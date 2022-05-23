«Мені ще ніколи не було так соромно за свою країну». Радник Місії РФ при ООН в Женеві подав у відставку

Радник Місії Російської Федерації при ООН в Женеві Борис Бондарєв заявив про те, що подав у відставку. За даними незалежної неурядової правозахисної організації UN Watch, він є найбільш високопоставленим дипломатом, який добровільно залишив посаду після початку вторгнення військ РФ в Україну 24 лютого.

«За двадцять років роботи мені доводилося спостерігати різні віражі нашої зовнішньої політики, але ніколи ще мені не було так соромно за свою країну та свою роботу, як 24 лютого цього року», - написав він у своєму профілі в LinkedIn . Він підтвердив автентичність допису агентству Associated Press.

«Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а за фактом із усім західним світом, — не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії, який жирною літерою Z перекреслив усі надії на поступовий розвиток у нашій країні демократичного та процвітаючого суспільства», - написав він.

За його словами, ті, хто розв’язав цю віну, зробили це з метою збереження своїх влади та статків – «залишатися при владі назавжди, жити в помпезних позбавлених смаку палацах, плавати на яхтах, за тоннажем і вартістю порівнянних з усім Військово-Морським флотом Росії, насолоджуючись необмеженою владою та цілковитою безкарністю».

Він вважає, що за останні 20 років робота МЗС РФ деградувала, а міністр Сергій Лавров є ілюстрацією деградації дипломатичної служби Росії, адже він пройшов шлях від інтелектуала та професіонала до «людини, яка постійно транслює заяви, які суперечать одна одній, і погрожує світові (тобто й Росії теж) ядерною зброєю!»

«Сьогодні МЗС не займається дипломатією. Він сіє брехню, розпалює ненависть та війну. Дипломатія обслуговує приватні інтереси вузького кола осіб, які не мають нічого спільного з реальними потребами російського суспільства. У Росії більше не залишилося союзників і пояснення цього - агресивна політика нашої країни, а не горезвісна русофобія, про яку постійно говорять на російському телебаченні», - написав Бондарєв.

Він пояснив, що пішов у відставку, бо залишатися на російській держслужбі означає «зраджувати свою Батьківщину».

«Борис Бондарєв – герой, – сказав виконавчий директор UN Watch Гілель Ноєр. - Ми закликаємо всіх інших російських дипломатів в Організації Об'єднаних Націй і в усьому світі наслідувати його моральний приклад і піти у відставку».

Він запропонував запросити Бондарева виступити на саміті в Давосі, який проходить цього тижня, щоб заохотити більше російських дипломатів наслідувати його приклад.

Згідно із онлайн-довідником ООН в Женеві Бондарєв працював в якості радника місії Російської Федерації при ООН. Його профіль LinkedIn зазначає, що він є фахівцем із контролю над озброєннями, роззброєння, нерозповсюдження зброї та експортного контролю.

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