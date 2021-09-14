76-та “гібридна” Генасамблея почнеться також і з українським питанням

У вівторок, 14-го вересня, о 10:00 за Нью-Йорком - 17:00 за Києвом стартує 76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Перший тиждень є організаційним. Попередній очільник Генасамблеї турецький дипломат Волкан Бозкир передасть головування своєму наступнику, колишньому Міністру закордонних справ Мальдівської республіки, Абдуллі Шахіду.

Новий склад Генкомітету та Генасамблеї має прийняти порядок денний сесії.

“Коли мова йде про розгляд української проблематики, то серед ключових питань, які вже у найближчі години будуть розглядатися новою Генасамблеєю, є збереження на її порядку денному пункту про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України!“, - прокоментував українській службі Голосу Америки постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Вперше, ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було внесено до офіційного розкладу Генасамблеї у 2018-му році.

9-го вересня цього року Росія виступила проти збереження цього пункту та ініціювала відповідне голосування. Представників Москви підтримали 11 країн, зокрема: Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, Північна Корея, Іран, Казахстан, Нікарагуа, Сирія, Філіппіни та Зімбабве.

Натомість, 71 країна ООН проголосувала за збереження цього пункту на 76й сесії. Очікується, що вже цієї Середи Генасамблея розгляне включення українського пункту, коли затверджуватиме свій порядок денний.

Іншою важливою темою українські дипломати називають Декларацію кримської платформи, яку Україна, разом із державами-партнерами прийняла у серпні цього року.

“В ході дискусій на Генасамблеї, будуть враховуватись рішення прийняті учасниками інавгураційної саміту в Києві, на якому була запущена Кримська платформа”, - розповідає Сергій Кислиця.

КОВІД

Високий тиждень дебатів стартує у вівторок 21-го вересня і триватиме до понеділка 27-го вересня.

Цьогорічні дебати Генасамблеї називають "гібридними", оскільки виступи очільників держав відбуватимуться, як сособисто, так і у форматі попередніх відеозаписів.

Держави, які планують особистий візит будуть обмежені у кількості представників і повинні мати негативний тест на COVID. Про це, повідомив журналістам речник Генсекретаря ООН, Стефан Дюжаррик:

“Держави-члени погодились обмежити кількість делегатів, які знаходитимуться в залі Генеральної Асамблеї. Усі представники будуть зобов’язані пройти тест на COVID, в якості умови входу і підтвердити, що у них немає симптомів, не було діагностовано COVID і вони не контактували з хворими… Окрім того, персонал ООН, який перебуватиме в будівлі під час високого тижня, повинен мати обов'язкову довідку про вакцинацію”.

Попри посилені вимоги до вакцинування в середині США, ООН не висуватиме аналогічних вимог до членів делегацій.

“Ми нагадали усім делегатам, які планують візит, що для повноцінного пересування по Нью -Йорку їм необхідно зробити щеплення, будь то… громадський транспорт, ресторани або магазини… повноваження Генерального секретаря щодо делегатів обмежені”, - уточнив Стефан Дюжаррик.

В рамках Генасамблеї очікуються також двосторонні зустрічі глав держав та урядів і низка міністерських засідань. Щоправда, більшість делегатів зустрічатимуться поза будівлею ООН. На вимогу самої організації та США, як приймаючої сторони, кількість місць для проведення зустрічей в штаб-квартирі буде обмеженою.

Загалом, представники 83-х країн підтвердили свою особисту присутність на високому тижні 76-ї Генасамблеї, як на рівні очільників держав і урядів, так і на рівні міністрів. Про це повідомив голова 75-ї Генасамблеї, турецький дипломат Волкан Бозкир, під час своєї заключною прес-конференції.

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