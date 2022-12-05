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У Молдові виявили уламки ракети після масових ракетних обстрілів України 5 грудня
У Молдові виявили уламки ракети, яка впала неподалік від кордону з Україною.
Про це повідомило Міністерство внутрішних справ Молдови. За повідомленням, ракета впала в районі міста Бричани.
"Нещодавно поблизу біля міста Бричани, у фруктовому саду, виявили ракету. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, який через сьогоднішні російські бомбардування посилив свою пильність", - мовиться у повідомленні МВС Молдови.
У зв'язку з нанесеними в понеділок масовими російськими ракетними ударами по Україні молдовські прикордонники та правоохоронці посилили заходи безпеки та патрулювання прикордонних районів.
Поблизу місця виявлення уламків ракети працюють служби МВС Молдови. Офіційний Кишинів поки не прокоментував інцидент.
Речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці Фейсбук заявив: “Це в черговий раз доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не тільки безпеці України, але і безпеці сусідніх країн. Україна повинна якомога швидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які будуть рятувати життя людей, захищати критичну інфраструктуру та робити неможливими подальші ракетні обстріли зі сторони РФ.
Через російські ракетні удари по Україні Молдова переживає також перебої з електропостачанням.
Раніше, 31 жовтня, Молдова також заявляла про виявлення уламків ракети в одному з сіл на півночі країни.
15 листопада у Польщі двоє людей загинули після того, як снаряд влучив по території зерносховища в Пшеводові, неподалік кордону з Україною.
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Білий дім про санкції щодо священиків УПЦ (МП): очікуємо, що дії України відповідатимуть міжнародному законодавству
Сполучені Штати спостерігають за ситуацією навколо Української православної церкви (Московського патріархату) і очікують, що Київ, запроваджуючи санкції до священиків, причетних до російської агресії, дотримається міжнародного законодавства.
Про це заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки у Білому домі.
"Очевидно, ми спостерігаємо за розвитком (ситуації) навколо українських православних церков, пов'язаних з московським патріархатом, і санкцій України проти членів цієї церкви, які вжили кроків на підтримку російської військової агресії. Президент Зеленський наголосив на принципах релігійної свободи, і ми очікуємо, що дії України будуть відповідати міжнародному законодавству, яке захищає свободу релігії або віросповідання", - сказав представник Адміністрації президента США.
Він додав, що ситуація зі "злочинним впливом" Росії всередині України прямо пов'язана з ракетними ударами по цивільному населенню, яке здійснює РФ.
"США лишаються непохитними у нашій підтримці України в час, коли вона потребує свого захисту від Росії, від російської агресії всередині їхньої країни, і звісно, злочинного впливу - все це пов'язано з тим, що ми бачимо сьогодні, десятки нових ракетних ударів проти цивільного населення", - сказав Джон Кірбі.
Напередодні стало відомо, що Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції щодо низки священиків Української православної церкви (Московського патрірхату). Серед них - намісник Києво-Печерської Лаври Петро Лебідь, низка єпископів та митрополітів УПЦ (МП), а також колишній депутат ВР Вадим Новинський.
2 грудня президент Зеленський видав Указ, яким увів в дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них. За цим указок парламент має за два місяці внести законопроект, за яким релігійні організації, причетні до Росії, не можуть діяти в Україні.
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