ООН заперечує заяви Росії, що візит представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС був заблокований керівництвом ООН 

Речник генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй спростував звинувачення Росії у тому, що керівництво ООН заблокувало або скасувало візит Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію на півдні України.

Також керівництво ООН каже, що має можливість забезпечити, з точки зору безпеки та інших аспектів, будь-яку місію атомного агентства, якщо Україна і Росія погодяться допустити таку місію до ядерного об’єкта.

Про це повідомила телекомпанія CNN, яка опублікувала повний текст заяви Стефана Дюжарріка, речника генерального секретаря ООН.

За словами Дюжарріка, останніми днями різні російські офіційні особи неодноразово звинувачували Секретаріат ООН у скасуванні або блокуванні візиту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію. У зв’язку з цим речник генсека ООН уточнив кілька моментів.

«По-перше, МАГАТЕ є спеціалізованою агенцією, яка діє повністю незалежно, вирішуючи, як виконувати свою роботу, згідно з конкретним мандатом. По-друге, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ», – зауважив речник генсека ООН.

Він також додав, що ООН вважає, що може підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на місці, якщо Україна і Росія погодяться допустити цю місію.

«По-третє, у тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що він має в Україні матеріально-технічне забезпечення та потенціал безпеки, щоб підтримувати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо Росія та Україна погодяться», – мовиться у заяві.

Як повідомляє ООН, у понеділок генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів телефонну розмову з Міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

За повідомленням, Шойгу і Гутерріш також обговорили роботу «місії зі встановлення фактів» щодо нападу на СІЗО в Оленівці. Також сторони обговорили ініціативи ООН щодо спрощення умов експорту російських продуктів харчування та добрив, мовиться у заяві речника ООН, опублікованій у мережі Twitter.

США стурбовані «триваючими військовими операціями на мирних ядерних об’єктах України»

Тим часом США висловили стурбованість «триваючими військовими операціями на мирних ядерних об’єктах України або поблизу них», сказав під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту Нед Прайс.

Він нагадав, що G7 оприлюднила заяву минулого тижня, в якій країни Групи семи та ще понад 30 інших країн закликали Росію повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС.

«Ми уважно стежимо за подіями навколо станції. І Міністерство енергетики, і Національна адміністрація з ядерної безпеки повідомляють, що датчики радіації продовжують надавати дані, і з цих даних ми не помітили ознак аномального рівня радіації. Проте військова активність Росії навколо АЕС – це верх безвідповідальності. Це не те, чого ми очікуємо від країни, яка претендує на роль відповідальної ядерної держави, і ми вважаємо, що бойові дії там небезпечні», – сказав Нед Прайс.

Представник Ради з нацбезпеки при президенті США на запит "Голосу Америки" заявив, що у Білому домі «знають про повідомлення щодо жорстокого поводження з персоналом ЗАЕС» і «захоплюються відданістю ядерній безпеці української влади та операторів станції за важких обставин».

У заяві представника адміністрації також наголошується, що керівництво США «продовжує підтримувати зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії щодо виконання його мандату щодо технічних гарантій та надання допомоги Україні із заходами ядерної безпеки та безпеки на її ядерних об’єктах».

Українці не обстрілюють ЗАЕС і б'ють на сполох – міністр Резніков

В ексклюзивному інтерв'ю “Голосу Америки” міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не обстрілює територію поблизу Запорізької АЕС, а постійні обстріли міста Енергодар, де розташована станція та території навколо Запорізької АЕС – це «провокація і така собі гра на "ядерних нервах" світового суспільства в цілому».

У розмові з керівником української служби “Голосу Америки” Русланом Петричкою міністр оборони України сказав, що українці, які пережили найбільшу ядерну аварію в світі, розуміють «увесь рівень ядерної небезпеки по відношенню до людства».

«Ми пережили в 1986-му році Чорнобильську трагедію. Саме українці знають, що таке Чорнобильська трагедія. Скільки людей загинуло потім від цього випромінювання. Тому ми б’ємо у всі дзвони і просимо втрутитися не тільки МАГАТЕ, а всю міжнародну спільноту, вплинути, щоб це не було черговою причиною ядерної катастрофи в Європі», - сказав міністр Резніков.

Україна вважає, що своїми діями Росія намагається домогтися від світової спільноти визнання свого контролю над українським ядерним об’єктом.

Росія ці звинувачення відкидає, і заявляє, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому РФ раніше відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.

4 березня цього року російські війська захопили Запорізьку АЕС, де продовжує працювати український персонал.