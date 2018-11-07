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"Улюблений конгресмен Путіна" програв вибори в США

  • Голос Америки
Дана Рорабахер

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Конгресмен Дана Рорабахер – проросійський законодавець США, представник Республіканської партії програв вибори кандидату від Демократичної партії Гарлі Роуда.

В пресі Рорабахера почали називати "найулюбленішим конгресменом Путіна" після того як стало відомо, що він використовував інформацію, яку отримував від російського уряду з метою просування одного з найбільших пріоритетів російського президента: усунення ім'я Сергія Магнітського – російського юриста – викривача корупції – з назви американського закону з протидії корупції в світі, пише Daily Beast.

Агенти ФБР також попереджали Рорабахера, що Кремль до нього настільки прихильний, що він може стати ціллю вербовки для російських розвідників.

Гарлі Роуда
Гарлі Роуда

Роуда працює в торгівлі нерухомістю і раніше був членом Республіканської партії, але змінив партійну приналежність. Перед виборами він сказав: "Президент Трамп все змінив".

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