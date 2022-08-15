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ООН заперечує заяви Росії, що візит представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС був заблокований керівництвом ООН
Речник генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй спростував звинувачення Росії у тому, що керівництво ООН заблокувало або скасувало візит Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію на півдні України.
Також керівництво ООН каже, що має можливість забезпечити, з точки зору безпеки та інших аспектів, будь-яку місію атомного агентства, якщо Україна і Росія погодяться допустити таку місію до ядерного об’єкта.
Про це повідомила телекомпанія CNN, яка опублікувала повний текст заяви Стефана Дюжарріка, речника генерального секретаря ООН.
За словами Дюжарріка, останніми днями різні російські офіційні особи неодноразово звинувачували Секретаріат ООН у скасуванні або блокуванні візиту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію. У зв’язку з цим речник генсека ООН уточнив кілька моментів.
«По-перше, МАГАТЕ є спеціалізованою агенцією, яка діє повністю незалежно, вирішуючи, як виконувати свою роботу, згідно з конкретним мандатом. По-друге, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ», – зауважив речник генсека ООН.
Він також додав, що ООН вважає, що може підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на місці, якщо Україна і Росія погодяться допустити цю місію.
«По-третє, у тісному контакті з МАГАТЕ Секретаріат ООН оцінив, що він має в Україні матеріально-технічне забезпечення та потенціал безпеки, щоб підтримувати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції з Києва, якщо Росія та Україна погодяться», – мовиться у заяві.
Як повідомляє ООН, у понеділок генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш провів телефонну розмову з Міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.
За повідомленням, Шойгу і Гутерріш також обговорили роботу «місії зі встановлення фактів» щодо нападу на СІЗО в Оленівці. Також сторони обговорили ініціативи ООН щодо спрощення умов експорту російських продуктів харчування та добрив, мовиться у заяві речника ООН, опублікованій у мережі Twitter.
США стурбовані «триваючими військовими операціями на мирних ядерних об’єктах України»
Тим часом США висловили стурбованість «триваючими військовими операціями на мирних ядерних об’єктах України або поблизу них», сказав під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту Нед Прайс.
Він нагадав, що G7 оприлюднила заяву минулого тижня, в якій країни Групи семи та ще понад 30 інших країн закликали Росію повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС.
«Ми уважно стежимо за подіями навколо станції. І Міністерство енергетики, і Національна адміністрація з ядерної безпеки повідомляють, що датчики радіації продовжують надавати дані, і з цих даних ми не помітили ознак аномального рівня радіації. Проте військова активність Росії навколо АЕС – це верх безвідповідальності. Це не те, чого ми очікуємо від країни, яка претендує на роль відповідальної ядерної держави, і ми вважаємо, що бойові дії там небезпечні», – сказав Нед Прайс.
Представник Ради з нацбезпеки при президенті США на запит "Голосу Америки" заявив, що у Білому домі «знають про повідомлення щодо жорстокого поводження з персоналом ЗАЕС» і «захоплюються відданістю ядерній безпеці української влади та операторів станції за важких обставин».
У заяві представника адміністрації також наголошується, що керівництво США «продовжує підтримувати зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії щодо виконання його мандату щодо технічних гарантій та надання допомоги Україні із заходами ядерної безпеки та безпеки на її ядерних об’єктах».
Українці не обстрілюють ЗАЕС і б'ють на сполох – міністр Резніков
В ексклюзивному інтерв'ю “Голосу Америки” міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не обстрілює територію поблизу Запорізької АЕС, а постійні обстріли міста Енергодар, де розташована станція та території навколо Запорізької АЕС – це «провокація і така собі гра на "ядерних нервах" світового суспільства в цілому».
У розмові з керівником української служби “Голосу Америки” Русланом Петричкою міністр оборони України сказав, що українці, які пережили найбільшу ядерну аварію в світі, розуміють «увесь рівень ядерної небезпеки по відношенню до людства».
«Ми пережили в 1986-му році Чорнобильську трагедію. Саме українці знають, що таке Чорнобильська трагедія. Скільки людей загинуло потім від цього випромінювання. Тому ми б’ємо у всі дзвони і просимо втрутитися не тільки МАГАТЕ, а всю міжнародну спільноту, вплинути, щоб це не було черговою причиною ядерної катастрофи в Європі», - сказав міністр Резніков.
Україна вважає, що своїми діями Росія намагається домогтися від світової спільноти визнання свого контролю над українським ядерним об’єктом.
Росія ці звинувачення відкидає, і заявляє, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому РФ раніше відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС.
4 березня цього року російські війська захопили Запорізьку АЕС, де продовжує працювати український персонал.
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- Голос Америки
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Прем'єр-міністр Фінляндії підтримала заборону віз для росіян. Канцлер Німеччини готовий про це говорити
Кілька європейських країн підтримали заклик українського президента Володимира Зеленського заборонити видачу туристичних шенгенських віз для росіян.
Пересічні росіяни не починали війну, але в той же час ми повинні усвідомлювати, що вони підтримують війнуСанна Марін
Зокрема, в понеділок на зустрічі канцлера Німеччини з лідерами Нордичних країн в Осло, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала ухвалити загальноєвропейське рішення, щоб обмежити російським туристам в'їзд до Шенгенської зони.
“Пересічні росіяни не починали війну, але в той же час ми повинні усвідомлювати, що вони підтримують війну. Я вважаю неправильним, що громадяни Росії можуть подорожувати, в’їжджати в Європу, в Шенгенську зону, бути туристами, екскурсоводами, а Росія вбиває людей в Україні. Це неправильно, і ми повинні обговорити це в Європейській Раді, ми повинні обговорити це в Шенгенській зоні, що робити з цим питанням”, - завила Санна Марін, глава уряду Фінляндії.
“Я дуже добре розумію розчарування, яке зараз відчувають люди в Європі через те, що росіяни подорожують, наче нічого не сталося”, - додала Санна Марін.
Вона висловила сподівання, що це питання лідери країн ЄС обговорять на зустрічах у жовтні.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий обговорювати це питання на європейському рівні, але, на його думку, Європа має залишити можливість для росіян-опонентів Кремля тікати з Росії.
"Я вважаю, що це не війна російського народу, це війна Путіна, і ми повинні бути дуже чіткими у цьому питанні”, - заявив Олаф Шольц.
Канцлер Німеччини так пояснив свою позицію щодо візової політики для росіян: “Що важливо для нас, ми також розуміємо, що багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом, і вони втекли до багатьох країн Європи, вони втекли до багатьох країн навколо Росії. І рішення, які ми ухвалюємо, не повинні ускладнювати їм шлях до свободи та виїзд з країни, щоб втекти від керівництва та диктатури в Росії".
Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон заявила, що її уряд ще не ухвалив рішення в цьому питанні.
Естонія, Литва, Польща, Данія, Чехія, як і Фінляндія, висловили підтримку забороні туристичних віз для росіян.
Як раніше повідомляв “Голос Америки”, візове питання, ймовірно, стане однією з тем під час наради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 31 серпня у Празі.
12 серпня цього року у своєму щоденному відео зверненні президент України Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу запровадити візові обмеження для громадян Росії.
Щодо росіян, які потребують захисту за кордоном через переслідування на батьківщині, президент України нагадав, що існують юридичні механізми їхнього захисту – "біженство, прохання про притулок та інші можливості допомогти і підтримати".
"Це не має стосуватися відпочинку громадян Росії в Європі, туризму, розваг, бізнес-справ. Працювати на державу-терориста не можна", - заявив Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, «найважливішими санкціями є закриття кордонів – бо росіяни забирають чужу землю». Росіяни повинні «жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію», додав президент України.
З ініціативою заборонити видачу віз громадянам Росії виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія.
У цій статті використані матеріали Reuters.
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