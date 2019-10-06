"Стоп капітуляції": українці Лос-Анджелеса вийшли на акцію протесту

"Стоп капітуляції" - з такими словами на пікет вийшли українці, які проживають у Лос-Анджелесі. Протестують проти підписання "формули Штайнмаєра". Зібрались з українськими прапорами і плакатами поблизу федеральної будівлі у одному із районів міста. За словамии пікетувальників, домовленість - це зрада інтересам України на користь Росії. Серед вимог протестувальників - опублікувати стенограму розмови українського президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. А також пояснити, чому під домовленістю стоїть підпис Леоніда Кучми, а не Зеленського.

"Тому що ми відчуваємо загрозу. Зараз відбувається такий момент, якого Путін чекав з 2015 року. Власне, ця "формула Штайнмаєра" - це не "формула Штайнмаєра", а формула Путіна. Він тиснув на Україну, щоб вона на неї погодилась чотири роки, цього не відбувалось. Але зараз, на жаль, ці сумні процеси відбуваються", - каже організатор пікету Володимир Дубовий.

"Я дуже хочу, щоб не тільки була опублікована стенограма з Трампом, а обов'язково треба опублікувати стенограму розмови Зеленського з Путіним", - каже Світлана Ковшиловська.

"Чому такий важливий документ як "формула Штайнмаєра", підписаний не президентом України? Чому він знімає з себе відповідальність і делегує це Леонідові Кучмі?" - каже Вікторя Дубова.

"Майже 6 років, що продовжується війна, померло дуже багато людей - хлопців, які захищали свою країну, свою незалежність і сьогодні здаються інтереси країни, ми не можемо на це дивитись, ми маємо щось робити", - каже Валентина Родіна.

Акція протесту "Зупинимо капітуляцію", що пройшла у Києві в неділю, зібрала 10 тисяч людей, повідомляє столична поліція. Організатори називають цифру 25-50 тисяч осіб.

Приводом для проведення заходу активісти назвали протидію "спробам влади ухвалити рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як "формула Штайнмаєра", "особливий статус" для Донбасу". Організатори наполягали, що це "громадська акція", і закликали не використовувати подію для партійних інтересів.

Аналогічні віче сьогодні відбулися у інших містах України та закордоном.