Пентагон: США цього місяця починають розширені навчання українських військових у Німеччині

Досвід війни Росії проти України дещо знижує ймовірність потенційної війни між США та Китаєм. Такими висновками поділився колишній командувач сил НАТО адмірал США (у відст.) Джеймс Ставрідіс, співавтор книги “2034: роман про наступну світову війну”.

Саме у 2034-му автори роману, що вийшов у 2021 році, вбачали можливим початок руйнівної війни світового масштабу з конфлікту у Південно-Китайському морі, через протистояння Сполучених Штатів і Китаю.

На думку Ставрідіса, тепер лідер Китаю Сі Цзіньпін спостерігає за “розгромом російських сил в Україні” із трьома запитаннями до самого себе: “По-перше, чи мої генерали такі ж погані, якими виявилися російські? По-друге, цікаво, чи воювали б тайванці так само, як воюють українці, якби я здійснив військове вторгнення до Тайваню. І, по-третє, санкції, отримані Росією, не виглядають як хороша справа, особливо коли моя економіка переживає складнощі, виходячи з нульової ковід-політики”.

“Путін сказав Сі Цзіньпіну, що буде в Києві через п'ять днів, але триває вже понад 320 днів цієї війни без ознак успіху для Росії. Отже, можна сказати, що Сі Цзіньпін не вражений російськими військовими спроможностями і тим, як загалом іде війна. Я думаю, що він тримається на відстані від Путіна. Це не означає, що він повністю відходить, але я б не називав ці стосунки зближенням. Є багато скепсису з боку китайців щодо того, що відбувається з Росією”, - сказав Джеймс Ставрідіс у інтерв'ю радіостанції WABC 770 для ранкового шоу Cats Roundtable.

Щодо власних прогнозів про потенційну війну між США та Китаєм, Ставрідіс повідомив: “Ось хороші новини: я думаю, що шанси на те, що США і Китай опиняться у такій повномасштабній війні фактично дещо зменшилися упродовж останнього року. І частково це через Україну, тому що китайці спостерігають, як погано все розгортається, і, скажімо так, з меншим ентузіазмом можуть просуватися вперед до конфлікту зі Сполученими Штатами”.

Крім того, екс-очільник сил НАТО наголосив, що саме єдність між Республіканською та Демократичною партіями США щодо підтримки України є стримуючим фактором для Китаю: “Давайте дивитися правді в очі. Китай – це одна з проблем, щодо якої республіканці та демократи перебувають у згоді, бо нам потрібно протистояти цим викликам. Я думаю, що це має стримуючий ефект. Тож загалом я обережно, і я підкреслюю це, обережно більш оптимістично налаштований, ніж два роки тому, коли писав книгу. Побачимо, як усе це розгортатиметься в найближчі рік чи два”.