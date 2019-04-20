Україні потрібні нові обличчя "не проти чогось, а за щось", - дослідниця Стенфорда

Попри високу освіченість українців, країні не вистачає молоді у політиці, передусім, через те, що "демократія в Україні – молода, й перебуває під впливом олігархів, які зацікавлені у тому, аби мати своє представництво у владі, але не зацікавлені в нових професійних обличчях, яких цікавить просування незалежної економіки".

Так в ефірі Часу-Тайм заявила Наталія Микольська, екс-заступниця Міністра економічного розвитку і торгівлі України (2015-2018), дослідниця за стипендіальною програмою для молодих лідерів з України у Стенфордському університеті.

"Інша проблема – оплата праці державних службовців, - каже Микольська. – Адже чимало реформаторів, які приєднались до уряду, потім залишили його через те, що оплата праці не переглянута. Без підняття зарплат людям, які займаються політичною діяльністю і (працюють, - ред.) в уряді, неможливо залучити нові обличчя".

Водночас, Микольська визнає, що це може бути непопулярною реформою у суспільстві. Адже опитування, які проводили напередодні виборів, засвідчили, що серед виборців є "запит на антикорупційні реформи, зокрема, відкриті списки, доведеність до кінця справ, пов’язаних із корупцією". І при цьому, каже Микольська, у топ-10 запитів – зменшення зарплат державним службовцям, "хоча навіть зараз зарплати не підняли до 50-60 % від ринкового рівня".

У довгостроковій перспективі для оновлення облич в українському політикумі "необхідна сформована політична сила чи рух людей, які будуть не проти чогось, а будуть за щось", - каже Микольська.

"За щось – це за економічний розвиток, ліберальну економіку, розвиток малого й середнього бізнесу, належну освіту в Україні, яка відповідала б потребам бізнесу, за те, щоб Україна стала частиною глобальної економічної системи, щоб ми більше отримували інвестиції, більше продавали за кордон. Щоб представники українського ІТ-сектору залишались в Україні, створювали там стартапи і з ними виходили на глобальні ринки, щоб молоді люди бачили можливість здійснення своїх мрій в Україні".

Креативність, інновації, вважає Микольська, - це те, що має рухати вперед українську економіку.

Це має стати одним із пріоритетів розвитку держави, і влада повинна почати вкладати в це ресурси. Тут важливо розпочати з реформування освіти та первинного фінансування для молодих компаній, що допоможе виходити їм на зовнішні ринки.

Також влада - не лише центральна, а й місцева, - потребує вкладати гроші в створення інкубаторів, акселераторів і надання грантів, підсумовує Микольська.

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