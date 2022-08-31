Команда ООН прямує на ЗАЕС

В останню суботу літа Україна відзначає професійне свято українських льотчиків. Цьогоріч дата припала на 27серпня.

Ті речі, які ми надаємо, розширять їхні можливості. Зокрема, їхню здатність працювати вночі, здатність орієнтуватися навіть коли супутникові системи та інші системи не можуть забезпечити навігацію. Усе це можна знайти через інтернет, але мій авіаційний досвід допомагає визначити, які саме речі знадобляться бойовому пілоту

Після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого, у США створилися ряд нових благодійних організацій на підтримку України. А місцевий бізнес запустив проекти для збору коштів. Сьогодні, завдяки співпраці кількох таких ініціатив - звичайні іграшкові фігурки українських льотчиків та інші воєнні конструктори допомагають забезпечити Повітряні сили Збройних Сил України амуніцією.

Заснована у 99-му році, в місті Міннеаполіс, штат Міннесота, сьогодні Brickmania має магазини в п'яти американських штатах, а також продає свої вироби онлайн в усьому світі. Компанія спеціалізується на історичних воєнних конструкторах. І хоч офіційно вони не є в складі компанії LEGO, для своїх моделей використовують оригінальні LEGO-елементи. У перші тижні повномасштабного вторгнення Brickmania розробила українські військові конструктори, кошти із продажу яких передають Україні.

"Велика модель українського гелікоптера коштує понад 600 доларів. Ми вирішили, добре, ми виділимо 10% надходжень від продажів на допомогу. Якщо будемо віддавати більше, то продукція не окупиться. Натомість фігурки льотчиків та військових коштують 50 доларів. Із них ми можемо пожертвувати 50% і нам вистачить для роботи над наступною партією. Тож моделі були чудові, але ми швидко зрозуміли, що саме фігурки збирають більшість коштів", - пояснює Голосу Америки Даніел Сискінд, засновник і власник компанії Brickmania.

Дизайнери Brickmania постійно розширюють українську серію воєнних конструкторів. Майже усі легендарні елементи цієї війни перетворились на мініатюрні моделі. Синьо-жовті прапори продають за п'ять доларів, фігурки льотчиків та військових - за п'ятдесят. Трохи дорожче набір із "Стугнами" та "Стінгерами". Українські винищувачі та гелікоптери від 300 до понад 600 доларів. Найдорожчим конструктором за майже 1300 доларів є модель української "Мрії". Станом на 20 серпня, загальна кількість пожертв сягнула майже 160 тисяч доларів. Більшість коштів Brickmania передає фонду Wingmen for Ukraine.

"Ми вирішили, що більше не хочемо давати гроші Червоному Хресту. Якщо вони кажуть, що допомагатимуть як Росії, так і Україні, - це не те, на що ми збираємо кошти. Тоді нас познайомили з проектом Wingmen for Ukraine. І ми подумали: це якраз пов’язано із тим, що ми робимо. Зрештою, ми створюємо військові моделі. Ми не купуємо "Байрактари" за наші пожертви, але принаймні тепер ми оплачуємо засоби безпеки, рятувальні шоломи, комунікаційне обладнання, інструменти для ремонту літаків", - розповідає Голосу Америки Даніел Сискінд, засновник і власник компанії Brickmania.

Багато фондів допомагають по глобальних, стратегічних потребах, як підрозділам ЗСУ, так і цивільним. А от зі специфічними, вузькопрофільними потребами доволі важко допомогти. Потрібно розбиратися в технічних нюансах, "що саме треба знайти?", "як це доставити?", і так далі

Дослівно Wingmen for Ukraine перекладається, як "супровідні пілоти для України". Ті, що підтримують головних пілотів у небезпечних умовах. Організацію створили на початку квітня цього року в місті Фресно, штат Каліфорнія. Її засновниками стали пілоти Військово-повітряних сил США, які проводили тренування в Україні, а також інші американські та українські діячі.

"Мій чоловік - військовий пілот ПС США. Протягом останніх понад 7 років він працював із українськими пілотами. Ми разом думали, як допомогти із тим що відбувається і вирішили відкрити нон-профіт. Один із наших основних, постійних спонсорів - це компанія Brickmania. Вони надають пожертви кожної неділі, у достатньо великому обсязі, - від 2-х до майже 7- ми тисяч доларів. Зараз дуже потрібна допомога саме гелікоптерщикам", - розповідає Голосу Америки Анастасія Армей, директорка організації Wingmen For Ukraine.

Джонатану Берду 44-ри роки. Майже половину свого життя, 20 років, він присвятив авіації США. В Україні він більш відомий за позивним "Jersey" (Джерсі). Останні 8 років він тренував українських авіаторів. Зокрема в рамках навчань - "Чисте небо" та "Безпечне небо". Нині, це найбільші міжнародні тренування в історії незалежної України. Минулого року "Джерсі" пішов у відставку в ранзі підполковника США. А вже навесні 2022-го став співзасновником Wingmen for Ukraine.

"Те, що їм найбільше необхідно, ми не можемо забезпечити. Їм потрібні модернізовані літаки і тренування на цих літаках. Але ті речі, які ми надаємо, розширять їхні можливості. Зокрема, їх здатність працювати вночі, здатність орієнтуватися навіть коли супутникові системи та інші системи не можуть забезпечити навігацію. Усе це можна знайти через інтернет, - але мій досвід допомагає визначити, які саме речі знадобляться бойовому пілоту", - ділиться із Голосом Америки Джонатан Берд (позивний "Джерсі"), підполковник ПС США, у відставці.

Путін сподівається, що усім набридне слухати про війну в Україні, і ми почнемо її ігнорувати. Але ми продовжимо нагадувати людям. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зможемо сказати, що так, ми долучились до перемоги

Як розповідають українські авіатори, завдяки такій співпраці вони вже отримали шоломи, кисневі маски, рятувальні жилети та інше захисне спорядження. Також супутникові радіостанції, GPS навігатори, спеціальне обладнання для технічного обслуговування літаків, їхнього ремонту та відновлення.

"Багато фондів допомагають по глобальних, стратегічних потребах, як підрозділам ЗСУ, так і цивільним. А от зі специфічними, вузькопрофільними потребами доволі важко допомогти. Потрібно розбиратися в технічних нюансах, "що саме треба знайти?", "як це доставити?", і так далі. Тому ось такий спеціалізований фонд виявився дуже корисним, і зараз вони допомагають підрозділам по всій Україні", - розповідає Голосу Америки Juice (позивний), український пілот, командир авіаційної ланки, яка прикриває Київщину.

Тим часом, представники Brickmania наполягають, - попри спад інформаційного покриття війни в міжнародних новинах, вони не збираються зупинятись. І вироблятимуть нові українські конструктори для збору коштів.

"Путін сподівається, що усім набридне слухати про війну в Україні, і ми почнемо її ігнорувати. Але ми продовжимо нагадувати людям. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зможемо сказати, що так, ми долучились до перемоги", - каже Даніел Сискінд, власник компанії Brickmania.

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