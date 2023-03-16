Розслідування ООН: Росія вчинила "широкий спектр" воєнних злочинів в Україні

Росія вчинила в Україні численні воєнні злочини, такі як навмисні вбивства, тортури та депортація дітей, йдеться у звіті, опублікованому в четвер слідством, проведеним за вказівкою ООН.

Звіт, складений на основі понад 500 інтерв’ю, а також інформації із супутникових знімків, а також візитів до місць ув’язнення та поховання, надійшов у той момент, коли очікується, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вимагатиме арешту російських чиновників за примусову депортацію дітей з України та націлювання на цивільну інфраструктуру.

Незалежна міжнародна слідча комісія щодо України заявила, що російські війська здійснювали "невибіркові та непропорційні" напади на Україну, вдавалися до тортур, вбивали мирних жителів поза бойовими діями і не вжили заходів для захисту українського населення.

"Російська влада вчинила численні порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, на додаток до широкого спектра воєнних злочинів", - йдеться у звіті.

У документі наведено подробиці методів тортур, які використовувалися в російських слідчих ізоляторах, де жертв катували електричним струмом за допомогою військового телефону - прийом, відомий як "дзвінок (президенту Росії Володимиру) Путіну", - або підвішували до стелі в "позиції папуги".

Росія заперечує вчинення звірств або націлювання на цивільне населення в Україні.