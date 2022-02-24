Рада Безпеки ООН збереться на термінове засідання для розгляду резолюції щодо військової атаки Росії на Україну

У четвер зранку Рада Безпеки ООН збереться на термінове засідання для обговорення ситуації щодо нападу російських військових на Україну.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав посла РФ при ООН, який зараз головує в Раді Безпеки скласти повноваження. «Я вимагав на засіданні, щоб російський посол припинив виконувати свої обов'язки голови Ради Безпеки, як представник країни, яка грубо порушила статут. І щоб він передав свої обов'язки комусь, хто здатний виконувати обов'язки голови Ради Безпеки», - заявив він.

Він також додав, що чекає на нове засідання Ради Безпеки, на якому буде поставлено на голосування відповідний проект резолюції. «І я закликаю всіх проголосувати «за», - додав він.

У середу ввечері Рада Безпеки ООН також зібралася на засідання, на якому розглядалося питання України. Засідання розпочалося до того, як російський президент Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України. Обговорення ситуації відбувалося під повідомлення очевидців про звуки вибухів у Києві, Одесі та Харкові.

Після цієї новини посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд знову взяла слово та заявила, у той самий час, коли країни-члени РБ ООН зібралися в Раді, яка прагне миру, Путін повідомив про війну з повною зневагою до відповідальності цієї Ради. «Це серйозна, надзвичайна ситуація. Рада повинна реагувати, і завтра ми винесемо резолюцію на голосування», - додала вона.

Посолка також процитувала президента Байдена, який сказав, що тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака. «Сполучені Штати, союзники та партнери дадуть відповідь. Світ притягне Росію до відповідальності», - заявила вона.

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гетерреш, відкриваючи засідання звернувся до Путіна зупинити війська від наступу на Україну.

Вже після новини про початок військової операції він вийшов до журналістів та заявив, що в нинішніх умовах він повинен змінити свій заклик. «І я кажу: Президент Путін, в ім’я людства поверніть свої війська до Росії. В ім’я людства не дозвольте, щоб в Європі почалося те, що може бути найстрашнішою війною з початку століття з наслідками не тільки руйнівними для України, не лише трагічними для Російської Федерації, але й наслідками, які ми навіть не можемо передбачити», - зазначив Генеральний Секретар ООН.