Українці діляться історіями успіху власного бізнесу у США

<p paraeid="{d71e5aa2-36c5-43a8-b4e8-ba37a8774cc2}{42}" paraid="458686211">Шість днів – саме стільки на загал необхідно аби відкрити власну справу у США. Однак, якщо оформити бізнес не складно, розпочати справу потребує інвестицій та чимало зусиль. Необхідно знайти свою нішу, привабити клієнтів та важко працювати. Понад дванадцять відсотків так званих малих бізнесів у США ведуть іммігранти. Поміж них чимало українців. Одна, з найбільших українських громад в країні розташована у передмісті Клівленда, в штаті Огайо. Журналісти "Голосу Америки" нещодавно відвідали місто і зустрілися з українцями-власниками успішних бізнесів та дізнались від них, що потрібно, аби здійснити свою американську мрію.</p> <p paraeid="{d71e5aa2-36c5-43a8-b4e8-ba37a8774cc2}{52}" paraid="1724403197">Ніжні макаруни і запашний чай, подані у витонченій порцеляні. У кафе "Макарун Ті Рум" у передмісті Клівленда не просто пропонують вишукані десерти, а створюють особливу атмосферу. Відвідувачі можуть обрати з понад півсотні різноманітних чаїв й десятків десертів, зроблених у кав’ярні. </p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|E2A8E92D-907C-4086-AE84-3B31FBCC6E92.png|1||||1|0|0"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/E2A8E92D-907C-4086-AE84-3B31FBCC6E92_r1_w268.png" /></div> <p paraeid="{d71e5aa2-36c5-43a8-b4e8-ba37a8774cc2}{52}" paraid="1724403197">Власниця чайної – Алла Якімів – народилась в Україні. Коли їй було 6 років, сім’я переїхала до США. Алла з дитинства любила пекти й готувати десерти, і півтора роки тому здійснила свою мрію - за підтримки родини відкрила так звану "чайну".</p> <p paraeid="{d71e5aa2-36c5-43a8-b4e8-ba37a8774cc2}{52}" paraid="1724403197">"Мене б тут не було, якби не Бог, мої батьки, чоловік й сестра. Друзі допомогли нам взяти позику, і ми також відкладали. Ми мали купити будинок, але натомість відкрили ресторан, але я не жалкую", - каже власниця чайної "The Macaroon Tea Room" Алла Якімів. </p> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{30}" paraid="222764992">Аллу надихнули традиції класичних британських «чайних», вона дотримується ключових правил. </p> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{30}" paraid="222764992">"У чайних головне – це подача. Тому їжу подають на триповерхових тарілках. Всі бутерброди називаються "пальчикові". Хлібні кірки обрізані. Чай – натуральний заварний, не пакетики. Його наливають через сито. Це – процес, все гарно, елегантно. Увесь посуд ми миємо вручну. Він дуже делікатний, тож без посудомийок", - розповідає Алла.</p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|66A08FE4-B686-4F7C-B941-38F1BBFA7D0D.png|1||||1|0|0"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/66A08FE4-B686-4F7C-B941-38F1BBFA7D0D_r1_w268.png" /></div> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{30}" paraid="222764992">Жінка додала закладу французького шарму, включивши до меню макаруни, які майстерно пече сама. На додачу до основних, класичних смаків вона постійно вигадує нові. Відвідувачі – у захваті. </p> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{124}" paraid="222765002">"Макаруни, які мені сподобались сьогодні – смак цукерок "Різес". Мені сподобалось поєднання шоколаду і арахісового масла. Ми любимо відвідувати чайні – це одна з традицій, яку я хочу усталити зі своїми доньками. Тут дуже приємно, ти відпочиваєш, є місце погратися дітям, і гарне меню, нам тут подобається", каже відвідувачка чайної Рея Престо.</p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|10133EAE-4CE4-40C4-B3FD-3061E0212A13.png|1||||1|0|0"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/10133EAE-4CE4-40C4-B3FD-3061E0212A13_r1_w268.png" /></div> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{124}" paraid="222765002">Алла також призвичаює американських відвідувачів до українських страв.</p> <p paraeid="{94e8645b-bdfb-4640-930c-c02c6a393df2}{214}" paraid="222765011">"Я хотіла додати трошки нашого, то я додала вафлі та українські канапки, які робила моя мама, коли ми були малі. Так само восени і взимку ми варимо супи, і я пару разів варила борщ. Людям подобалось, робила борщ, капусняк, грибний суп робила, то їм теж дуже сподобалось. То я тим також трохи українського намагаюсь запхати туди", - каже Алла. </p> <div class="tag_image tag_snippet" contenteditable="false" mode="infographics|plain|1785645|||instagram" querystring="?parameterid=105517"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /><span>Instagram Embed Photo or Video</span></div> <p>Українську кухню місцевим мешканцям в оригінальній спосіб пропонує ще одне кафе у передмісті Клівленда. Кав’ярня "Кофеїн Лейквуд" подає, серед іншого, борщ як напій. Власник закладу Анатолій Штирка – родом із Черкас, у США живе вісім років. </p> <p paraeid="{30b4ecc9-d5e4-4c72-983b-ed320f44f25f}{47}" paraid="222765020">Він кілька років працював на різних роботах і врешті, на відкладені гроші, разом із другом Романом зміг здійснити мрію – розпочати власну справу. </p> <p paraeid="{30b4ecc9-d5e4-4c72-983b-ed320f44f25f}{181}" paraid="222765035">"Ми почали, як зазвичай, працювати на будівництві, як починають, переважно, всі українці. Півтора роки тому він подзвонив мені і каже: давай відкриємо кафе. Тому що немає такого місця, більш схожого на українське, навіть європейського, тому що всі місцеві заклади – як Старбакс: ти забігаєш, хапаєш каву й мусиш швидко йти. А такого місця, де ти просто сідаєш і насолоджуєшся, - немає", - каже Анатолій Штирка, співвласник кав'ярні "Caffeine Lakewood".</p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|925CB54F-0148-40DE-B634-3F8F485E0A9B.png|1||||1|0|0"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/925CB54F-0148-40DE-B634-3F8F485E0A9B_r1_w268.png" /></div> <p paraeid="{30b4ecc9-d5e4-4c72-983b-ed320f44f25f}{181}" paraid="222765035">Окрім електрики й водопроводу, хлопці зробили увесь ремонт власноруч і спробували відтворити європейську та українську атмосферу. До прикладу, часто в американських кав’ярнях – незручні дерев’яні або металеві стільці, а вайфай лімітований. Натомість у "Кофеїні" - створені всі умови для довгих посиденьок. </p> <p paraeid="{30b4ecc9-d5e4-4c72-983b-ed320f44f25f}{201}" paraid="222765036">"Це гарне місце попрацювати – довкола немає багато таких зручних, затишних місць для роботи, особливо, якщо ти працюєш дистанційно. А тут гарна атмосфера – смічні кава й смузі", - каже відвідувачка кав'ярні Феррелл Фієн.</p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{12}" paraid="222765044">У меню закладу – поживні закуски й десерти: круасани, вафлі, смузі, тости з куркою та лососем і морозиво. Але акцент саме на по-європейській запашній та міцній каві – до такої більшість американців не звикли. </p> <div class="tag_image tag_image1 " contenteditable="false" mode="img|enlarge|41702FCF-476C-43FE-80EF-FCDDF7A6186B.png|1||||1|0|0"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/41702FCF-476C-43FE-80EF-FCDDF7A6186B_r1_w268.png" /></div> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{12}" paraid="222765044">"Коли ми відкривались, ми переживали, чи воно піде, ми дійшли до висновку, що якщо воно не піде, ми просто будемо самі тут відпочивати. Ми зробимо для себе, а якщо тобі подобається, то подобається й іншим людям", - каже Анатолій.</p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{86}" paraid="222765053">Починати свій бізнес у США – нелегко, але цікаво, каже Анатолій. У процесі допомагали українці. </p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{154}" paraid="222765063">"Мені здається, нам більше люди допомагали, ніж були палки у колесах. Електрика – робили українці. Воду, каналізацію – українці. Бетон заливали – українці", - розповідає Анатолій.</p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{154}" paraid="222765063">Особливих секретів успіху в Алли й Анатолія немає. Головне – любити те, що робиш, і не гребувати роботою кажуть вони. </p> <div class="tag_image tag_snippet" contenteditable="false" mode="infographics|plain|1785645|||instagram" querystring="?parameterid=105518"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /><span>Instagram Embed Photo or Video</span></div> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{154}" paraid="222765063">"Мені здається, це в Україні є така ідея, що якщо ти власник, то це бути понтовим і їздити по різних місцях крутих. Я тут проводжу більше часу, ніж всі мої робітники проводять. Добра річ, що ти постійно розвиваєшся", - вважає Анатолій. </p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{212}" paraid="222765071">А Алла каже: "Головне – не просто вигадати новий смак макарунів, а вигадати такий смак, який сподобається іншим. Мені подобається працювати для людей". </p> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{212}" paraid="222765071"><strong>Дивіться також: <em>Понад 100 тисяч доларів зібрала українська співачка у США на допомогу Батьківщині</em></strong></p> <div class="tag_image tag_video_plain" contenteditable="false" mode="video|plain|5111001|"><img contenteditable="true" src="https://gdb.voanews.com/fcebc529-d6a7-4e3a-8762-68dbe27f9963_tv_h360_h363_w640.jpg" /></div> <p paraeid="{36a0c1ef-93b2-4ff8-b66f-f6d21eea684f}{212}" paraid="222765071"> </p>

