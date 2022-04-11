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«Українські дівчата коротко стрижуться, сподіваючись уникнути зґвалтування військовими РФ», - посолка США при ООН про повідомлення з України
Рада Безпеки ООН провела брифінг, присвячений впливу повномасштабної військової агресії Росії проти України на жінок та дітей. Незважаючи на заперечення Росії, захід відбувся за новим пунктом порядку денного «Підтримання миру та безпеки в Україні».
У заході, який був ініційований постійними представництвами Сполучених Штатів та Албанії, окрім членів Ради Безпеки взяли участь виконавча директорка ООН з питань захисту прав жінок Сіма Самі Бахус, директор програм ЮНІСЕФ з надзвичайних ситуацій Мануель Фонтейн, а також очільниця Ла Страда Україна Катерина Черепаха.
Директор програм ЮНІСЕФ з надзвичайних ситуацій Мануель Фонтейн сказав, що минулого тижня він повернувся з України. «За 31 рік, який я займаюся гуманітарними питаннями, я рідко бачив так багато руйнувань, які були спричинені за такий короткий час. П’ятнична атака на Краматорськ була жахливою», - додав він.
У виступі Фонтейн також процитував дані управління Верховного комісара ООН з прав людини про те, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинуло 142 українські дитини. Ще 229 було поранено. Проте, за словами Фонтейна, ці цифри, ймовірно, набагато вищі: «Всередині України діти, родини та громади - під ударом».
Він також додав, що за шість тижнів війни майже дві третини українських дітей були переміщені. В той же час 3,2 млн залишилися вдома. Половина з них знаходяться у зоні ризику нестачі їжі. Через російські обстріли та бомбардування інфраструктури, близько 1,4 млн українців залишилися без доступу до води, ще 4,6 млн – мають обмежений доступ.
Катерина Черепаха також зазначила, що жінки та діти-біженці – часто стають жертвами насильства та торгівлі людьми. Ла Страда Україна також отримує дзвінки з Маріуполя щодо примусової депортації. «Цивільні, у тому числі діти без супроводу, вивозяться російськими військовими до Донецьку, а потім далі до Росії. Робиться це під погрозами зґвалтування та вбивства», - повідомила експертка. Вона звернула увагу і на те, що російські військові вбивають жінок, які залишаються зі своїми громадами, допомагаючи їм. Також вона додала, що на сьогодні Ла Страда Україна вже зафіксувала дев’ять випадків зґвалтування українських жінок та дівчат російськими військовими.
Постійна представниця при ООН Лінда Томас-Грінфілд, у свою чергу, заявила, що 90% біженців з України – жінки та діти, і це створює додатковий ризик їхній безпеці. За її словами, жінки в Україні піддаються підвищеному ризику гендерного насильства, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство та експлуатацію.
«Ми знаємо, це загальна небезпека, але під час війни ризик стати об’єктом фізичного та сексуального насильства, що включає жінок і дітей, релігійні, етнічні та сексуальні меншини, а також осіб з обмеженими можливостями, збільшується», - додала вона.
Також посолка процитувала заступника мера Іванкова, який повідомив журналістам, що деякі українські дівчата коротко стрижуться, сподіваючись уникнути зґвалтування російськими військовими. «Розділення родин створює для дівчат підвищений ризик сексуальної експлуатації та торгівлі людьми. І ми чули шокуючі повідомлення про торговців людьми, які відслідковують жінок, коли вони шукають захисту за кордоном», - повідомила вона.
У той же час Томас-Грінфілд відзначила, що українські жінки не є пасивними жертвами цієї війни, «вони відіграють важливу лідерську роль». Деякі - мужньо захищають свої домівки, громади та країну. Інші - захищають свої сім'ї та дітей, забезпечують їжею, водою та ліками тих, хто цього потребує.
«Коли я зустрічалась з українськими жінками в Молдові та Румунії, усі вони мали різні історії, але всі вони мріяли повернутися в мирну Україну. В Україну, де вони мають право голосу щодо свого майбутнього та майбутнього своїх дітей», - додала посолка.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який також брав участь у засіданні, повідомив, що безпека жінок-біженок викликає занепокоєння. І країни мають зосередитися на тому, щоб захистити їх від сексуального насильства та торгівлі людьми.
Якщо ми не у змозі зупинити Кремль, більш і більше дітей стануть сиротами. Сьогодні – в Україні. Завтра – будь-деСергій Кислиця, постійний представник України при ООН
В кінці свого виступу він також зачитав лист, який 9-річний український хлопчик написав своїй мамі на 8 березня. Його мама була вбита, коли намагалася врятувати себе та сина, виїжджаючи з Гостомеля.
«Такі листи не повинні існувати. Але якщо вони є, це означає, що відбувається щось дуже неправильне, в тому числі тут, в ООН. Це означає, що механізм захисту та підтримки миру не працює і має бути полагоджений. Але чи може це статися, поки Росія використовує свої права як постійного члена Ради безпеки? Якщо ми не у змозі зупинити Кремль, більше і більше дітей стануть сиротами. Сьогодні – в Україні. Завтра – будь-де», - заявив український постпред.
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47-й день вторгнення: понад 1500 ракет запущено Росією по Україні, відзначають у Пентагоні
Сполучені Штати помітили зусилля Росії з переоснащення/підсилення постачання військ на Донбасі.
Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час брифінгу в понеділок, пише журналіст Голосу Америки Джефф Сельдін. Транспортний конвой, що прямує з півночі від Ізюму, доправляє елементи управління та контролю, засоби забезпечення, роторні блоки для авіації, додав він.
Як повідомив представник Пентагону, наявні ознаки того, що російські сили, перекинуті з півночі України в Білорусь та до російського міста Валуйки, зараз рухаються на схід України.
За словами чиновника, Росія підсилює свої позиції на південь від Донецька артилерійськими підрозділами.
«Ми не вважаємо, що новий наступ на сході України уже почався», - додав офіційний представник оборонного відомства. За його словами, «Вони [Росія] працюють над посиленням свого потенціалу».
«За нашими оцінками, чимала кількість їхніх БТГ неефективні в бою. Побачимо, як росіяни будуть їх переформовувати або повертати на бойові позиції», - сказав високопосадовець.
Як він зазначив, Сполучені Штати все ще оцінюють північно-східне угруповання російських військ у понад 20 батальйонних тактичних груп (БТГ), причому більше половини з них зараз перебуває в Україні. Посадовець оборонного відомства зауважив також, що з 55 БТГ південно-східного угруповання російських військ в Україні знаходяться майже всі.
Росія не в змозі зупинити потік безпекової допомоги Україні, наголосив представник Пентагону.
Він також зауважив, що українці діють спритно й оперативно, захищаючи свої системи протиповітряної оборони.
«Ми дійсно бачили, що Росія здійснила авіаудар по міжнародному летовищу Дніпра, і вважаємо, що внаслідок цього удару певну інфраструктуру аеропорту було зруйновано». Проте як він додав, «немає доказів на підтвердження заяв Росії про знищення нею зенітно-ракетних систем S-300».
Високопосадовець розкритикував жорстокість, з якою російські війська діють в Україні.
«Ясно, що росіяни продовжують опускатися все нижче у своїй аморальності та жорстокості, як це ми бачили минулого тижня під час ракетного удару по залізничному вокзалу, а також при облозі Маріуполя, що далі триває», - зазначив представник оборонного відомства США.
- Голос Америки
"Все змінилось 24 лютого". Експерти коментують можливість вступу Швеції та Фінляндії до НАТО
Російська агресія проти України спонукала позаблокові Швецію та Фінляндію розглянути можливість вступу до НАТО. Це питання обговорювалось під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу минулого тижня, повідомляють Time та CNN з посиланням на високопосадовців Держдепу США. Видання Time повідомило, з посиланням на джерела в американському уряді, що Швеція та Фінляндія можуть подати заявки на вступ до НАТО вже влітку.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що, на його переконання, НАТО вітатиме запити про членство від цих двох країн.
В Кремлі ж вказали, що можливий вступ Швеції та Фінляндії в НАТО не сприятиме безпеці регіону. Альянс - " радше інструмент, заточений на конфронтацію", вказав речник Кремля Дмитро Пєсков.
В Фінляндії цього тижня розпочинаться обговорення можливості членства цієї країни в НАТО. Вже цього тижня фінський уряд подасть в парламент звіт щодо безпеки країни. Після дискусії законодавців наступний звіт може містити рекомендацію вступу країни до НАТО, повідомляє видання Economist і відзначає, що рішення очікується до саміту НАТО в Мадриді влітку.
Процес в Швеції відбувається повільніше, ніж у Фінляндії, відзначає директорка з питань Північної Європи аналітичного центру "Атлантична Рада" Анна Вайслендер.
Фіни подадуть заявку на членство в НАТО вже впродовж місяця, пише Вайслендер у соцмедіа. Фіни вже провели консультації і отримали підтримку союзників. "Більшість союзників вважають, що якщо Фінляндія подасть заявку, Швеція це зробить також. Якщо ні, Швеція більше не буде настільки пріоритетним безпековим партнером для НАТО, США та Великої Британії як раніше", - додає аналітик.
Війна Росії в Україні суттєво змінила позицію Швеції та Фінляндії, де раніше підтримка позаблокового статусу була вищою. "Все змінилось 24 лютого", - говорить в інтерв'ю NPR колишній посол США в НАТО Іво Даалдер.
Вступ цих країн до НАТО зміцнить безпеку Європи, вважає аналітик, адже це "долучить дві значні військові сили, які раніше були нейтральними, до Альянсу".
"Великим поштовхом для безпеки регіону" назвав можливе запрошення до НАТО Фінляндії та Швеції колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. "Ви нам потрібні!" - вказав він у дописі в Twitter.
В статті використано матеріали Time, The Economist, NPR, CNN.
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Зустріч канцлера Австрії Нехаммера з Путіним у закритому форматі тривала півтори години
У Москві завершилася зустріч канцлера Австрії Карла Нехаммера з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника канцлера Етьєна Берхтольда. За словами речника, зустріч тривала 75 хвилин.
"Це не є дружній візит", - наводить слова Нехаммера після зустрічі з Путіним служба австрійського посадовця, пише Reuters.
За даними російської служби БіБіСі, зустріч проходила у державній резиденції Ново-Огарьово неподалік Москви. Вона відбувалась у закритому форматі, без протокольних кадрів та спільної заяви для преси.
Російські ЗМІ повідомляють, що для Нехаммера це перший контакт із Путіним на посаді глави австрійського уряду, раніше вони навіть не розмовляли по телефону.
Канцлер Австрії Карл Нехаммер - перший європейський лідер, який зустрічається з Путіним у Москві з часу російського вторгнення в Україну 24 лютого. Напередодні візиту у Москву Нехаммер відвідував Київ для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
Канцлер Австрії закликав до створення гуманітарних коридорів з територій бойових дій, щоб евакуювати мирних громадян.
- Голос Америки
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США високо оцінив дії ЗСУ
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі високо оцінив "відважний спротив російській агресії з боку Збройних сил України". Заява прозвучала під час телефонної розмови Міллі з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, повідомив речник Об'єднаних штабів США полк. Дейв Батлер.
Міллі підкреслив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами рішуче підтримують Україну, йдеться в повідомленні.
Напередодні, очільник Пентагону Ллойд Остін поспілкувався з українськими військовими, які завершують курс тактичного навчання у США.
Остін "подякував їм за службу та за мужність і відзначив майстерність, з якою Збройні Сили України борються проти непровокованого вторгнення Росії", йдеться в повідомленні Пентагону. Він також наголосив на тому, що США продовжують надавати підтримку Україні і "координують надання додаткової безпекової допомоги".
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