою (1917–20) і створенням Радянської України".
Українські куратори виставки на сторінці мадридського музею пояснюють, що багато з представлених художників були репресовані у часи сталінських репресіїй проти української інтелігенції. Одна з українських кураторок виставки Катя Денисова каже, що сподівається, що українське авангардне мистецтво розкаже світу історію творення та опору українців.
"Це невід’ємна частина нашої спадщини, нашої культури в Україні. Це те, за що українці зараз борються", – розповіла Денисова Reuters.
Паралелі тим часом на початку ХХ-го століття, коли українці мусили виборювати своє право на існування, на думку Франчески Тіссен-Борнеміси, очевидні.
"Ця виставка має на меті відновити історію модернізму в Україні. Оскільки ми спостерігаємо, як історія повторюється, ця виставка є потужним нагадуванням про те, наскільки ми близькі до чергової катастрофи, – сказала вона Аssociated Press. - "З кожним днем стає все ясніше, що війна [президента Росії Володимира] Путіна проти України полягає не лише в крадіжці території, але й у контролі наративу нації та її культурної спадщини".
Виставка пробуде в Мадриді до 30 квітня, де вхід для громадян України буде безкоштовним, а потім відправиться до німецького Музею Людвіга в Кельні, де вона пробуде до вересня наступного року.
У статті використано матеріали Аssociated Press, Reuters, CNN, El Pais
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«Президент Путін намагається використати зиму як зброю», – генсекретар НАТО. Відео
«Сьогодні країни додали нові обіцянки всеохопного набору підтримки України. Цим фінансуватиметься негайна незбройна допомога, включно з пальним, генераторами, допомогою Україні долати наслідки російських ударів по її електромережі», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ.
Українські посадовці розповіли у Вашингтоні, як не допустити гуманітарної катастрофи в Україні через атаки РФ
В Україні не залишилося жодного великого об’єкта енергетичної інфраструктури, який би не постраждав від ударів Росії. В таких умовах пріоритет у відновленні надають атомним та гідроелектростанціям. Про це українські посадовці розповіли під час події в аналітичному центрі "Атлантична рада".
За попередніми підрахунками експертів НЕК "Укренерго", щоб відновити пошкоджену інфраструктуру, знадобиться кілька сотень мільйонів доларів США, але якщо цього не робити, то ціна може бути ще вищою. У цьому переконує радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль: "Знеструмлення – проблема всієї України, а не лише окремих регіонів. У нас близько 20 мільйонів населення у великих містах, якщо усім цим людям доведеться шукати житло, ціна нової хвилі міграції буде значно вищою, ніж у лютому".
Як заявив гендиректор "Укренерго" Володимир Кудрицький, Росія спрямувала на знищення електростанцій близько 1000 ракет та дронів, тож не залишилося жодного великого об’єкта, який би не постраждав. Він розповів, що росіяни навмисне влучають саме у трансформаторні підстанції, які передають потоки електроенергії від виробника до користувачів, тож передавати енергію з одного регіону в інший стає дедалі складніше.
"Якщо вони обстрілюють мережу електропередач навколо великого міста, ми маємо обмежені можливості для покриття споживання необхідної кількості енергії і блекаути тривають довше", - пояснив Кудрицький.
На тлі очікувань нових ударів по інфраструктурі найближчим часом, головне завдання зараз - запобігти остаточному колапсу енергетичної системи, каже Зеркаль. За її словами, для цього українським енергетикам потрібно відновлювати пошкоджені об’єкти швидше, ніж росіяни встигають перезарядити ракетні установки. Пріоритет надають АЕС та ГЕС, адже якщо системи опалення та водопостачання будуть тривалий час знеструмлені, через низьку температуру вони можуть замерзнути, і відновити їх вже не вдасться.
Для того, щоб зменшити масштаб руйнувань електромереж, Україна працює одразу на чотирьох напрямках, кажуть українські посадовці.
Вони розповіли, що передусім Київ звернувся до країн Європи та Азії, аби замінити пошкоджене обладнання. Щоб скоротити дефіцит електрики, Україна веде переговори про імпорт електроенергії із Румунією, Словаччиною та Угорщиною.
Крім того, для підтримки самої електромережі потрібні стаціонарні технічні рішення – мобільні електростанції, які можна відносно швидко завезти в Україну і які мають необхідну потужність. Адже генератори, які зараз постачають партнери, можуть допомогти лише обмеженій кількості людей чи об'єктів інфраструктури.
При цьому життєво необхідно, переконують в уряді України, надати Києву системи протиповітряної оборони, аби захистити інфраструктуру від майбутніх атак.
Нині Держдеп повідомив, що Сполучені Штати нададуть додатково 53 мільйонів доларів на підтримку електроенергетичної системи України. Фінансування піде на "придбання критично необхідного електромережевого обладнання" й буде "оперативно доставлено в Україну в екстреному порядку".
«Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», – Ріші Сунак. Відео
«І поки світ збирається разом, щоб подивитися на Чемпіонат світу з футболу, я бачив, як у дитячому футбольному м’ячі заховали вибуховий пристрій, намагаючись зробити його знаряддям війни», – премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
НАТО обговорює можливість надання Україні систем Patriot - Столтенберґ
Серед країн НАТО триває обговорення про можливість надання Україні систем ПВО Patriot. Про це, 29 листопада, під час саміту міністрів закордонних справ НАТО в Бухаресті заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ.
"У питанні надання нових систем, що стосується Patriot - зараз триває дискусія про це, - сказав Столтенберґ. - Але також ідеться про те, щоб уже надані системи функціонували та були ефективними, і для цього ми повинні надавати запчастини для ремонту систем, та боєприпаси".
Інформацію, що дискусія щодо надання Києву систем Patriot триває, нині підтвердив також американський воєнний високопосадовець: "Розглядаються всі варіанти [...] Patriot - це один із засобів протиповітряної оборони, який розглядається, серед інших".
Столтенберґ також зауважив: "Одна з головних причин, чому на саміті присутній міністр [закордонних справ України] Кулеба, мати змогу сісти разом, як ми зробимо цього вечора, і як мали двосторонню зустріч нині, це обговорити нагальні потреби та конкретні запити, які Україна озвучує союзникам по НАТО. І цей діалог дозволив нам підвищити рівень допомоги з боку НАТО до безпрецедентного рівня. Тому важливо, щоб ми продовжували зустрічатись і переглядати конкретні пункти у списку [засобів допомоги]. Ми робимо це у межах зустрічей НАТО, а також зустрічей формату "Рамштайн"".
Раніше Голос Америки повідомляв, що попри неодноразові прохання українських лідерів, західні держави досі не надали Україні певних видів зброї західного виробництва, зокрема, важкі танки, бойову авіацію та далекобійні ракети. Напередодні в інтерв’ю виданню Politivo.eu Кулеба назвав "фактом" те, що "є країни світу, які мають те, що потрібно Україні, але з політичних міркувань не продадуть це в достатній кількості".
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