У день героїв небесної сотні, Генеральна асамблея ООН зібралася на дебати щодо ситуації в Україні. Засідання відкрив президент України Петро Порошенко, який, зокрема, назвав точну чисельність російських військ на окупованих територіях України.
Не пропустіть: найголовніші заяви з дебатів Генеральної асамблеї ООН. Відео
Представники низки західних країн висловили незмінну підтримку Києву у протистоянні російській агресії. Сполучені Штати заявили, що не приймуть нічого меншого, аніж повне відновлення територіальної цілісності України. Найголовніші заяви дебатів
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