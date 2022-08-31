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Команда ООН прямує на ЗАЕС
Група інспекторів ядерної агенції ООН вирушила в середу на українську Запорізьку атомну електростанцію, щоб оцінити проблеми безпеки на контрольованому Росією об’єкті.
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі сказав, що команда, яку він очолює, проведе на заводі кілька днів і заявив, що їхня місія є «дуже складною операцією».
Ми йдемо в зону бойових дій. Ми йдемо на окуповану територію. Для цього потрібні чіткі гарантії не тільки з боку Російської Федерації, але й з боку України. І ми змогли це забезпечити», – Гроссі сказав журналістам у Києві.
Він також сказав, що інспектори спілкуватимуться з персоналом атомної станції, якою, незважаючи на російський контроль, управляють українські інженери.
"Звичайно, це одна з найважливіших речей, які я хочу зробити, і я це зроблю", - сказав Гроссі.
І Росія, і Україна стверджують, що інша сторона продовжує обстрілювати територію поблизу об’єкта, а світові лідери висловлюють побоювання, через загрозу ядерної катастрофи.
У вівторок представники МАГАТЕ зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, який закликав до «негайної демілітаризації станції» та передачі її під «повний контроль України».
За даними The New York Times, на станції є ознаки артилерійського ураження, і вона вкрита димом від пожеж поблизу.
У МАГАТЕ повідомили, що місія зосередиться на оцінці фізичних пошкоджень станції, визначенні функціональності систем безпеки, оцінці умов роботи персоналу та виконанні «термінових захисних заходів».
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
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- Голос Америки
Байден, Гутерріш, Шольц, Путін реагують на смерть Горбачова
"Людиною із надзвичайною візією" назвав президент США Джо Байден Михайла Горбачова, останнього керівника Радянського Союзу, який помер у вівторок в 91-му віці, після тривалої хвороби.
Байден відзначив співпрацю Горбачова з тогочасним президентом США Рональдом Рейганом із скорочення арсеналів ядерної зброї, а також політику "гласності" та "перебудови" в СРСР після "десятилість брутальних репресій".
"Світ втратив видатного глобального лідера, переконаного прибічника багатостроннього підходу і невтомного борця за світ", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав Горбачова "людиною світу, чий вибір відкрив росіянам шлях до свободи".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "перебудову" Горбачова "спробою встановити демократію в Росії" і високо оцінив його внесок у "падіння залізної завіси" та завершення холодної війни.
Шольц зазначив, що тепер демократичні цінності в Росії занепадають. "Ми знаємо, що він помер в період, коли не лише демократія в Росії зазнала краху, інакше описати ситуацію не можна, але Росія і російський президент Володимир Путін риють окопи в Європі і почали жахливу війну проти сусідньої країни, України", - заявив він.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вказав на досягнення Горбачова у скороченні ядерної зброї.
Російський президент Путін висловив глибокі співчуття родині Горбачова.
В статті використано матеріали АР.
Іграшкові конструктори, розроблені в США, допомагають ПС ЗСУ у справжній війні проти РФ
В останню суботу літа Україна відзначає професійне свято українських льотчиків. Цьогоріч дата припала на 27серпня.
Ті речі, які ми надаємо, розширять їхні можливості. Зокрема, їхню здатність працювати вночі, здатність орієнтуватися навіть коли супутникові системи та інші системи не можуть забезпечити навігацію. Усе це можна знайти через інтернет, але мій авіаційний досвід допомагає визначити, які саме речі знадобляться бойовому пілотуДжонатан Берд (позивний "Джерсі"), підполковник ПС США, у відставці
Після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого, у США створилися ряд нових благодійних організацій на підтримку України. А місцевий бізнес запустив проекти для збору коштів. Сьогодні, завдяки співпраці кількох таких ініціатив - звичайні іграшкові фігурки українських льотчиків та інші воєнні конструктори допомагають забезпечити Повітряні сили Збройних Сил України амуніцією.
Заснована у 99-му році, в місті Міннеаполіс, штат Міннесота, сьогодні Brickmania має магазини в п'яти американських штатах, а також продає свої вироби онлайн в усьому світі. Компанія спеціалізується на історичних воєнних конструкторах. І хоч офіційно вони не є в складі компанії LEGO, для своїх моделей використовують оригінальні LEGO-елементи. У перші тижні повномасштабного вторгнення Brickmania розробила українські військові конструктори, кошти із продажу яких передають Україні.
"Велика модель українського гелікоптера коштує понад 600 доларів. Ми вирішили, добре, ми виділимо 10% надходжень від продажів на допомогу. Якщо будемо віддавати більше, то продукція не окупиться. Натомість фігурки льотчиків та військових коштують 50 доларів. Із них ми можемо пожертвувати 50% і нам вистачить для роботи над наступною партією. Тож моделі були чудові, але ми швидко зрозуміли, що саме фігурки збирають більшість коштів", - пояснює Голосу Америки Даніел Сискінд, засновник і власник компанії Brickmania.
Дизайнери Brickmania постійно розширюють українську серію воєнних конструкторів. Майже усі легендарні елементи цієї війни перетворились на мініатюрні моделі. Синьо-жовті прапори продають за п'ять доларів, фігурки льотчиків та військових - за п'ятдесят. Трохи дорожче набір із "Стугнами" та "Стінгерами". Українські винищувачі та гелікоптери від 300 до понад 600 доларів. Найдорожчим конструктором за майже 1300 доларів є модель української "Мрії". Станом на 20 серпня, загальна кількість пожертв сягнула майже 160 тисяч доларів. Більшість коштів Brickmania передає фонду Wingmen for Ukraine.
"Ми вирішили, що більше не хочемо давати гроші Червоному Хресту. Якщо вони кажуть, що допомагатимуть як Росії, так і Україні, - це не те, на що ми збираємо кошти. Тоді нас познайомили з проектом Wingmen for Ukraine. І ми подумали: це якраз пов’язано із тим, що ми робимо. Зрештою, ми створюємо військові моделі. Ми не купуємо "Байрактари" за наші пожертви, але принаймні тепер ми оплачуємо засоби безпеки, рятувальні шоломи, комунікаційне обладнання, інструменти для ремонту літаків", - розповідає Голосу Америки Даніел Сискінд, засновник і власник компанії Brickmania.
Багато фондів допомагають по глобальних, стратегічних потребах, як підрозділам ЗСУ, так і цивільним. А от зі специфічними, вузькопрофільними потребами доволі важко допомогти. Потрібно розбиратися в технічних нюансах, "що саме треба знайти?", "як це доставити?", і так далі"Juice" (позивний), український пілот, командир авіаційної ланки, яка прикриває Київщину
Дослівно Wingmen for Ukraine перекладається, як "супровідні пілоти для України". Ті, що підтримують головних пілотів у небезпечних умовах. Організацію створили на початку квітня цього року в місті Фресно, штат Каліфорнія. Її засновниками стали пілоти Військово-повітряних сил США, які проводили тренування в Україні, а також інші американські та українські діячі.
"Мій чоловік - військовий пілот ПС США. Протягом останніх понад 7 років він працював із українськими пілотами. Ми разом думали, як допомогти із тим що відбувається і вирішили відкрити нон-профіт. Один із наших основних, постійних спонсорів - це компанія Brickmania. Вони надають пожертви кожної неділі, у достатньо великому обсязі, - від 2-х до майже 7- ми тисяч доларів. Зараз дуже потрібна допомога саме гелікоптерщикам", - розповідає Голосу Америки Анастасія Армей, директорка організації Wingmen For Ukraine.
Джонатану Берду 44-ри роки. Майже половину свого життя, 20 років, він присвятив авіації США. В Україні він більш відомий за позивним "Jersey" (Джерсі). Останні 8 років він тренував українських авіаторів. Зокрема в рамках навчань - "Чисте небо" та "Безпечне небо". Нині, це найбільші міжнародні тренування в історії незалежної України. Минулого року "Джерсі" пішов у відставку в ранзі підполковника США. А вже навесні 2022-го став співзасновником Wingmen for Ukraine.
"Те, що їм найбільше необхідно, ми не можемо забезпечити. Їм потрібні модернізовані літаки і тренування на цих літаках. Але ті речі, які ми надаємо, розширять їхні можливості. Зокрема, їх здатність працювати вночі, здатність орієнтуватися навіть коли супутникові системи та інші системи не можуть забезпечити навігацію. Усе це можна знайти через інтернет, - але мій досвід допомагає визначити, які саме речі знадобляться бойовому пілоту", - ділиться із Голосом Америки Джонатан Берд (позивний "Джерсі"), підполковник ПС США, у відставці.
Путін сподівається, що усім набридне слухати про війну в Україні, і ми почнемо її ігнорувати. Але ми продовжимо нагадувати людям. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зможемо сказати, що так, ми долучились до перемогиДаніел Сискінд, засновник і власник компанії Brickmania
Як розповідають українські авіатори, завдяки такій співпраці вони вже отримали шоломи, кисневі маски, рятувальні жилети та інше захисне спорядження. Також супутникові радіостанції, GPS навігатори, спеціальне обладнання для технічного обслуговування літаків, їхнього ремонту та відновлення.
"Багато фондів допомагають по глобальних, стратегічних потребах, як підрозділам ЗСУ, так і цивільним. А от зі специфічними, вузькопрофільними потребами доволі важко допомогти. Потрібно розбиратися в технічних нюансах, "що саме треба знайти?", "як це доставити?", і так далі. Тому ось такий спеціалізований фонд виявився дуже корисним, і зараз вони допомагають підрозділам по всій Україні", - розповідає Голосу Америки Juice (позивний), український пілот, командир авіаційної ланки, яка прикриває Київщину.
Тим часом, представники Brickmania наполягають, - попри спад інформаційного покриття війни в міжнародних новинах, вони не збираються зупинятись. І вироблятимуть нові українські конструктори для збору коштів.
"Путін сподівається, що усім набридне слухати про війну в Україні, і ми почнемо її ігнорувати. Але ми продовжимо нагадувати людям. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зможемо сказати, що так, ми долучились до перемоги", - каже Даніел Сискінд, власник компанії Brickmania.
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Україна каже «закрити двері» російським туристам, щоб «змінити Росію», але в ЄС вагаються
Представники країн ЄС намагаються зберегти спільну позицію на тлі щораз більших розходжень стосовно подальших санкцій проти Росії у намаганні підтримати Україну в обороні від російського нападу.
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель визнав, що серед 27 країн організації є різні погляди стосовно подальших санкцій проти Росії, які проявилися довкола пропозиції заборонити російським громадянам туристичні подорожі в Європу.
Перед нарадою міністрів закордонних справ ЄС у Празі 31 серпня Борель сказав: «Позиції розійшлися. Деякі країни хочуть повної заборони. Інші хочуть лише змін в теперішній системі візового режиму».
З часу візової угоди 2007 р. Москва напала на Грузію, почала війну проти України, скоїла багато злочинів - все це з переважною народною підтримкою.
Фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто підтвердив журналістам, що його країна, не чекаючи загальноєвропейського рішення, з 1 вересня обмежує кількість туристичних віз для росіян «до 10% від нормальних обсягів».
Естонський міністр Урмас Рейнсалу висловився різкіше, наголосивши, що з додатковими санкціями не можна затягувати, бо за той час «українці платять кров’ю».
«Нам треба негайно підняти для режиму Путіна ціну агресії. Є нагальна потреба у збільшенні постачання зброї і потрібен новий набір санкцій. Потрібно заборонити в'їзд громадян Російської Федерації до Європейського Союзу», - сказав естонський урядовець.
Рейнсалу підтвердив, що країни ЄС які межують з Росією готові діяти окремо «в межах національних повноважень і на основі принципів національної безпеки» для регіональної координації правил перетину росіянами європейських кордонів.
Санкції проти Росії на думку естонського представника треба збільшувати постійно і швидко, допоки Росія не припинить війну в Україні.
Найбільші країни ЄС: Німеччина та Франція наразі дотримуються думки, що загальна заборона російським громадянам подорожувати Європою може принести протилежний результат і не послабити, а посилити владу Путіна.
Німецька міністерка закордонних справ Аанналена Бербок сказала, що важливо, «аби ми не карали тих, хто наважується виступати проти режиму».
Але гучні голоси включно з представниками України вказують, що більшість росіян фактично підтримують війну Росії проти українців.
«Щоб змінити Росію, закрийте двері для російських туристів», - закликав український міністр Дмитро Кулеба європейських колег під час празьких нарад.
В дописі в Твіттері Кулеба доводить, що можливість для росіян подорожувати в ЄС не змінила Росію на краще.
«З часу візової угоди 2007 року (угоди ЄС з Росією про спрощення візового режиму) Москва напала на Грузію, почала війну проти України, скоїла багато злочинів - все це з переважною народною підтримкою», - вказує український посадовець.
Чи готові європейці продовжувати озброювати Україну у її контрнаступі? Підсумки другого дня у Празі. Відео
Міністри оборони двадцяти семи країн ЄС обговорили створення спеціальної програми навчання українських військових. Вони завершують другий день неформальних консультацій в Празі, де погоджують наступні кроки військової та фінансової допомоги Україні.
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