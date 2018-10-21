Україна завоювала першу медаль на «Іграх нескорених»

Українська збірна виборола першу медаль на «Іграх нескорених», які стартували 20 жовтня у Сіднеї.

Українець Денис Фіщук завоював бронзу у велоперегонах на час.​

Цьогоріч Україну на змаганнях представляють 14 чоловіків та одна жінка. Українці змагатимуться у 6 видах спорту: пауерліфтингу, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі з лука та велоспорті на шосе. Проходитимуть цьогорічні «Ігри нескорених» до 27 жовтня.

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Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які заснував у 2014 році британський принц Гаррі, мета змагань – вшанування військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров’я під час військової служби.

Українська збірна вперше взяла участь у міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» минулого року: тоді українці (їх було п’ятнадцятеро) здобули 14 медалей: вісім золотих, три срібні та три бронзові.

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