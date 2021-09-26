Український фестиваль у штаті Нью-Джерсі. ФОТО

25 вересня у містечку Віпен, штат Нью-Джерсі, пройшов Український фестиваль.

Захід відбувається щороку у вересні вже впродовж 12 років. Навіть минулого року під час пандемії та карантинних обмежень фестиваль відбувся у форматі "драйв-ін". Цього року захід зібрав більше 2500 українців. Під час фестивалю працювало більше ста волонтерів. В рамках заходу відбувалися концерт, ярмарки, майстер-класи та різноманітні мистецькі презентації. Було продано 7800 вареників, тисячу голубців, смажене порося, 80 літрів борщу та 750 ковбасок. У Нью-Джерсі проживає одна з найбільших українських громад, де значну частину складають новоприбулі.

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