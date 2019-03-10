Україна має першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону: Підручний – чемпіон!

Український біатлоніст Дмитро Підручний здобув першу нагороду на чемпіонаті світу з біатлону, і одразу золоту.

У гонці переслідування лідер збірної України стартував четвертим із 17-секундним відставанням від переможця спринту – безумовного лідера світового біатлону норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо. Після невдалої першої стрільби (два промахи) Дмитро опинився в щільній групі переслідувачів, але з кожним наступним вогневим рубежем поліпшував свої шанси на нагороду, бо стріляв чисто.

На четвертий, останній вогневий рубіж Підручний прийшов через хвилину після Йоганнеса Бьо зі ще чотирма біатлоністами. Титулований норвежець припустився трьох промахів, чим дав шанс цій групі. Із неї лише українець спромігся відстрілятися чисто, і на п’яте коло Дмитро вискочив із перевагою в 15 секунд над Бьо, який накрутив 450 зайвих метрів на штрафних колах. Дмитро Підручний, включивши всі сили, не підпустив до себе конкурента, контактної боротьби не вийшло – на фініші перевага чемпіона над срібним призером склала вісім секунд.