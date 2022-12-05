У Молдові виявили уламки ракети після масових ракетних обстрілів України 5 грудня  

У Молдові виявили уламки ракети, яка впала неподалік від кордону з Україною.

Про це повідомило Міністерство внутрішних справ Молдови. За повідомленням, ракета впала в районі міста Бричани.

"Нещодавно поблизу біля міста Бричани, у фруктовому саду, виявили ракету. Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, який через сьогоднішні російські бомбардування посилив свою пильність", - мовиться у повідомленні МВС Молдови.

У зв'язку з нанесеними в понеділок масовими російськими ракетними ударами по Україні молдовські прикордонники та правоохоронці посилили заходи безпеки та патрулювання прикордонних районів.

Поблизу місця виявлення уламків ракети працюють служби МВС Молдови. Офіційний Кишинів поки не прокоментував інцидент.

Речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці Фейсбук заявив: “Це в черговий раз доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не тільки безпеці України, але і безпеці сусідніх країн. Україна повинна якомога швидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які будуть рятувати життя людей, захищати критичну інфраструктуру та робити неможливими подальші ракетні обстріли зі сторони РФ.

Через російські ракетні удари по Україні Молдова переживає також перебої з електропостачанням.

Раніше, 31 жовтня, Молдова також заявляла про виявлення уламків ракети в одному з сіл на півночі країни.

15 листопада у Польщі двоє людей загинули після того, як снаряд влучив по території зерносховища в Пшеводові, неподалік кордону з Україною.