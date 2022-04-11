«Українські дівчата коротко стрижуться, сподіваючись уникнути зґвалтування військовими РФ», - посолка США при ООН про повідомлення з України

Рада Безпеки ООН провела брифінг, присвячений впливу повномасштабної військової агресії Росії проти України на жінок та дітей. Незважаючи на заперечення Росії, захід відбувся за новим пунктом порядку денного «Підтримання миру та безпеки в Україні».

У заході, який був ініційований постійними представництвами Сполучених Штатів та Албанії, окрім членів Ради Безпеки взяли участь виконавча директорка ООН з питань захисту прав жінок Сіма Самі Бахус, директор програм ЮНІСЕФ з надзвичайних ситуацій Мануель Фонтейн, а також очільниця Ла Страда Україна Катерина Черепаха.

Директор програм ЮНІСЕФ з надзвичайних ситуацій Мануель Фонтейн сказав, що минулого тижня він повернувся з України. «За 31 рік, який я займаюся гуманітарними питаннями, я рідко бачив так багато руйнувань, які були спричинені за такий короткий час. П’ятнична атака на Краматорськ була жахливою», - додав він.

У виступі Фонтейн також процитував дані управління Верховного комісара ООН з прав людини про те, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинуло 142 українські дитини. Ще 229 було поранено. Проте, за словами Фонтейна, ці цифри, ймовірно, набагато вищі: «Всередині України діти, родини та громади - під ударом».

Він також додав, що за шість тижнів війни майже дві третини українських дітей були переміщені. В той же час 3,2 млн залишилися вдома. Половина з них знаходяться у зоні ризику нестачі їжі. Через російські обстріли та бомбардування інфраструктури, близько 1,4 млн українців залишилися без доступу до води, ще 4,6 млн – мають обмежений доступ.

Катерина Черепаха також зазначила, що жінки та діти-біженці – часто стають жертвами насильства та торгівлі людьми. Ла Страда Україна також отримує дзвінки з Маріуполя щодо примусової депортації. «Цивільні, у тому числі діти без супроводу, вивозяться російськими військовими до Донецьку, а потім далі до Росії. Робиться це під погрозами зґвалтування та вбивства», - повідомила експертка. Вона звернула увагу і на те, що російські військові вбивають жінок, які залишаються зі своїми громадами, допомагаючи їм. Також вона додала, що на сьогодні Ла Страда Україна вже зафіксувала дев’ять випадків зґвалтування українських жінок та дівчат російськими військовими.

Постійна представниця при ООН Лінда Томас-Грінфілд, у свою чергу, заявила, що 90% біженців з України – жінки та діти, і це створює додатковий ризик їхній безпеці. За її словами, жінки в Україні піддаються підвищеному ризику гендерного насильства, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство та експлуатацію.

«Ми знаємо, це загальна небезпека, але під час війни ризик стати об’єктом фізичного та сексуального насильства, що включає жінок і дітей, релігійні, етнічні та сексуальні меншини, а також осіб з обмеженими можливостями, збільшується», - додала вона.

Також посолка процитувала заступника мера Іванкова, який повідомив журналістам, що деякі українські дівчата коротко стрижуться, сподіваючись уникнути зґвалтування російськими військовими. «Розділення родин створює для дівчат підвищений ризик сексуальної експлуатації та торгівлі людьми. І ми чули шокуючі повідомлення про торговців людьми, які відслідковують жінок, коли вони шукають захисту за кордоном», - повідомила вона.

У той же час Томас-Грінфілд відзначила, що українські жінки не є пасивними жертвами цієї війни, «вони відіграють важливу лідерську роль». Деякі - мужньо захищають свої домівки, громади та країну. Інші - захищають свої сім'ї та дітей, забезпечують їжею, водою та ліками тих, хто цього потребує.

«Коли я зустрічалась з українськими жінками в Молдові та Румунії, усі вони мали різні історії, але всі вони мріяли повернутися в мирну Україну. В Україну, де вони мають право голосу щодо свого майбутнього та майбутнього своїх дітей», - додала посолка.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який також брав участь у засіданні, повідомив, що безпека жінок-біженок викликає занепокоєння. І країни мають зосередитися на тому, щоб захистити їх від сексуального насильства та торгівлі людьми.

Якщо ми не у змозі зупинити Кремль, більш і більше дітей стануть сиротами. Сьогодні – в Україні. Завтра – будь-де

В кінці свого виступу він також зачитав лист, який 9-річний український хлопчик написав своїй мамі на 8 березня. Його мама була вбита, коли намагалася врятувати себе та сина, виїжджаючи з Гостомеля.

«Такі листи не повинні існувати. Але якщо вони є, це означає, що відбувається щось дуже неправильне, в тому числі тут, в ООН. Це означає, що механізм захисту та підтримки миру не працює і має бути полагоджений. Але чи може це статися, поки Росія використовує свої права як постійного члена Ради безпеки? Якщо ми не у змозі зупинити Кремль, більше і більше дітей стануть сиротами. Сьогодні – в Україні. Завтра – будь-де», - заявив український постпред.