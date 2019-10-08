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Українці діляться історіями успіху власного бізнесу у США

Українці діляться історіями успіху власного бізнесу у США. Відео
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Українці діляться історіями успіху власного бізнесу у США. Відео

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<p paraeid="{d71e5aa2-36c5-43a8-b4e8-ba37a8774cc2}{42}" paraid="458686211">Шість днів &ndash; саме стільки&nbsp;на загал&nbsp;необхідно аби відкрити власну справу у США.&nbsp;Однак, якщо оформити бізнес не складно, розпочати справу потребує інвестицій та чимало зусиль. Необхідно знайти свою нішу, привабити клієнтів та важко працювати.&nbsp;Понад дванадцять відсотків так званих малих бізнесів у США&nbsp;ведуть&nbsp;іммігранти. Поміж них чимало українців. Одна, з найбільших українських громад в країні розташована у передмісті&nbsp;Клівленда, в штаті Огайо.&nbsp;Журналісти &quot;Голосу Америки&quot; нещодавно відвідали місто і зустрілися з українцями-власниками успішних бізнесів та дізнались від них, що потрібно, аби здійснити свою американську мрію.</p> <p paraeid="{d71e5aa2-36c5-43a8-b4e8-ba37a8774cc2}{52}" paraid="1724403197">Ніжні&nbsp;макаруни і запашний чай, подані у&nbsp;витонченій&nbsp;порцеляні.&nbsp;У кафе &quot;Макарун&nbsp;Ті&nbsp;Рум&quot; у передмісті&nbsp;Клівленда&nbsp;не просто&nbsp;пропонують&nbsp;вишукані десерти, а&nbsp;створюють&nbsp;особливу&nbsp;атмосферу.&nbsp;Відвідувачі можуть обрати з понад півсотні різноманітних чаїв й десятків десертів, зроблених&nbsp;у кав&rsquo;ярні.&nbsp;&nbsp;</p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|E2A8E92D-907C-4086-AE84-3B31FBCC6E92.png|1||||1|0|0"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/E2A8E92D-907C-4086-AE84-3B31FBCC6E92_r1_w268.png" /></div> <p paraeid="{d71e5aa2-36c5-43a8-b4e8-ba37a8774cc2}{52}" paraid="1724403197">Власниця чайної &ndash;&nbsp;Алла&nbsp;Якімів&nbsp;&ndash;&nbsp;народилась в&nbsp;Україні.&nbsp;Коли їй було 6 років,&nbsp;сім&rsquo;я&nbsp;переїхала до США.&nbsp;Алла&nbsp;з дитинства&nbsp;любила пекти й готувати десерти,&nbsp;і&nbsp;півтора&nbsp;роки тому&nbsp;здійснила&nbsp;свою&nbsp;мрію - за підтримки родини відкрила&nbsp;так&nbsp;звану&nbsp;&quot;чайну&quot;.</p> <p paraeid="{d71e5aa2-36c5-43a8-b4e8-ba37a8774cc2}{52}" paraid="1724403197">&quot;Мене б&nbsp;тут&nbsp;не було, якби не Бог, мої батьки, чоловік&nbsp;й&nbsp;сестра.&nbsp;Друзі допомогли нам&nbsp;взяти позику, і ми також відкладали. Ми мали купити будинок, але&nbsp;натомість відкрили&nbsp;ресторан, але я не жалкую&quot;, - каже власниця чайної &quot;The&nbsp;Macaroon&nbsp;Tea&nbsp;Room&quot;&nbsp;Алла&nbsp;Якімів.&nbsp;</p> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{30}" paraid="222764992">Аллу&nbsp;надихнули&nbsp;традиції&nbsp;класичних&nbsp;британських&nbsp;&laquo;чайних&raquo;,&nbsp;вона&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; дотримується&nbsp;ключових&nbsp;правил.&nbsp;</p> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{30}" paraid="222764992">&quot;У чайних головне &ndash; це подача.&nbsp;Тому їжу подають на триповерхових тарілках. Всі бутерброди називаються &quot;пальчикові&quot;. Хлібні кірки обрізані. Чай &ndash; натуральний заварний, не пакетики.&nbsp;Його наливають через сито. Це &ndash; процес, все гарно, елегантно.&nbsp;Увесь посуд ми миємо вручну. Він дуже делікатний, тож&nbsp;без&nbsp;посудомийок&quot;, - розповідає Алла.</p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|66A08FE4-B686-4F7C-B941-38F1BBFA7D0D.png|1||||1|0|0"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/66A08FE4-B686-4F7C-B941-38F1BBFA7D0D_r1_w268.png" /></div> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{30}" paraid="222764992">Жінка&nbsp;додала&nbsp;закладу&nbsp;французького&nbsp;шарму, включивши до меню&nbsp;макаруни, які майстерно пече сама. На додачу до основних, класичних смаків вона постійно вигадує нові.&nbsp;Відвідувачі&nbsp;&ndash; у&nbsp;захваті.&nbsp;</p> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{124}" paraid="222765002">&quot;Макаруни, які мені сподобались сьогодні &ndash; смак цукерок &quot;Різес&quot;. Мені сподобалось поєднання шоколаду і арахісового масла.&nbsp;Ми любимо відвідувати чайні&nbsp;&ndash; це одна з традицій, яку я хочу&nbsp;усталити зі своїми доньками. Тут&nbsp;дуже приємно, ти&nbsp;відпочиваєш,&nbsp;є&nbsp;місце погратися&nbsp;дітям, і&nbsp;гарне меню, нам тут подобається&quot;, каже відвідувачка чайної Рея Престо.</p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|10133EAE-4CE4-40C4-B3FD-3061E0212A13.png|1||||1|0|0"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/10133EAE-4CE4-40C4-B3FD-3061E0212A13_r1_w268.png" /></div> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{124}" paraid="222765002">Алла&nbsp;також&nbsp;призвичаює&nbsp;американських&nbsp;відвідувачів&nbsp;до&nbsp;українських&nbsp; страв.</p> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{214}" paraid="222765011">&quot;Я хотіла додати трошки нашого, то я додала вафлі та українські канапки, які робила моя мама, коли ми були малі.&nbsp;Так само восени і взимку ми варимо&nbsp;супи, і я пару&nbsp;разів&nbsp;варила борщ. Людям подобалось, робила&nbsp;борщ,&nbsp;капусняк,&nbsp;грибний суп робила, то їм теж дуже сподобалось. То я тим також трохи українського намагаюсь запхати&nbsp;туди&quot;, - каже Алла.&nbsp;</p> <div class="tag_image tag_snippet" contenteditable="false" mode="infographics|plain|1785645|||instagram" querystring="?parameterid=105517"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /><span>Instagram Embed Photo or Video</span></div> <p>Українську кухню місцевим мешканцям в оригінальній спосіб&nbsp; пропонує ще одне&nbsp;кафе&nbsp;у передмісті&nbsp;Клівленда. Кав&rsquo;ярня &quot;Кофеїн&nbsp;Лейквуд&quot; подає, серед іншого,&nbsp;борщ&nbsp;як напій.&nbsp;Власник закладу Анатолій&nbsp;Штирка&nbsp;&ndash; родом із Черкас, у США живе вісім років.&nbsp;&nbsp;</p> <p paraeid="{30b4ecc9-d5e4-4c72-983b-ed320f44f25f}{47}" paraid="222765020">Він кілька років&nbsp;працював на різних роботах і врешті, на відкладені гроші, разом із другом Романом зміг здійснити мрію &ndash; розпочати&nbsp;власну&nbsp;справу.&nbsp;</p> <p paraeid="{30b4ecc9-d5e4-4c72-983b-ed320f44f25f}{181}" paraid="222765035">&quot;Ми почали, як зазвичай, працювати на будівництві, як починають, переважно, всі українці. Півтора роки тому він подзвонив мені і каже:&nbsp;давай&nbsp;відкриємо кафе. Тому що немає такого місця, більш схожого на українське,&nbsp;навіть європейського, тому що всі місцеві заклади &ndash; як&nbsp;Старбакс: ти забігаєш, хапаєш каву й мусиш швидко йти. А такого місця, де ти просто сідаєш і насолоджуєшся, - немає&quot;, - каже Анатолій Штирка, співвласник кав&#39;ярні &quot;Caffeine&nbsp;Lakewood&quot;.</p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|925CB54F-0148-40DE-B634-3F8F485E0A9B.png|1||||1|0|0"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/925CB54F-0148-40DE-B634-3F8F485E0A9B_r1_w268.png" /></div> <p paraeid="{30b4ecc9-d5e4-4c72-983b-ed320f44f25f}{181}" paraid="222765035">Окрім електрики й водопроводу, хлопці зробили увесь ремонт власноруч&nbsp;і спробували відтворити європейську та українську атмосферу.&nbsp;До прикладу, часто в американських кав&rsquo;ярнях &ndash; незручні дерев&rsquo;яні або металеві стільці, а&nbsp;вайфай&nbsp;лімітований. Натомість у &quot;Кофеїні&quot; - створені всі умови для довгих посиденьок.&nbsp;</p> <p paraeid="{30b4ecc9-d5e4-4c72-983b-ed320f44f25f}{201}" paraid="222765036">&quot;Це гарне місце попрацювати &ndash;&nbsp;довкола&nbsp;немає багато таких зручних, затишних місць&nbsp;для роботи, особливо, якщо&nbsp;ти працюєш дистанційно. А тут гарна&nbsp; атмосфера &ndash;&nbsp;&nbsp;смічні&nbsp;кава й смузі&quot;, - каже відвідувачка кав&#39;ярні Феррелл Фієн.</p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{12}" paraid="222765044">У&nbsp;меню закладу &ndash; поживні закуски й десерти:&nbsp;круасани, вафлі, смузі, тости з куркою та лососем і морозиво. Але акцент саме на по-європейській&nbsp;запашній та міцній каві &ndash; до такої більшість американців не звикли.&nbsp;</p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|41702FCF-476C-43FE-80EF-FCDDF7A6186B.png|1||||1|0|0"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/41702FCF-476C-43FE-80EF-FCDDF7A6186B_r1_w268.png" /></div> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{12}" paraid="222765044">&quot;Коли ми відкривались, ми переживали, чи воно піде,&nbsp;ми дійшли до висновку, що якщо воно не піде, ми просто будемо самі тут відпочивати. Ми зробимо для себе, а якщо тобі подобається, то подобається й іншим людям&quot;, - каже Анатолій.</p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{86}" paraid="222765053">Починати свій бізнес у США &ndash;&nbsp;нелегко, але цікаво, каже Анатолій. У процесі допомагали українці.&nbsp;&nbsp;</p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{154}" paraid="222765063">&quot;Мені здається, нам більше люди допомагали, ніж були палки у колесах. Електрика &ndash; робили українці.&nbsp;Воду, каналізацію &ndash; українці. Бетон заливали &ndash; українці&quot;, - розповідає Анатолій.</p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{154}" paraid="222765063">Особливих секретів успіху в Алли й Анатолія немає. Головне &ndash; любити те, що робиш, і не гребувати роботою&nbsp;кажуть вони.&nbsp;</p> <div class="tag_image tag_snippet" contenteditable="false" mode="infographics|plain|1785645|||instagram" querystring="?parameterid=105518"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /><span>Instagram Embed Photo or Video</span></div> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{154}" paraid="222765063">&quot;Мені здається, це в Україні є така ідея, що якщо ти власник, то це бути понтовим і їздити по різних місцях крутих. Я тут проводжу більше часу, ніж всі мої робітники проводять.&nbsp;Добра річ, що ти постійно розвиваєшся&quot;, - вважає Анатолій.&nbsp;</p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{212}" paraid="222765071">А Алла каже: &quot;Головне &ndash; не&nbsp;просто&nbsp;вигадати&nbsp;новий смак&nbsp;макарунів, а вигадати такий смак, який&nbsp;сподобається іншим.&nbsp;Мені подобається&nbsp;працювати для&nbsp;людей&quot;.&nbsp;</p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{212}" paraid="222765071"><strong>Дивіться також:&nbsp;<em>Понад 100 тисяч доларів зібрала українська співачка у США на допомогу Батьківщині</em></strong></p> <div class="tag_image tag_video_plain" contenteditable="false" mode="video|plain|5111001|"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/fcebc529-d6a7-4e3a-8762-68dbe27f9963_tv_h360_h363_w640.jpg" /></div> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{212}" paraid="222765071">&nbsp;</p>
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    Марія Прус

    Журналіст української служби "Голосу Америки", висвітлює широке коло тем, від політичних новин і проблем системи охорони здоров'я – до соціальних і культурних подій. У Києві працювала на багатьох українських телеканалах, зокрема UA: Перший (Перший національний телеканал України), «П'ятий канал», ТРК «Ера». У листопаді 2016-го з Вашингтона висвітлювала американські вибори в ефірі українських каналів. Отримала ступінь магістра Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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Про що Курт Волкер розповів у Конгресі. Відео

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Про що Курт Волкер розповів у Конгресі. Відео

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