Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Не пропустіть: найголовніші заяви з дебатів Генеральної асамблеї ООН. Відео

Не пропустіть: найголовніші заяви з дебатів Генеральної асамблеї ООН. Відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:56 0:00
Direct link

У день героїв небесної сотні, Генеральна асамблея ООН зібралася на дебати щодо ситуації в Україні. Засідання відкрив президент України Петро Порошенко, який, зокрема, назвав точну чисельність російських військ на окупованих територіях України.

Показати коментарі

Представники низки західних країн висловили незмінну підтримку Києву у протистоянні російській агресії. Сполучені Штати заявили, що не приймуть нічого меншого, аніж повне відновлення територіальної цілісності України. Найголовніші заяви дебатів

Facebook Forum

Інше за темою

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG